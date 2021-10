Libišany – Jiskra 2008 7:1

Petr Šmeral, trenér Libišan: Hned po půl minutě měli hosté obrovskou šanci, ale nastřelili pouze tyč. Potom jsme už přebrali iniciativu a celý zápas bez problémů kontrolovali. Kromě proměněných šancí jsme ještě několikrát trefili tyč a břevno. Vítězství bych chtěl věnovat čerstvě narozenému synovi našeho kapitána Hrůši.

Svitavy B – Lázně Bohdaneč 0:3

Jan Uhlíř, vedoucí mužstva Lázní Bohdaneč: Ve Svitavách nás čekal tvrdý oříšek. Domácí nás poslali na malé hřiště, kde byl navíc špatný terén. Od první minuty se tlačili do útoku a snažili se nás hned od začátku zaskočit. My jsme ale směrem dozadu hráli pozorně a navíc hned z prvního protiútoku vstřelili branku. Obraz hry se nezměnil až do vyloučení na obou stranách. Více prostoru na hřišti potom svědčilo nám. Od této chvíle jsme byli lepším týmem a zaslouženě si odvezli z horké půdy tři body.

Přelouč – Dolní Újezd 1:0

Leoš Cirkl, trenér Přelouče: Zasloužená výhra našeho týmu. V utkání jsme měli více šancí než soupeř, ale proměnit se podařilo pouze jednu, když se v 83. minutě trefil Jakub Novák. Opět jsme předvedli týmový výkon podpořený velkou touhou po vítězství. Pochvala míří pro všechny hráče.

Vysoké Mýto B – Rosice n. L. 3:0

Jiří Tesař, trenér Rosic nad Labem: V utkání se střídaly dobré i horší pasáže. Tým dokáže zabrat a máknout i v tomto složení, ale dostali jsme celkem laciné góly. První po nešťastném odrazu po rohu, druhý ještě na konci prvního poločasu. Nám naopak chyběla častější střelba. Soupeř si zasloužil vyhrát.

I. B TŘÍDA

Prosetín – Choltice 0:0

Luboš Vorlíček, trenér Choltic: Hrál druhý se třetím, bylo to bojovné utkání. Měli jsme více gólových šancí a mohli jsme nakonec rozhodnout v 85. minutě, jenže jsme trefili brankáře. Šli jsme dva na jednoho, ale z dorážky byl znovu nastřelený brankář. Bod je podle mě spravedlivý. Soupeř měl mezihru, i když na tomto terénu moc kombinovat nešlo, bylo to odbojované utkání.

Horní Jelení – Kameničky 3:2

Rostislav Kchop, trenér Horního Jelení: Za krásného podzimního odpoledne jsme odehráli zápas se soupeřem, který se krčil na posledním místě tabulky s jedním bodem. Veškeré papírové prognózy vzaly za své hned v první minutě. Než jsme se rozkoukali, soupeř vedl. Přes nadšeně a obětavě hrající hosty jsme se těžko dostávali do zakončení, přesto Cach po výborné přihrávce Plžíka do poločasu srovnal. Do druhé půle jsme vstoupili jako do té první – první minuta a opět inkasovaný gól! Ukázali jsme však psychickou odolnost a skóre otočili. Musím říci, že soupeř rozhodně herně nevypadal na to, že by měl mít pouze jeden bod a zápas u nás mohl skončit všelijak. Individuálním výkonem všechny na hřišti zastínil hráč hostů František Sádovský, u kterého končilo asi devadesát procent našeho ofenzivního snažení.

Rozhovice – Přelovice 1:2

Miloslav Petrlík, trenér Přelovic: Tento zápas nebyl pro oko diváka moc zajímavý. První poločas skoro bez šancí, až v závěru jsem se z rohu ujali vedení. Ve druhé půli jsme si vytvářeli gólové příležitosti a jednu využili. Také jsme udělali chybu a branku soupeři darovali. Spokojenost panuje jen se třemi body.

Hrochův Týnec – Řečany n. L. 4:3

Ladislav Chára, trenér Řečan nad Labem: Ujali jsme se z kraje zápasu vedení, jenže jsme během pár minut obdrželi po nedůrazu v osobních soubojích dvě branky. Pak následovala naše převaha, když jsme si vytvořili spoustu příležitostí k obratu skóre. Jenže jsme bohužel do přestávky ještě po chybách inkasovali další dvě branky. Ve druhém poločase z nás spadla nervozita a strach, soupeře jsem až drtili. Dali jsme brzy branku a po chvíli i kontaktní. Soupeř byl na lopatě. V 65. minutě nevídaně náš hráč vykopl míč letící do branky soupeře až na autové vhazování. Kluky tato situaci poznamenala a po zbytek zápasu už to přes nějaké pološance byla spíše křeč. Soupeř uhájil výsledek. Chtěl bych vyzdvihnout výkon Novotného, který byl u nás nejlepší na hřišti.