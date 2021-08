Stejně jako většina ostatních soutěží, tak i pardubická I. A třída je před svým startem do značné míry nečitelná. Naposledy o mistrovské body se v ní hrálo v říjnu minulého roku a jak se s tak dlouhým výpadkem kde vypořádali, to je samozřejmě složitá otázka. Oslovení zástupci čtrnácti účastníků této skupiny však věří, že se jejich týmy dostanou co nejrychleji do provozní teploty.

V jakém stavu je váš tým po covidové pauze a s jakým cílem jdete do sezony?

FC LIBIŠANY

Petr Kuric, hrající předseda: „V Libišanech stejně jako v ostatních týmech to po pauze vynucené covidem není vůbec jednoduché. Pochopitelně z důvodu nedostatku hráčů. Pozitivem ale je, že se nám za pomoci obecního úřadu podařilo zrekonstruovat kabiny. Cíl pro nadcházející sezonu je hrát atraktivní fotbal a pokusit se o postup.“

TJ JISKRA ÚSTÍ NAD ORLICÍ B

Josef Vondra, trenér: „Po rozvolnění jsme se začali připravovat na nadcházející sezonu a snažíme dohnat všechno, v čem nás covid pozastavil, a vrátit se na úroveň před nucenou pauzou. Naším cílem je hrát fotbal, který bude atraktivní pro hráče i fanoušky, a současně připravovat mladé hráče pro dospělý fotbal. Z hráčského kádru ukončili činnost Felgr, Chalupník a Fikejz, tým byl doplněn sedmi fotbalisty, kteří přišli z našeho dorostu.“

FK LETOHRAD B

František Zeman, trenér: „Bohužel po lockdownu jsou někteří hráči, kteří už ztrácejí chuť a motivaci. Pro všechny je to něco nového, ale musíme se s tím snažit vyrovnat a věřit, že se nám tým podaří znovu nastartovat. Žádné konkrétní umístění v tabulce jsme si jako cíl nestanovili, do každého zápasu však půjdeme s cílem vyhrát. Jaký výsledek nám to nakonec vynese, to uvidíme po skončení sezony. Mojí ambicí je samozřejmě pohybovat se na horních příčkách tabulky.“

TJ SOKOL ROSICE NAD LABEM

Jiří Tesař, trenér: „Covidová pauza se zřejmě podepsala na převážné většině mužstev. U nás skončili dva hráči z rodinných nebo pracovních důvodů, do nové sezony jinak půjdeme téměř ve stejném složení. Tím jsme splnili dílčí cíl, aby kluci zůstali u fotbalu, i když to nebylo vůbec snadné. Cíl bude jednoduchý – dát se dohromady a zapracovat do kádru dva nové mladé hráče. V přípravě nás potkala nějaká zranění, tak doufám, že se hráči doléčí co nejdříve. Chtěli bychom hrát v horní polovině tabulky a být důstojným soupeřem pro každého.“

TJ SVITAVY B

Milan Janko, trenér: „Jsem rád, že jsme se po dlouhé pauze sešli všichni, nestalo se, že by někde skončil. Naopak kádr doplnili nadějní dorostenci, kteří chodí poctivě trénovat. Neklademe si přehnané ambice, také proto, že naším hlavním cílem bude dát příležitost mladým fotbalistům. Jsme rezervní tým, takže naším úkolem samozřejmě také je být kvalitní zálohou pro první mužstvo.“

TJ SOKOL TATENICE

Josef Kristek, vedoucí mužstva: „Musíme se vyrovnat s odchodem dvou hráčů ze základní sestavy: Smrkala do Lanškrouna a gólmana Strnada do Zábřehu na Moravě. Jinak zůstal tým pohromadě, i když nás v současné době trápí několik zranění. Vypomůžeme si z vlastních zdrojů, dáme příležitost mladým klukům. Hrajeme hlavně pro naše diváky, kteří tradičně chodí v hojném poštu, prvotním cílem bude záchrana.“

