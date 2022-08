Cíl pro sezonu?

1. FC ŽAMBERK (2021/2022 sestup z I. A třídy)

Michal Pavelka, trenér: „Chceme zabudovat do kádru mladé hráče a po podzimní části mít co nejlepší pozici k návratu do I. A třídy. Z mužstva nikdo neodešel, naopak ho doplnili z dorostu Cvik, Veselý a Kudlačík.“

TJ SEMANÍN (3. místo)

Miroslav Švihálek, předseda: „Naším cílem v novém ročníku bude znovu hrát v první pětce tabulky. Z týmu odešli Patrik Urbanec na Nový Zéland a Tomáš Sokol, který zamířil do Jiskry Ústí nad Orlicí. Případné příchody jsou v jednání.“

TJ SOKOL DOBŘÍKOV (4. místo)

Miloš Vích, sekretář: „Obhájit umístění z minulé sezony bude velmi těžké, ale chtěli bychom se o to pokusit a hrát minimálně v klidném středu tabulky. Hráčský kádr se tvoří, jak se říká, za pochodu, ale k žádným velkým změnám zatím nedošlo. Velkou novinkou v rámci realizačního týmu pro nás je, že po více než desetiletém působení skončil dlouholetý zkušený kouč Milan Šmarda. Novým trenérem se stal Pavel Mansfeld.“

SK SLOUPNICE (5. místo)

Radovan Jiskra, sekretář: „V týmu nedošlo k velkým změnám, budeme stavět na ose mužstva z minulého ročníku s doplněním hráčů končících v dorostu. Cílem je opět uhrát klidnou první polovinu tabulky. Hrajícím trenérem zůstává Tomáš Karlík. Mužstvo opouští matador Luděk Štarman, ale s fotbalem nekončí, přestupuje do nově vzniklého týmu Němčic.“

I. A TŘÍDA: Ve výrazně obměněné sestavě postupové plány zatím nikdo nehlásí

SKP SLOVAN MORAVSKÁ TŘEBOVÁ B (6. místo)

Petr Matoušek, sekretář: „Chceme konečně ustálit naši rezervu v klidných vodách. Podle mého názoru máme řadu kvalitních odchovanců, kteří mohou v B mužstvu ukázat kvality a postupně oživit áčko čerstvou moravskotřebovskou krví. Rád bych viděl soudržný B tým, který má skvělou partu a bojuje na hřišti jeden za druhého. Je to ale jeden z nejtěžších úkolů, se kterým jsem se osobně během svého působení ve fotbale potkal. Nejzásadnější změnou je příchod nového trenéra Petra Mrázka. Na papíře je vždy spousta lidí, realita v minulosti bývala z různých důvodů odlišná. Snad se to teď změní.“

TJ SOKOL LIBCHAVY (7. místo)

Tomáš Abt, trenér: „Potřebujeme stabilizovat zčásti nově složený kádr a pokusíme se hrát v klidných vodách tabulky. Mladé dorostence budeme chtít připravit na přechod do mužské kategorie. Mužstvo opustili Flídr, Bohunek, Ďuriš, Blažek a možná také Jetmar. Z dorostu přišli Kollert, Kolář, Kletečka a Dvořák . Realizační tým zůstal ve stejném složení.“

TJ SOKOL POMEZÍ(8. místo)

Zdeněk Stoklásek, sekretář: „Po nepříliš vydařeném jaru se nám podařilo rozšířit kádr o mladé dorostence a několik fotbalistů ze sestupujícího Bystrého a stabilizovat trenérskou dvojici Červený – Stýblo. Minimálním cílem bude klidný střed tabulky. Samozřejmě bychom se rádi pohybovali co nejvýše a dělali tak radost náročnému fanouškovi v Pomezí.“

TJ SOKOL BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU (9. místo)

