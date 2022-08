Nadějný start do nového ročníku. Ten zaznamenalo hned několik krajských mužstev. Prvně Libišany, ty jsou nováčkem soutěže, ale zatím kosí ostřílené soupeře hlava nehlava. Zahanbit se ale nechtějí ani Horní Ředice, které podobně jako v loňské sezoně mají výborný vstup do nového ročníku fotbalové sezony.

Přelouč – Třemošnice 0:1

Leoš Cirkl (trenér Přelouče): „První domácí zápas jsme chtěli zvládnout abychom si připsali první body do tabulky. Bohužel se to ale opět nepovedlo. Nedaří se nám proměňovat vytvořené šance, a to vidíme jako největší problém. Naopak soupeř jednu naši chybu v zápase potrestal a díky této trefě i zvítězil.“

Libišany – Svitavy 2:1

Petr Šmeral (trenér Libišan): „ Zajímavé utkání se slušnou úrovní. Škoda našich neproměněných šancí. Zápas jsme mohli dohrát ve větším klidu. Utkání by také slušelo více žlutých karet.“

Horní Ředice – Pardubičky 6:0

Petr Rydval (trenér Horních Ředic): „Zápas ovlivnily rychlé góly. Soupeř měl šance, které nevyužil a výsledek je pro něj krutý. Chválím za nasazení celý tým.“

Luboš Pilař (trenér Pardubiček): „Zápas rozhodl hned úvod, kdy jsme po individuálních chybách už v sedmnácté minutě prohrávali 3:0. Pak jsme ještě do přestávky inkasovali čtvrtou branku, a tím se dá říct, že bylo o vítězi tohoto utkání rozhodnuto. Druhý poločas se zápas už jen dohrával. Domácí vyhráli naprosto zaslouženě, mě jen hodně mrzí že jsme jim to naší hrou hodně ulehčili.“

Lanškroun – Moravany 2:1

Miroslav Semerád (hrající trenér Moravan): „Z tohoto utkání jsme měli vytěžit minimálně bod. Ujali jsme se vedení, měli jsme i další příležitosti a domácí nás prakticky neohrozili. Na konci poločasu však vyrovnali ze standardní situace. Nebýt nešťastného druhého gólu, tak by zápas zřejmě skončil remízou.“

Lázně Bohdaneč – Holice 1:1 (nedohráno)

Tomáš Jupa (sekretář Lázní Bohdaneč): "Hrál se vynikající fotbal s kvalitou na obou stranách. V 55. minutě došlo, bohužel, k nešťastnému a zřejmě vážnému zranění hráče hostí. Zápas byl na 18 minut přerušen. Po odjetí RZS hráči hostí odmítli v zápase pokračovat. Utkání bylo ukončeno a bude se čekat na rozhodnutí STK. To, samozřejmě není důležité. Teď je důležité aby se hráč co nejdřív uzdravil."

I. B třída - skupina A

H. Týnec – Moravany B 3:4

Milan Bakeš (trenér Moravan B): „Do podzimní části soutěže jsme chtěli vstoupit úspěšně a to se s pořádnou dávkou štěstí povedlo. Utkání mělo typické znaky pro začátek sezóny, kdy se týmy teprve sžívají a jednotlivci si na sebe zvykají. Pro nás je pozitivní, že jsme získali tři body a to by mělo dát týmu klid na práci a pozitivní naladění do dalších utkání.“

Rosice n. L. – Přelovice 2:2

Jiří Tesař (trenér Rosic nad Labem): „Jedním slovem ostuda. Nic se nám v zápase nedařilo. Přišlo mi, jak kdybychom fotbal hráli poprvé. Vlastně nemůžu říct nic pozitivního. Nejsmutnější je, že nikdo nebyl schopný nic vzít na sebe. Měli jsme na sobě deku. Každopádně se z toho musíme ponaučit. My teď musíme jet dál.“

Choltice – Nasavrky 1:1

Luboš Vorlíček (trenér Choltic): „První utkání sezony se nám výsledkově ani herně nepovedlo. Prví poločas se hrál vyrovnaný fotbal, ale šance nikdo neproměnil. Ve druhé půli jsme byli jasně lepším týmem, ale první branku vstřelili Nasavrky. My jsme po šťastné brance srovnali v úplném závěru.“

Horní Jelení – Chvojenec 1:1

Rostislav Kchop (trenér Horního Jelení): „Zápas spíše než fotbalovou krásu přinesl souboje od vápna k vápnu. Po nedůslednosti naší obrany jsme dovolili hostům dostat se do vedení. Ale v závěru, po zmatku při rohovém kopu, se k míči dostal náš hráč Michálek a vstřelil vyrovnávající branku.“

Řečany n. L. – Rváčov 4:0

Ladislav Chára (trenér Řečan nad Labem): „První utkání s nováčkem je vždy nevyzpytatelné, ale musím kluky pochválit za přístup a výkon, který předvedli. Hráli zodpovědně a chytře a po zásluze jsme vyhráli.“

Další zápas: Opatovice nad Labem – Slatiňany 4:3