Pavel Němeček (trenér Pardubic B): "Chtěli jsme v tomto utkání změnit ten fakt, že jsme doma ještě nevyhráli. Prvních 20 min bylo z naší strany velmi aktivní. Pak jsme ovšem začali být pasivní a soupeř šel zaslouženě do vedení. Druhá půle byla z naší strany velmi dobrá a šli jsme si zatím, že budeme bodovat. Soupeř také nějaké šance měl, ale my jsme byli hladovější. I když na vítězství nám to nestačilo."

Krajský přebor

Lázně Bohdaneč - Třemošnice 1:1

Tomáš Jupa (vedoucí týmu Lázní Bohdaneč): "Co je platné, že jsme lepším týmem, že máme převahu v poli i držení míče, když je naše produktivita nulová. Pak přijde ojedinělý smolný okamžik a prohráváme. Nakonec jsme byli rádi, že z trvalého tlaku rezultovala penalta pro nás a z nervózního utkání bereme alespoň bod."

Moravany - Holice 1:4

Petr Kopa (trenér Holic): "Čekalo nás derby, na které jsme se celý týden připravovali. V prvním poločase jsme si dokázali vytvořit slušný počet gólových situací, ale žádnou z nich jsme neproměnili. Domácí hrozili pouze ze standardních situaci a po půl hodině hry z jedné udeřili. Nám se podařilo hned v úvodu druhé půle srovnat a za dalších 10 min už vést o 2 branky. To definitivně domácí srazilo a my si pohodlně dokráčeli pro 3 důležité body."

Pardubičky - Choceň 3:0

Tomáš Mrázek (trenér Pardubiček): "Po nejslabším výkonu podzimu, který jsme předvedli v minulém týdnu v Holicích, si tentokrát myslím, že jsme předvedli jeden z těch povedenějších výkonů. Poměrně slušně jsme kombinovali a po celé utkání vydrželi být aktivní. Zlepšili jsme na domácím hřišti i produktivitu a odměnou jsou nám tak zasloužené tři body. Hosté hrozili především z rychlých brejků, které však dvěma famózními zákroky zneškodnil Číža. Vyzdvihnout bych chtěl výkon Müllera."

Svitavy - Přelouč 2:0

Leoč Cirkl (trenér Přelouče): "Další zápas bez bodového zisku. Po naší ztrátě a rychlém protiútoku šli domácí do veden. Aby toho nebylo málo, tak ve 28. minutě byl za faul vyloučen Lipavský a bylo jasné, že nás nebude čekat nic jednoduchého. V zápase jsme si vytvořili asi dvě možnosti ke skórování, ale domácí toho měli určitě více a zaslouženě vyhráli. Snad se bodů brzy dočkáme."

Horní Ředice - Libišany 3:2

Jiří Janoušek (trenér Horních Ředic): "Zápas dvou předních týmů nabídl krásné fotbalové střetnutí, kdy především hostující ofenziva předváděla rychlé nápadité útoky, se kterými jsme měli problémy. Také se poprvé měnilo skóre po jedné z povedených akcí hostů, my jsme však dokázali záhy odpovědět po protiútoku a důrazu ve vápně, ovšem 5 minut před poločasem nás srazil gól do šatny z rohového kopu a skóre bylo 1:2. Druhý poločas byl od nás spíš nervózní a tak jsme hráli jednodušeji a důrazněji, což nás nakonec hodně s velkým štěstím přivedlo k obratu 3:2. Krásný fotbalový podvečer plný emocí, se šťastným výsledkem měl jen jednu, vlastně dvě kaňky, když jsme museli dvakrát nuceně střídat pro zranění."

Jiří Kaufman (trenér Libišan): "Rozhodně se jednalo o šlágr kola. Bylo to nadstandardní utkání, co se týče Krajského přeboru. Byli jsme dvakrát ve vedení, ale Ředice vždy vyrovnaly. My sice měli nějaké šance, ale ty jsme již nedokázali proměnit a naopak soupeř šel do vedení, které již udržel. Oba týmy předvedly výborné výkony a musím říct, že by tomu spíše slušela remíza."

I. B třída

Hrochův Týnec - Přelouč B 0:0

Ondřej Bendžík (trenér Přelouče B): "Do utkání jsme nastupovali s torzem kádru, který vlivem zranění a pracovních povinností značně prořídl. Na naší hře to bylo znát. Bojovným výkonem a s dávkou štěstí jsme dokráčeli k bezbrankové remíze dalšímu bodu do tabulky."

Choltice - Řečany nad Labem 2:1

Ladislav Vašíček (trenér Choltic): "První poločas byl bez šancí na obou stranách. Hodně akcí končilo před vápny. Druhá půle už nám vyšla. Byli jsme herně lepší, ale udělali jsme penaltu a prohrávali jsme 0:1. Utkání jsme otočili a pohlídali jsme si to."

Ladislav Chára (trenér Řečan nad Labem): "Derby s Cholticemi je vždycky vyrovnané a nebylo tomu jinak ani teď. Hodně soubojové bez výrazné kombinace. Sice jsme se dostali do vedení, ale soupeř brzy srovnal a zanedlouho se dostal do vedení. V závěru jsme sahali po vyrovnání, ale chyběl nám vždycky kousek."

Rozhovice - Opatovice nad Labem 5:0

Jiří Vondřejc (trenér Opatovic nad Labem): "Byl to jeden ze zápasů, který nám hrubě nevyšel po všech stránkách. Soupeř byl ve všech fotbalových atributech lepší než my a tak i výsledek je plně odpovídající dění na hřišti. Doufám jen, že to byl ojedinělý propadák našeho týmu a že příští zápas budeme hodnotit z naší pozice optimističtěji."

Rosice nad Labem - Horní Jelení 6:1

Pavel Vrba (trenér Rosic nad Labem): "Nám se podařilo, že jsme šli rychle do vedení. Poté jsme možná už trochu přestali hrát, ale utkání jsme i tak zvládli. Nutno říct, že pro soupeře to bylo dost demotivující."

Kamil Pecivál (trenér Horního Jelení): "Hodnocení zápasu je velice jednoduché. Prvních dvacet minut rozhodlo o všem. Vůbec jsem svůj mančaft nepoznával. Nefungovalo nám vůbec nic! Ikdyž byli změny v sestavě, tak takto nemůžeme hrát! Nedá se nic dělat, mytí hlav nastalo, hodime to za nás a teď jen záleží, jak se z toho ponaučíme."

Přelovice - Stolany 0:2

Miloslav Petrlík (trenér Přelovic): Doplníme