Dolní Újezd – Libišany 0:7

Petr Šmeral, trenér Libišan: I přes improvizace v obraně se nám povedlo udržet čisté konto. Podpořil ho bezchybným výkonem gólman Zasadil. Musím ale pochválit cely tým, ve kterém nade všechny vyčníval excelentní Lukáš Kraják. Perličkou je fakt, že jako kovaný pravák vstřelil hned čtyři branky ze svých pěti levou nohou. Děkuji domácím hráčům, že se ani za rozhodnutého stavu neuchylovali k žádným zákeřnostem.

L. Bohdaneč – Letohrad B 4:0

Tomáš Jupa, sekretář Lázní Bohdaneč: Především musím uznat, že hosté hráli výborně. Aktivně nás napadali po celém hřišti, nedali nám milimetr místa. Dlouho jsme nemohli na jejich hru najít recept. Gól po tlaku do branky v poslední minutě nám hodně pomohl. Zápas se zlomil až díky dvěma slepeným gólům ve druhé půli. Pak už jsme průběh kontrolovali. Velmi cenná je nula vzadu.

Rosice n. L. – Přelouč 0:6

Jiří Tesař, trenér Rosic nad Labem: Když prohrajete 0:6, tak to snad ani nejde komentovat. Poločas byl ještě 0:1, ale po druhém gólu Přelouče se to zlomilo. Dostali jsme laciný gól, soupeř pak potrestal vše, co mohl. Byl to samozřejmě špatný výkon.

Leoš Cirkl, trenér Přelouče: Chtěli jsme potvrdit vítězství z minulého domácího utkání a to se povedlo. Už v prvním poločase naší aktivní hrou přicházely šance, ale proměnit se povedlo jenom jednu. Druhý poločas byl z naší strany o poznání lepší. Domácí začali hru otevírat a to nám vyhovovalo. Vylepšená koncovka ve druhém poločase nás potěšila a bereme tři body. Pochvala pro celý tým.

I. B TŘÍDA

Choltice – Slatiňany 0:1

Luboš Vorlíček, trenér Choltic: Musím říct, že soupeř byl lepší. Vytvořil si více brankových situací a jednu z nich po naší chybě proměnil. My jsme naopak moc šancí neměli, to byly takové pološance. V posledních minutách ještě střídající Kohoutek přestřelil, ale bylo to velmi rychlé. Nezopakoval se výkon z Prosetína.

Nasavrky – Horní Jelení 4:1

Rostislav Kchop, trenér Horního Jelení: Vzhledem k postavení v tabulce jsme dle papírových předpokladů měli být favoriti, ale vše bylo jinak. Sice jsme vstřelili branku jako první, jenže to bylo z naší strany vše. Soupeř byl důraznější, víc hladovější po gólu a musím říct, že zaslouženě vyhrál. To, co jsme předvedli my, by nestačilo ani na bod. Bohužel i takové zápasy jsou. Příště nás čeká na nápravu reputace soupeř z nejtěžších – mužstvo Stolan, které má za minulá kola úctyhodnou bilanci. To je pro nás výzva, ale jsem zvědav, jak se popasujeme i s tím, že spousta hráčů si na prodloužený víkend naplánovala program, a tak budeme nakonec rádi, když nás tam bude aspoň jedenáct.

Přelovice – Hr. Týnec 3:1

Miloslav Petrlík, trenér Přelovic: Ve vyrovnaném utkání jsme vstřelili více branek, které nám zajistili tři body. S výsledkem můžeme být spokojeni.

Řečany n. L. – Prosetín 2:1

Ladislav Chára, trenér Řečan nad Labem: Přivítali jsme jednoho z aspirantů na postup a podle toho i přizpůsobili taktiku, která se vyplatila. Soupeři jsme hru znechutili a nepouštěli ho do souvislejších kombinací. V první půli jsme si kromě vstřeleného gólu vypracovali další čtyři šance včetně nastřelené tyče a regulérní branky, u které bohužel pomezní nestihl zaregistrovat, že byl už míč za čarou. Druhá půle byla z naší strany o to více bojovnější a kluci makali jeden za druhého, v závěru nám vyšel brejk na 2:0. Zápas jsme si trochu zdramatizovali, když soupeř pět minut před koncem se štěstím prostřelil našeho gólmana. Nutno podotknout, že to byla jeho teprve druhá šance za celý zápas. Kluci to zvládli na jedničku a zápas dotáhli do vítězství. Chtěl bych je všechny pochválit.

Chvojenec – Svratouch 4:1

Tomáš Burkovič, sekretář Chvojence: Velmi důležitý zápas, do kterého jsme šli s jasným cílem získat plný počet bodů. Myslím, že jsme po celý zápas měli herní převahu, kterou se nám povedlo zúročit i gólově. Dobrý zápas odehrál střelec dvou gólů Daniel Nechvile, ale za předvedený výkon chválím celý tým.