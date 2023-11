Lázně Bohdaneč - Prosetín 4:1

Tomáš Jupa (vedoucí týmu Lázní Bohdaneč): "Odehráli jsme dobrý zápas. Konečně jsme přidali kvalitu v zakončení, tlak do branky a rychlost. A výsledek se okamžitě dostavil. Životně důležité body musíme ještě potvrdit v příštích zápasech, abychom přezimovali v klidu. Kluci na to určitě mají."

Holice - Litomyšl 1:3

Petr Kopa (trenér Holic): "Při zranění dvou našich stoperů se nám nedaří najít optimální složení obrany. V samotné hře pak vytváříme obrovské množství hrubých chyb a soupeři nás trestají. Nemyslím si, že by nás Litomyšl přehrála, ale individuální chyby na naši straně dostali Litomyšl do 3 brankového vedení a to už si hosté dokázali pohlídat. Věřím, že máme na tolik zkušené mužstvo, které se z chyb poučí a ještě v posledních třech kolech body získáme."

Moravany - Libišany 2:4

Václav Kotal ml. (trenér Libišan): "Narazili jsme na papírově slabšího soupeře. Očekávali jsme těžké utkání a věděli jsme, že nechceme Moravany podcenit. Opět jsme hráli ze zajištěné obrany. Brzy jsme šli do dvoubrankového vedení, ale trochu nás to uspokojilo a domácí snížili. Naštěstí jsme si to následně pohlídali a kontrolovali jsme hru. Do poločasu jsme tedy vedli 3:1. Vstup do druhého dějství vyšel také lépe a vstřelili jsme třetí gól. Trochu mě mrzí, že jsme nedohráli utkání ve stylu, jaký jsme měli na začátku. Jednalo se o zaslouženou výhru, ale čekali jsme větší rozdíl. Musím upozornit hráče na obě obdržené branky, které padly po standardních situacích. Na tom musíme zapracovat."

Lokvenc po jednom zápase pověsil rukavice na hřebík. Pokutu platit nemusel

Choceň - Přelouč 3:0

Leoš Cirkl (trenér Přelouče): "Od začátku jsme měli problémy s rychlostí soupeře, který nás potrestal z brejku. Druhou branku jsme dostali po nedůrazu a špatné komunikaci v našem vápně. Náš tým mohl odpovědět, ale vždy tomu něco chybělo. Domácí si druhý poločas zkušeně pohlídali a ještě přidali třetí gól. Musíme se dát dohromady a snad bude zase veseleji."

Horní Ředice - Vysoké Mýto B 2:0

Jiří Janoušek (hrající trenér Horních Ředic): "Zápas se od začátku hrál ve slušném tempu. Napomáhalo tomu i mnoho ztrát na obou stranách a hra se tím přelévala "nahoru dolů". Zápas jsme otevřeli gólem ve 14. minutě, kdy Přibyl trefil soupeřovu ruku ve vápně a poté následnou penaltu proměnil. Hosté však zbraně nepoložili a především z brejků si tvořili šance, ale pozorný Lindr vše zlikvidoval. Naopak my jsme přidali uklidňující gól ve 41. minutě, kdy si za obranu naběhl Machatý a přehodil gólmana. Druhá půle byla z naší strany nervózní a s míčem jsme si moc netykali, ale gól již nepadl a jsem rád za ubojované vítězství."

Pardubičky - Česká Třebová 3:1

Luboš Pilař (trenér Pardubiček): "Do zápasu jsme vstoupili aktivně, ale bohužel jsme nevyužili dvě stoprocentní gólové šance a za to jsme byli potrestáni. Hosté využili rychle vhozeného auto a ujali se vedení. Deset minut na to náš hráč dostal druhou žlutou kartu a utkání se pro nás nevyvíjelo dobře. Do druhé půle jsme šli s tím, že i v deseti jsme schopni zvládnout zápas a to se potvrdilo. Podařilo se nám vstřelit vyrovnávající branku a tím jsme hosty zaskočili. Krátce na to jsme na gól navázali a přidali jsme další dva. Pochvalu si zaslouží celý tým za tohle vítězství."

I. B třída - skupina A

Rozhovice - Choltice 3:1

Ladislav Vašíček (trenér Choltic): "První poločas byl vcelku vyrovnaný, ale na šance možná byli lepší domácí. Ve druhé půli jsme dostali gól ze standardní situace. O něco později jsme vyrobili penaltu a domácí vedli dvoubrankovým rozdílem. My jsme sice snížili, al další branku jsme již nedokázali vsítit a naopak soupeř potvrdil výhru. Rozhovice vyhrály zaslouženě, byly většinu zápasu lepší."

Načešice - Horní Jelení 1:0

Kamil Pecivál (trenér Horního Jelení): "Od začátku to byl spíš boj než fotbal. My jsme neproměnili své šance a naopak jsme na konci utkání dostali gól asi z padesáté standardky, která vůbec neměla být! Bohužel jsme bez bodů, teď nás čeká poslední domácí utkání, které budeme muset zvládnout."

Hrochův Týnec - Opatovice nad Labem 1:1

Jiří Vondřejc (trenér Opatovic nad Labem): "Náš zápas byl plný nepřesností ale nepostrádal nasazení a tempo. Nicméně rozuzlení přišlo až v samém závěru, kdy domácí šli do vedení a nám se podařilo Jirkou Dujsikem o pět minut později vyrovnat. Pikantností je, že na vyrovnávací branku milimetrovým centrem nahrával Jirka Černohubý ml. ve svých 15 letech."

Rváčov - Přelouč B 2:3

Ondřej Bendžík (trenér Přelouče B): "V prvním poločasu utkání jsme předvedli jeden z nejhorších výkonů letošní sezony a do kabin jsme po zásluze odcházeli za nepříznivého stavu 1:2. Po změně stran jsme se zlepšili ve všech aspektech hry a odměnou nám byl obrat ve skóre utkání. Konečně si tak připisujeme první výhru v sezoně."

Svratouch - Rosice nad Labem 5:1

Pavel Vrba (trenér Rosic nad Labem): "Opakuje se situace. Opět jsme prohráli, když hrajeme venku. Z pěti branek jsme si hned čtyři dali sami. I my jsme měli dost šancí, ale dost jsme jich neproměnili. Chyběla nám bojovnost a obecně jsme nehráli dobře. Musíme na tom zapracovat, protože to je o nastavení v hlavách. Doma hrajeme dobře a kluci předvádí naprosto rozdílné výkony. Musíme k tomu přistoupit jinak a snad to bude lepší."

Přelovice - Řečany nad Labem 6:0

Miloslav Petrlík (trenér Přelovic): "Utkání se nám opravdu povedlo. Konečně jsme dokázali proměňovat naše šance, což je poznat na výsledku."