Ani v této čtrnáctce nelze dost dobře poukázat na možné favority, protože po bezmála desetiměsíčním období bez mistrovských zápasů je nejasné, jak se s tím kde vypořádají.

V jakém stavu je váš tým po covidové pauze a s jakým cílem jdete do sezony?

FK JUNIOR SKUTEČ

Martin Horáček, trenér: „Náš tým ve Skutči je po covidové pauze takřka beze změn. Samozřejmě z tréninkového hlediska teď hráči musí o to více zapracovat na své kondici, ale kdo má rad fotbal, tak si s tím poradí. Cílů je několik. Ten základní je, aby se týmu vyhýbala zranění a nemoci. Dalším cílem je, aby nás fotbal stále bavil a dělali jsme ho s chutí. Pokud nám toto bude fungovat tak se to pozitivně odrazí i na výsledcích. Jen si přejme, aby se soutěž dohrála.“

TJ SOKOL SVRATOUCH

Martin Pavlík, předseda: „V dnešní době se velmi těžko hovoří o čemkoliv, ale jsem přesvědčený, že na sezonu jsme dobře připraveni. Tým jsme malinko okysličili a dostál nějakých změn, někdo skončil a naopak někdo přišel. Jako každý zápas a rok půjdeme do sezony s maximální pokorou, ale chceme každé utkání vyhrát. Lonský podzim se nám vydařil na výbornou a budeme chtít v nastoleném trendu pokračovat. Chtěli bychom hrát v popředí tabulky, i když těžko se odhaduje, kdo na tom jak bude po roce bez fotbalu a hlavně po obměnění soutěže.“

SK SPARTAK SLATIŇANY

Jaromír Hanuš, sekretář: „Špatný stav panuje především, co se týká hráčské základny – někteří starší hráči odešli nebo skončili s fotbalem, mladších je bohužel málo. Není nás tak ideální počet. Chceme dohrát celou sezonu do konce a udržet se v soutěži, zapojit do zápasů také loňské dorostence.“

AFK HORNÍ JELENÍ

Rostislav Kchop, trenér: „Po covidové pauze naštěstí neevidujeme nikoho, kdo by přestal mít zájem o fotbal z toho důvodu, že by mu nechyběl. Přesto se nám kádr malinko zúžil z důvodu zranění a rekonvalescence. Bohužel výpadek pohybu se na některých projevil v úbytku fyzičky a přebytku tuků. Ale pracujeme na tom, abychom se toho zbavili. Vzhledem k úzkému kádru, a to zejména v srpnu, kdy nám bude chybět spousta hráčů kvůli dovoleným, je pro nás hlavním cílem udržení v soutěži. Přejeme si pohybovat se v klidném středu tabulky. Vše ostatní bude vítaná nadstavba.“

SK STOLANY

Zdeněk Hluchník, trenér: „Měl jsem zcela jiné představy, jak bude přístup našich hráčů po dlouhé koronavirové přestávce vypadat. Čekal jsem hlad po fotbale a ten nepřišel. Nebudu to více rozebírat. Cílem je, aby se sezona dohrála ve zdraví, nic velkého si před sebe nedáváme. Prostě si zahrát fotbal. Jedinou naší posilou je Kopecký ze Slatiňan.“

SK SOKOL PROSETÍN

Radek Hlouš, hrající trenér: „Tým je ve stejném složení jak před epidemií, což beru jako plus v současné době. Naopak přibyli dva kluci, kteří skončili v dorostu. Máme za sebou několik přípravných zápasů a jeden nás ještě čeká v Havlíčkově Borové jako generálka před prvním mistrovským utkáním. Cíl do následující sezóny bude bojovat o první příčky.“