SK POLIČKA

Miroslav Kovář, trenér: „V jakém stavu tým je, to zjistím po prvním mistráku, ale s tréninky jsem spokojen. Jestli nastanou nějaké změny v kádru, to ještě nevím ani sám, ale pokud ano, tak doufám, že budou k lepšímu. A cíl? Pro začátek odehrát alespoň tři soutěžní zápasy…“

SK ZÁMRSK

Zdeněk Bednář, trenér: „Po covidovém výpadku jsme se v pořádku sešli, nikdo z našich hráčů z těchto důvodů neskončil, fotbal je pořád baví, což mě těší, snad jim to vydrží. V kádru mužstva dochází jenom k drobným změnám, na co bude jeho kvalita stačit, to se ukáže teprve v soutěži. Cíl máme jednoduchý – pohybovat se v klidných vodách středu tabulky a vyhnout starostem se záchranou.“

FK PŘELOUČ

Leoš Cirkl, trenér: „Covidová pauza poznamenala každý tým od přípravek až po muže. Zimní příprava byla hodně omezená a poté opět přerušena. Až poté byla možnost opět trénovat. Snažíme se dohánět zápasové i tréninkové zatížení. Hráči se ale pomaleji dostávají do své formy. Bohužel u některých kluků přicházejí různá zranění lehčího i vážnějšího charakteru. S naším týmem se ještě stále seznamuji . Moc přípravných utkání jsme neodehráli, jeho sílu tak v tuhle chvíli zatím nemohu moc posoudit. Uvidíme, na co budou naše výkony stačit v tabulce. Rozhodně nemíníme hrát dole.“

1. FC ŽAMBERK

Lukáš Gerža, trenér: „Myslím si, že mužstvo je na sezonu nachystáno celkem dobře. Jak nám to situace dovolila, začali jsme opět trénovat. Ale až samotná soutěž nám ukáže, jak jsme opravdu připraveni. Cíl pro nadcházející sezonu je jasný – pohybovat se v horní části tabulky I. A třídy, do kádru zapracovávat mladé hráče a v neposlední řadě předvádět fotbal, který se bude líbit našim fanouškům.“

TJ SOKOL DOLNÍ ÚJEZD

Jan Kabrhel, sekretář: „Covidová pauza samozřejmě nahlodala každého, ale věřím, že se brzy všechno dostane do normálu. Hráčský kádr doplňujeme perspektivními mladíky, náš tým už v minulosti značně omládl a bude zákonitě chvíli trvat, než si to sedne. Realizační tým bude nadále pracovat beze změn. Bylo by nanejvýš potřebné, kdybychom dělali body hned od začátku podzimu, loni jsme totiž měli nečekané starosti, když jsme několik zápasů zpočátku zbytečně prohráli a pak nastala nervozita.“

FC JISKRA 2008

Jan Horák, sekretář: „Určité drobné změny v kádru nastaly, ale nejde o nic dramatického, je to přirozený koloběh, Nevím o nikom, kdo by u nás skončil s fotbalem kvůli dlouhému covidovému výpadku. Věříme, že sezona se odehraje bez dalších problémů, sportovním cílem pro naše áčko bude udržet se v I. A třídě.“

SK LÁZNĚ BOHDANEČ

Tomáš Jupa, sekretář: „Za náš tým musím na první otázku odpovědět celkem optimisticky. Náš tým covidová pauza v podstatě nepostihla. Hráči měli individuální tréninkový plán a kromě herního výpadku tedy z tempa nevypadli. Samozřejmě jsme sledovali vývoj opatření a omezení a maximálně v souladu s tím využívali možnost společných tréninků. Cílem do nastávající sezony je jednoznačně se zabydlet ve vyšší soutěži a dosáhnout nejlepšího postavení v tabulce, jaké bude možné. Máme kvalitní tým a tak věříme v dobré výsledky.“

SK VYSOKÉ MÝTO B

Martin Kavka, trenér: „Mužstvo zůstalo prakticky nezměněno a po dlouhé pauze je u hráčů vidět chuť do fotbalu. Opět nás budou doplňovat hráči A mužstva. Cílem je pohyb v popředí tabulky a předvádění zajímavého fotbalu pro diváky.“