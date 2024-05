Choceň - Holice 1:0

Petr Kopa (trenér Holic): "Co na plat, že máme v zápase 15 rohů, trefíme tyčku a celkově máme převahu. Fotbal se odjakživa hraje na góly a Chocni se jeden podařil vsítit. Za předvedenou hru a nasazení po celou dobu utkání musím pochválit celé mužstvo, a když se zaměříme na koncovku věřím, ze další utkání zvládneme. Zápasu by slušela remíza."

Přelouč - Moravany 4:1

Leoš Cirkl (trenér Přelouče): "Na Moravany jsme se připravovali jako na těžkého soupeře. Jsme rádi za výhru, ale utkání mohlo být určitě klidnější. Opět bylo hodně šancí, které brankou neskončily a mnohdy zvonily jen tyče. V koncovce nám chyběla přesnost a možná trochu klidu v samotném zakončení. S pokorou se musíme připravit na další zápas. Pochvala míří pro celý tým za bojovnost. Naše touha po vítězství byla velká."

Milan Bakeš (trenér Moravan): "Na půdě čtrnáctého týmu tabulky jsme předvedli bezduchý výkon. Domácím jsme cestu za třemi body velice usnadnili."

Litomyšl - Pardubičky 0:2

Luboš Pilař (trenér Pardubiček): "V prvním poločase hrozili domácí především ze standardních situaci, s kterýma jsme si i s trochou štěstí poradili, navíc se nám podařilo ke konci poločasu vstřelit úvodní branku. Ve druhém poločase jsme už byli lepším týmem a po pěkné akci jsme vstřelili druhou branku a tím si zajistili, že v Litomyšli budeme po dlouhé době bodovat za tři body."

Libišany - Svitavy 2:3

Václav Kotal ml. (trenér Libišan): "V důležitém utkání nám chyběli další absentující hráči a naše personální situace je velmi kritická. Začátek nám nevyšel, kdy opět jsme lacině inkasovali z rohu a poté necháme nejlepšího střelce hostí pohodlně vystřelit. Následně jsme se zvedli, snížili, ale do konce první půle místo vyrovnání soupeř odskočil na 1:3. Do drué půle jsme nastoupili s odhodláním výsledek otočit, ale bohužel přes jasnou převahu a výkon na hranici možností jsme vstřelili už jen jednu branku. Výsledek je pro nás velmi krutý. Vzhledem k situaci v našem kádru však před hráči smekám klobouk."

Heřmanův Městec - Horní Ředice 1:2

Jiří Obermajer (trenér Horních Ředic): "V neděli jsme zavítali na hřiště do Heřmanova Městce, kde jsme chtěli po nevydařených dvou utkáních bodovat na plno. Čekali jsme, že soupeř bude hrát tvrdě, ale některé fauly byly už za hranicí. Bohužel jsme v 8. minutě inkasovali první gól, ale do poločasu jsme stačili Danem Machatým vyrovnat. Ve druhém poločase soupeř od 77. minuty hrál v deseti a my jsme zužitkovali přesilovku a přidali důležitý druhý gól. Musím smeknout před hráči, kdy máme velký počet marodů, tak kluci bojovali až do konce. Jsme rádi za tři body."

Vysoké Mýto - Lázně Bohdaneč 3:1

Tomáš Jupa (vedoucí týmu Lázní Bohdaneč): Doplníme

I. B třída

Stolany - Přelovice 4:2

Miloslav Petrlík (trenér Přelovic): "Hráli jsme proti velice kvalitnímu soupeři. Předvedli jsme kolektivný výkon, ale bohužel jsme udělali chyby, které soupeř dokázal využít. V závěru jsme alespoň korigovali výsledek dvěma góly."

Přelouč B - Hrochův Týnec 0:0

Ondřej Bendžík (trenér Přelouče): "Vyrovnané utkání, ve kterém jsme v první půli nevyužili řadu standardních situací. Herní projev obou mužstev neodpovídal jejich postavení v tabulce, a tak byla nakonec remíza spravedlivá."

Řečany nad Labem - Choltice 0:2

Ladislav Chára (trenér Řečan nad Labem): "Další zápas s týmem z vrchních pater tabulky a musím konstatovat, že to tak rozhodně nevypadalo. Každopádně se hraje na góly a ten jsme tam prostě nedokázali dotlačit. Choltice daly krásný gól z 20 metrů do šibenice a v závěru do prázdné.

Ladislav Vorlíček (trenér Choltic): "první poločas byl z naší strany takovej, jaký jsme si představovali. Akorát jsme z našeho tlaku dali jednu branku. Druhou půli jsme přestali hrát a soupeř nás přehrával. Můžeme děkovat jen našemu gólmanovali, že jsme udrželi vítězství. V závěru jsme využili protiútok do prázdné brány na 2:0."

Horní Jelení - Rosice nad Labem 6:4

Kamil Pecivál (trenér Horního Jelení): "Jak to v klidu zhodnotit? Těžko! Soupeři jsme měli co vracet, začátek nám vyšel, jdeme do vedení, ale po chybách jsme nechali soupeře srovnat a ze začátku druhé půle nám dokonce odskočil o 2 branky! Naštěstí jsme rychle snížili, což nás opět nakoplo, kluci zabojovali a otočili v divoký výsledek v náš prospěch. Ale byly to nervy! Diváci museli být spokojeni. Chválím střelce branek a celý tým, že to nezabalil a získali jsme důležité body."

Opatovice nad Labem - Rozhovice 0:1

Jiří Černohubý (trenér Opatovic nad Labem): "Musím říct, že zápas měl opravdu velikou úroveň. Fyzicky, bojovností a fotbalovostí nespadal do úrovně I. B třídy. Na obou stranách navíc chytali skvěle oba brankáři. Z mé strany to byl fotbal, na který stálo za to přijít. Musím však říct, že soupeř vyhrál zaslouženě, škoda jen, že zápas neskončil třeba 2:3 pro oko diváka. Rozhovice byly zkrátka tentokrát trochu fotbalovější, rychlejší a herně vyzrálejší. My však jdeme dál a zase chceme vyhrávat."