Ondřej Mrázek, předseda: „V rámci nadcházející sezony bychom chtěli určitě hrát v klidných vodách, což znamenalo do mužstva přivést nové hráče, aby se kádr rozšířil. Realizační tým se nezměnil, mužstvo posílili končící dorostenci a několik dalších posil, které jsou ve stádiu finalizace přestupu. Vzhledem k tomu, že ne u všech posil je přestup potvrzen, tak není na místě sdělit konkrétní jména, ale seznam hráčů, kteří by naše áčko měli doplnit, je určitě zajímavý a bude přínosem.“

TJ JAROMĚŘICE (10. místo)

Dušan Továrek, trenér: „Do nového ročníku vstupujeme s cílem lepšího umístění v tabulce. Loňský ročník byl seznamovací, ukázal nám kvalitu soupeřů a odhalil naše nedostatky ve vyšší třídě. Spoléháme na vlastní základnu. Kádr doplnil kvartet hráčů končících v dorostu a jeden navrátilec. Všichni se jeví velice dobře a je to vítané zvýšení konkurence. Letní příprava byla zaměřena hlavně na kombinaci a dynamiku hry. Věřím, že jsme na nový ročník dobře nachystáni.“

FO LANŠKROUN B (11. místo)

Milan Růžička, trenér: „Cílem našeho mužstva je hrát klidný střed tabulky a vyhnout se problémům se záchranou. Hlavně chceme připravit mladé hráče po herní stránce stránce tak, aby mohli doplňovat A tým a časem za něj nastupovat pravidelně. Z týmu nikdo neodešel, naopak do přípravy se zapojili dva hráči z dorostu.“

I. B TŘÍDA A: Být za otloukánky? Ani náhodou. Nováčci se chtějí v kraji ukázat

TJ SOKOL KUNČINA (12. místo)

Jan Šejnoha, předseda: „Do soutěže vstupujeme s cílem hrát klidný střed tabulky, aby se neopakovala loňská sezona a nemuseli jsme se strachovat o setrvání v I. B třídě. Co se týká realizačního týmu, ten zůstává beze změn. V hráčském kádru dochází k jedné novince, do týmu přišel z SK Červenka zkušený Miroslav Večeřa. Z mužstva v létě nikdo neodešel.“

TJ SOKOL JANOV (postup z okresu)

Lukáš Šváb, trenér: „Náš cíl pro nadcházející sezonu je jednoznačný: vyhnout se boji o záchranu a pokud možno se pohybovat v klidném středu tabulky. Tomu jsme přizpůsobili letní přípravu, ve které se snažíme zaměřit zejména na fyzickou připravenost. Chceme se prezentovat odlišně než v předcházejících letech, kdy jsme po postupu do krajské soutěže hned zase sestoupili zpět do okresu. Abychom byli konkurenceschopní, museli jsme přistoupit k doplnění týmu o takzvaně hotové hráče, kteří mohou ihned naskočit a být oporami. To se nám podařilo v podobě gólového útočníka Michala Foffa a zkušeného brankáře Pravoše Křemenáka. Do startu mistrovské soutěže chceme ještě mužstvo doplnit o jednoho nebo dva hráče do obrany. Uvidíme, jak se nám to podaří.“

FK JEHNĚDÍ 1980 (postup z okresu)

Martin Motyčka, předseda: „Náš tým se jako nováček I. B třídy chce prezentovat fotbalem který bude líbivý a bude bavit nejen naše věrné fanoušky, ale i lidi na venkovních stadionech. To je ten hlavní cíl, se kterým do nové sezony půjdeme. Změny v kádru nejsou. Celek, který si vybojoval postup, zůstává pod vedením trenéra Josefa Vondry kompletní.“

TJ SOKOL SVRATOUCH (přeřazen ze skupiny A)

Martin Pavlík, trenér: „Jelikož jsme byly pro novou sezonu administrativně přeřazeni do druhé skupiny, tak se cíle stanovují velmi těžko. Každopádně se budeme chtít rvát o přední příčky a snažit se navázat na zlepšení z jarní části soutěže. Uvidíme, na co to bude stačit, protože soupeře prakticky vůbec neznáme.“