FC NASAVRKY

Tomáš Michek, předseda: „Na rozdíl od jiných kategorií neměla pauza na hráčský kádr áčka výraznější vliv a měli bychom začínat prakticky ve stejném složení. Jedinou zásadnější změnou je, že skončil trenér Josef Loukota a nahradil ho Jiří Hruška. Žádný konkrétní cíl z hlediska umístění si nedáváme. Chceme hrát fotbal, který se bude divákům líbit a uvidíme, na jaké umístění to bude stačit, pokud se sezona vůbec dohraje.“

SK ROZHOVICE

Radek Valenta, sekretář: „Všichni hráči jsou v rámci možností v pořádku a těší se na mistrovská utkání. Hlavním cílem bude, aby se zase nějaká sezona dohrála a všichni hráči, funkcionáři a diváci měli znovu z fotbalu radost. Našim cílem je držet se v horní polovině tabulky bez starostí se sestupem.“

TJ SLAVOJ CHOLTICE

Luboš Vorlíček, trenér: „Po covidové pause jsme začali trénovat koncem května, kdy to bylo povolené. Od této doby se vlastně trénuje nepřetržitě. Někteří hráči prodělali covid na začátku roku a nyní to vice méně už zvládají. Někdo má jiné zaměstnání a v tomto období prázdnin do toho samozřejmě zasáhnou dovolené. Uvidíme, jak se to promítne do zápasů. Kádr víceméně zůstal stejný. Není nijak početný, jelikož marodi po operacích začínají pozvolna a někteří ani do mistrovských zápasů nebudou moci zasáhnout. Tak se jej snažíme doplnit, ovšem v současné situaci je to složité, hráčů je málo. Rádi bychom v novém ročníku, pokud se dohraje, figurovali někde uprostřed.“

SK ŘEČANY NAD LABEM 1920

Ladislav Chára, trenér: „Na chod áčka se covid podepsal pouze v docházce, nikoliv v počtu hráčů. Dokonce se nám podařilo koupit posilu Davida Sýkoru z Týnce. Jinak zůstalo vše při starém: klasické problémy se zraněními a spolehlivostí, prvořadým cílem bude nespadnout. Tudíž je nutno dobře vstoupit do soutěže.“

TATRAN HROCHŮV TÝNEC

Leoš Kaplan, předseda: „Pár přátelských utkání v průběhu června neodhalilo nějaké větší problémy. Samozřejmě se bude muset tým vrátit do zápasového tempa, ale to nám ukážou až ostré zápasy. Jako nováček I. B třídy si klademe za minimální cíl udržení. Raději bychom se ale pohybovali ve středu tabulky.“

FK KAMENIČKY

Jiří Hrabčuk, předseda: „Tým po koronavirové pauze doznal několika změn a to tak, že do přípravy se zapojili všichni zbylí dorostenci, neboť díky malému počtu hráčů jsme museli dorost pro tento ročník z krajské soutěže odhlásit. Vzhledem k nečekanému posunu do I. B bude naším hlavním cílem udržení v této soutěži, kam jsme se vrátili po dlouhých sedmi letech. Chtěli bychom hrát kvalitní a hlavně koukatelný fotbal, který opět po roce přitáhne do hlediště hodně diváků.“

TJ PŘELOVICE

Ladislav Hladík, sekretář: „S tréninky jsme začali hned, jak to podmínky dovolovaly. Hráčský kádr se nám nezúžil, proto jsme přijali nabídku na administrativní postup do I. B třídy. Nadcházející sezona tak bude v historii přelovického fotbalu premiérová v krajských soutěžích. Bude to pro nás nová zkušenost Chtěli bychom předvádět pohledný fotbal. Naším hlavním cílem je udržet soutěž i pro příští mistrovský ročník.“

TJ SOKOL CHVOJENEC

Vítězslav Klouček, trenér: „Kádr je ve stejném složení jako před covid přestávkou. Nikdo nepřišel ani neodešel, tudíž soutěž odehrajeme se stejným týmem. Náš cíl pro tuto sezonu je jasný: jako nováček se chceme zachránit.“