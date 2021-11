Jedinému týmu se podařilo zvítězit na cizí půdě při podzimní derniéře v nejvyšší krajské soutěži. Moravany podruhé v řadě vyplenily trávník favorita. Po chrudimské juniorce si vyšláply na Moravskou Třebovou. Naplno bodovaly také Holice a Pardubičky. Naopak Horní Ředice a tradičně Rohovládova Bělá vyšly naprázdno.

Choceň – Horní Ředice 2:1

Tomáš Flachs, trenér Horních Ředic: „Do utkání jsme vstoupili ospale, a již v páté minutě domácí zahrozili šancí, skvěle nás však podržel brankář Kovařík. Bohužel se při zákroku zranil a zbytek zápasu dohrával s velkým sebezapřením, za což zaslouží velkou pochvalu. To nás nakoplo, přidali jsme a začali soka přehrávat. Byli jsme dominantnějším týmem. Bohužel ve 41. minutě jsme inkasovali po ojedinělé akci hloupý gól do šatny. Ve druhé půli jsme měli herní výpadek a soupeř nás začal lehce přehrávat. Paradoxně jsme však po rohu vyrovnali Přibylem, který na zadní tyči uklidil míč do sítě. V 83. minutě jsme zahrávali další roh, odražený míč jsme neodehráli a domácí z brejku rozhodli. Za náš první poločas by duelu slušela remíza, zápas jsme si však prohráli svým nedůrazem.“

M. Třebová – Moravany 0:2

Miroslav Semerád, hrající trenér Moravan: „Chci poděkovat všem hráčům,kteří nastoupili do zápasu a neskutečně ho odmakali. Dodrželi do detailu všechny taktické pokyny, které jsme si před zápasem řekli a ještě k tomu přidali dva góly. Domácí byli více na balonu a vytvořili si dvě, tři brankové příležitosti, které nezužitkovali. My jsme naše šance dokázali proměnit a zaslouženě si odvezli tři body.“

Proseč – Rohovládova Bělá 5:2

Jaroslav Novák, trenér Rohovládovy Bělé: „První zápas jarní sezony v Proseči jsme chtěli zvládnou vítězně a přiblížit se týmům před námi. Byli jsme kompletní, zdravě namotivovaní, zápas jsme nezvládli. Domácí se hned v první. minutě ujali vedení a my ve třetí vyrovnali. Nicméně za dalších deset minut jsme inkasovali další dvě branky. Ve druhé půli jsme se nadechovali k obratu, ale další nepochopitelné individuální chyby nám nedovolily se zápasem něco udělat. Tyto školácké kiksy nás provázely celou sezonou a proto jsme byli snadnou lovnou zvěří pro všechny soupeře. Jsem rád, že už je konec.“

Holice – Luže 3:2

Jiří Tesař, trenér Holic: „Těšili jsme se, že se rozloučíme s podzimem nějakým pěkným výsledkem a pohlednou hrou. Jenže před utkáním se mi kvůli zranění odhlásili dva hráči. Po prvním poločase jsme vedli 2:0 a řekli jsme si, že v poklidu zápas dohrajeme. Jenže třetí gól nás úplně uchlácholil. Soupeř pak začal nakopávat míče, hrozil z každého brejku. My jsme situaci strašně podcenili. Byli jsme líní směrem dopředu a málo zodpovědní směrem dozadu. Nakonec výsledek 3:2 je patrně zasloužený. Jinak se mi líbilo, že Luže chtěla hrát fotbal, nezalezla před své vápno. Bohužel toho otevřenějšího fotbalu jsme nedokázali více využít. S předvedenou hrou nejsem spokojený. Zbytečně jsme se strachovali o výsledek, protože, když je to o gól, tak každý útok smrdí.“

Pardubičky – Svitavy 2:0

Tomáš Mrázek, trenér Pardubiček: „Před skvělou diváckou kulisou se hrálo velmi kvalitní utkání, přesahující kvalit krajského přeboru. Svou roli na tom sehrál především kvalitní soupeř, a také kvalitnější hřiště, než tomu bylo v Ředicích. Mohli jsme totiž konečně praktikovat kombinační fotbal, který nám vycházel stejně jako v posledním domácím utkání s Lanškrounem. Svitavy jsme od úvodního hvizdu posadili na kolotoč a až na pár výjimek, jsme soupeři nedovolili vystoupit. Již v poločase jsme měli vést minimálně o čtyři góly, ale smůla se nám lepila na kopačky a hostům několikrát pomohla i branková konstrukce. Podobný scénář měl i druhý poločas, v něm ale byli hosté přeci jen o něco více nebezpečnější než v půli první. Pochválit musím kompletně celý tým, který šel za výhrou od úvodní minuty. Škoda jen, že se skvělý výkon nepromítl i do výsledku utkání. Myslel jsem, že jsme výkon podzimu předvedli proti Lanškrounu. Musím se ale opravit. Nejlepší výkon jsme předvedli v posledním utkání.“

Sestava 16. kola

B. Branda (Moravany, 2 nominace) - Norek (Pardubičky), Zahálka (Choceň), Krejsar (Lanškroun, 2) - Hauf (Heřmanův Městec, 2), Deml (Česká Třebová), Tomšů (Litomyšl, 3), Kovařík (Holice, 2) - Gronych (Choceň, 2), Jar. Marek (Proseč), Knotek (Moravany, 3).