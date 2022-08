Kdo by měl zaujmout místo po nejlepší dvojici uplynulého ročníku Skutči a Prosetínu? Tipů by se několik našlo, ale všechno se ukáže teprve po rozehrání sezony. Že však například ohromná ofenzivní síla Stolan stojí za pozornost, o tom nemůže být sporu.

Cíl pro sezonu?

TJ SOKOL ROSICE NAD LABEM (2021/2022 sestup z I. A třídy)

Jiří Tesař, trenér: „Pro novou sezonu v krajské I. B třídě máme společný cíl, a to pohybovat se v horních patrech tabulky této soutěže. Pokud se nám vyhnou zranění a zůstaneme kompletní, tak budeme chtít umístění na bedně. Nebude to nic lehkého, s několika týmy z I. B třídy jsme již v minulosti odehráli nějaká přípravná utkání a vždy to bylo vyrovnané. Navíc kádr doznal pár změn, v letní pauze došlo k odchodům, příchodům i návratu po zranění. Budu chtít zapojit všechny naše hráče. Věřím, že budeme mít opět velkou podporu ze strany diváků i vedení klubu.“

SK STOLANY (3. místo)

Zdeněk Hluchník, trenér: „Cíl máme stejný jako každý rok: doplnit a omladit náš hráčský kádr, což je ovšem dlouhodobý problém, a hrát takový fotbal, aby bavil naše diváky. Což se nám vcelku daří, vždyť vstřelit přes sto branek za sezonu se poštěstí málokterému mančaftu.“

TJ PŘELOVICE (4. místo)

Miroslav Petrlík, trenér: „Cíle pro novou sezonu jsou jasné. Chceme se udržet v soutěži a snažit se předvádět pohledný fotbal.“

SK SPARTAK SLATIŇANY (5. místo)

Jiří Zdražil, trenér: „Myslím si, že hlavním cílem by mělo být najít stabilního trenéra a hrát fotbal s co nejvíce vlastními klubovými odchovanci.“

TJ SLAVOJ CHOLTICE (6. místo)

Luboš Vorlíček, trenér: „Našim cílem, co se týče sportovní stránky, bude skončit kolem středu tabulky. Chceme mít klid a nestresovat se, to je pro nás hlavní. Jinak bychom rádi v sezoně dokončili rekonstrukci zázemí v klubu.“

SK ROZHOVICE (7. místo)

Radek Valenta, sekretář: „Po minulé sezoně nás opustilo několik hráčů, takže našim prvořadým cílem bude dobře sehrát první polovinu soutěže a do jarní části nemít záchranářské starosti. Dále chceme hrát dobré zápasy, abychom hrou pobavili sebe i naše věrné fanoušky.“

I. A TŘÍDA: Ve výrazně obměněné sestavě postupové plány zatím nikdo nehlásí

AFK HORNÍ JELENÍ (8. místo)

Rostislav Kchop, trenér: „Kádr mužstva se musí na nadcházející sezonu doplnit, což není v dnešní době vůbec jednoduché. Takže pokud se nám podaří posílit, budeme chtít posily začlenit do mužstva a co se tyče umístění, rádi bychom se pohybovali v klidném středu tabulky.“

SK ŘEČANY NAD LABEM 1920 (9. místo)

Ladislav Chára, trenér: „Cílem je zapracovat nové tváře v týmu a pokusit se hrát s vědomím, že jsme vždy předvedli co nejlepší výkon.“

TATRAN HROCHŮV TÝNEC (11. místo)

Leoš Kaplan, předseda: „Rádi bychom se pohybovali uprostřed tabulky a vyhnuli se starostem s bojem o záchranu.“

FC NASAVRKY (12. místo)

Tomáš Michek, předseda: „Po loňské sezoně, ve které jsme velmi dlouho museli bojovat o záchranu v I. B třídě, nám někteří hráči skončili. Protože chceme dát příležitost převážně místním fotbalistům, tak kádr doplníme o některé mladší kluky z béčka, kteří v průběhu jara občas do sestavy naskakovali. Cílem pro nás bude opět záchrana soutěže.“

TJ SOKOL CHVOJENEC (13. místo)

Petr Ehl, hrající sekretář: „Cíle jsou pro nás trochu záhadou. Hlavním je se udržet v soutěži. Jelikož máme nového trenéra a pár nových posil, tak mohou být ty cíle i vyšší, ale to se ukáže až časem.“

SK RVÁČOV (postup z okresu)

Aleš Meloun, předseda klubu: „Rozhodně bychom byli neradi od počátku soutěže za otloukánka. Naším cílem je být důstojným soupeřem všem ostatním týmům ve skupině.“

AFK OPATOVICE NAD LABEM (postup z okresu)

Jiří Vondřejc, sekretář: „Sezona je vzhledem k postupu pro náš tým velká neznámá. Cítím od hráčů, trenéra a vedení klubu k soutěži adekvátní respekt. Osobně si myslím, že nebudeme hrát roli otloukánka. Kádr dobře znám, věřím mu a pokud budeme zdravotně v pořádku, tak myslím, že bychom mohli být pro každého nepříjemným protivníkem. Jsou to sice jen mé pocity a uvidíme po skončení soutěže, do jaké míry jsem se v odhadech a pocitech spletl. Ale mohu za celý klub slíbit, že do sezony jdeme plni odhodlání.“

TJ SOKOL MORAVANY B (postup z okresu)

Josef Hynek, sekretář: „Jsme nováčkem, čeká nás velice náročná soutěž s kvalitními soupeři, ve které bychom se chtěli pohybovat v lepší polovině tabulky. Hlavně, aby se hráčům vyhýbala zranění.“