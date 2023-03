Postup je zakázané slovo. Minimálně si ho tedy zakázali trenéři v horních patrech tabulky I. B třídy skupiny A. Nováček soutěže z Opatovic nad Labem vstoupil do sezony nevídaným tempem a po polovině odehraných zápasů figuruje na prvním místě. Postup ale z úst trenéra Vondřejce nečekejte. Většina týmů, podobně jako Opatovice, chtějí hrát především fotbal, kterým budou bavit své diváky. Z úst trenérů taktéž velmi často zaznívala věta, že chtějí zapracovávat mladé hráče do sestavy, a tím si připravit lepší půdu pro příští rok.

Spodní patra patří spíše zkušenějším a tradičnějším účastníkům soutěže, ale nikdo z nich boj nevzdává a v jarní části I. B třídy se tak máme opět na co těšit…

Podívejte se na galerii ze zápasu Rosic nad Labem a Opatovic nad Labem.

AFK OPATOVICE NAD LABEM (1. místo, 30 bodů)

Jiří Vondřejc, trenér: „U nás v klubu panuje po podzimní sezoně logicky spokojenost jak s umístěním, tak ve většině utkání i s předváděnou hrou. Naším cílem je samozřejmě tento trend udržet a pohybovat se v popředí tabulky, i když víme, že to nebude nikterak jednoduché. Myslím si ale, že je v našich silách, v případě že se nám vyhnou zdravotní problémy, hrát o co nejlepší umístění i v jarní části.“

TJ PŘELOVICE (2. místo, 25 bodů)

Miloslav Petrlík, trenér: „Nic se nemění. Chceme především navázat na podzimní část. Rádi bychom dále zapojovali více dorostenců. Nadále se také budeme snažit, abychom předváděli pohlednou hru a jak divák, tak i my odcházeli domů spokojení.“

SK SPARTAK SLATIŇANY (3. místo, 24 bodů)

Jiří Zdražil, trenér: „Nadále chceme pokračovat v zapracovávání mladých hráčů do dospělého fotbalu. Chceme především lidi bavit fotbalem, a proto se budeme snažit hrát pohledným stylem, který přinese i úspěšné výsledky.“

TJ SLAVOJ CHOLTICE (4. místo, 24 bodů)

Luboš Vorlíček, trenér: „Rádi bychom obhájili pozici, kterou v současnosti po podzimu máme. Chceme nadále hrát fotbal, který se bude líbit našim fanouškům. A samozřejmě neméně důležitým cílem je, že chceme začleňovat nové a mladé hráče do sestavy.“

SK STOLANY (5. místo, 23 bodů)

Petr Kostka, předseda klubu: „Nadále bychom se rádi pohybovali v horní polovině tabulky. Chceme dále předvádět fotbal, který se bude fanouškům líbit.“

SK ROZHOVICE (6. místo, 20 bodů)

Radek Valenta, sekretář klubu: „Cílem do jarní části soutěže je, udržet se v horní polovině tabulky a potrápit každého soupeře atraktivní hrou, která bude bavit naše diváky. Před druhou polovinou soutěže jsme také posílili, když k nám přišli tři hráči a nikdo neodešel.“

SK ŘEČANY NAD LABEM (7. místo, 18 bodů)

Ladislav Chára, trenér: „Naším primárním úkolem je setrvat v soutěži, neboť fotbalová úmrtnost mladší generace je hrozivá a bude pro nás obtížné dohrát.“

TJ SOKOL MORAVANY B (8. místo, 17 bodů)

Milan Bakeš, trenér: „V jarní části chceme opět dávat příležitost hráčům z dorostu, aby získávali zkušenosti vedle starších hráčů. Cílem je zapracovat na herním projevu B mužstva a více se zaměřit na zlepšení individualit.“

SK RVÁČOV (9. místo, 16 bodů)

Aleš Meloun, předseda klubu: „Náš náskok na spodek tabulky není tak veliký, jak se může zdát. Proto naším hlavním cílem je záchrana v soutěži.“

TJ SOKOL ROSICE NAD LABEM (10. místo, 16 bodů)

Jiří Tesař, trenér: „V jarní části sezony se chceme posunout tabulkou výš, abychom hráli klidný střed tabulky. Příprava se nám podařila a proto věřím, že se nám to může podařit. Důležité je, aby se nám vyhýbala zranění.“

AFK HORNÍ JELENÍ (11. místo, 15 bodů)

Lukáš Kaňkovský: „Naší největší novinkou je, že se změnilo vedení. Jinak kádr zůstává téměř stejný. Proto chceme především udržet I. B třídu a rádi bychom se pohybovali v klidných vodách ve středu tabulky.“

TJ SOKOL CHVOJENEC (12. místo, 14 bodů)

Petr Ehl, hrající sekretář: „Jediné o čem můžeme mluvit pro další část sezony, je záchrana. Víme, že to nebude lehké, ale s odhodláním a pílí v tréninku toho můžeme dosáhnout. Stále nevíme, jak na tom budeme se soupiskou, protože někteří hráči ze základní sestavy budou pro jarní část chybět, viz. Černý a Ehl. Zimní příprava probíhá v dobrém rozpoložení a doufáme, že to dokážeme na hřišti při mistrovských utkáních.“

TATRAN HROCHŮV TÝNEC (13. místo, 11 bodů)

Leoš Kaplan, předseda klubu: „Vzhledem k našemu postavení v tabulce se chceme zachránit. Rádi bychom se udrželi v I. B třídě minimálně do chystané reorganizace soutěží.“

FC NASAVRKY (14. místo, 8 bodů)

Tomáš Michek, předseda klubu: „Do sezony jsme vstupovali s omlazeným kádrem, což nestačilo na lepší než průběžné poslední místo po podzimu. Ztráta sice není veliká, ale na jaře nemůžeme počítat s dalšími třemi zkušenějšími hráči a navíc skončil i trenér. Takže primárním cílem je dohrát soutěž důstojně a cokoliv navíc by bylo překvapením. Příchody či obnovení kariéry některých hráčů je ještě v jednání, hlavně s ohledem na náš B tým, abychom byli schopni postavit dvě jedenáctky, když se sejdou zápasy ve stejný čas a mohli důstojně odehrát obě soutěže.“