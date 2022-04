Jednou my, podruhé zas vy. To si nejspíš řekli fotbalisté Holic a Lanškrouna. Horní Ředice si nadále v klidu drží první pozici v krajském přeboru, ale za ním se týmy střídají jako ponožky.

Chrudimi se opět začalo dařit a po přestřelce v Luži si stále drží druhou pozici. Za nimi to je už jiná písnička. Do Holic zajížděli fotbalisté Lanškrouna, kteří chtěli poskočit na třetí místo.To se jim podařilo a v Holicích překvapivě zvítězili a k tomu poměrně přesvědčivě. Díky vítězství se posunuli před svého soupeře i čtvrtou Choceň, která také zvítězila.

Roh. Bělá – Třemošnice 0:4

Jaroslav Novák (trenér Roh. Bělé): „Z našeho pohledu to byl nejhorší výkon a obecně i zápas v jarní části sezony. Za výkon a přístup k utkání nemůžu nikoho pochválit, protože si to nezaslouží. Bohužel nás svazuje velká marodka. Máme několik zraněných hráčů, a taktéž někteří jsou nemocní. Nacházíme se v situaci, kdy je problém postavit jedenáct chlapů do zápasu.“

Pardubičky – Litomyšl 0:2

Tomáš Mrázek (trenér Pardubiček): „Potkalo nás to, co potká v sezóně každého. Po celé utkání jsme měli jednoznačně navrch, jenže naše produktivita byla na bodu mrazu. Šancí jsme si sice vypracovali dost, ale proměnit jsme nedokázali žádnou a vrcholem bylo, když jsme nedokázali dát ani pokutový kop, který zahodil Norek. Naopak hosté, kteří po celé utkání tahali spíše za kratší konec a na naši polovinu se dostávali minimálně, tak po dvou našich hrubých chybách vstřelili dvě branky. Z našeho pohledu zvítězil šťastnější, nikoliv lepší tým. Výkon nebyl špatný, ale to nejdůležitější, góly, tomu chybělo. Musíme dát hlavy nahoru, ponaučit se z chyb a jít dál.“

Holice – Lanškroun 2:5

Zdeněk Nývlt (vedoucí týmu Holic): „Ačkoliv výsledek tomu neodpovídá, tak jsme odehráli vyrovnané utkání. Především v prvním poločase se hrál vyrovnaný fotbal a bylo otázkou malých chyb, jak to dopadne. Bohužel jsme nedokázali proměnit šance, které byly stoprocentní a hosté nás naopak trestali z našich chyb. Mrzí nás, že jsme Lanškrounu tři body doslova darovali.“

Proseč – Moravany 0:3

Tomáš Semerád (trenér Moravan): „Před utkáním v Proseči nás zastihla velká absence hráčů ze základní sestavy. Proto jsme museli povolat zkušené matadory z našeho rezervního mužstva. Veselý a Švadlenka, kteří nám přišli pomoct, tak odehráli perfektní utkání s bilancí jedné asistence a jedné branky. Musím uznat, že dnes při nás stálo štěstí, protože především v prvním poločase si domácí vytvořili více příležitostí. Nás uklidnila branka v úvodu druhého dějství. Od té doby jsme dominovali a zápas dospěli do vítězného konce. Všem hráčům chci poděkovat za koncentrovaný výkon.“

Hor. Ředice – Svitavy 1:0

Petr Rydval (trenér Horních Ředic): „Narazili jsme na velmi dobrého soupeře, který byl v prvním poločase lepší. Po přeskupení rozestavění, jsme hru vyrovnali a silou vůle vyhráli. Náš tým ukázal, že má charakter.“

Sestava 22. kola: Jílek (Litomyšl) - Kopecký (Chrudim B), Fikejz (Choceň), Přibyl (Hor. Ředice) - Vaňous (Česká Třebová), Zrůst (Chrudim B), Švadlenka (Moravany) - Ptáček (Lanškroun), Gronych (Choceň), Šmídl (Třemošnice)

I. A třída

V Dolním Újezdě se schylovalo k drama, kdy domácí před poločasem srovnali, ale fotbalisté Lázní Bohdaneč dokázali, že hrají o postup právem a svého soupeře ve druhém poločase dorazili dvěma brankami.

Rosice nad Labem – Ústí n. O. 6:2

Jiří Tesař (trenér Rosic nad Labem): „Především jsme rádi, že jsme prolomili střeleckou smůlu, která se nás držela v posledních zápasech. Moc střel na bránu soupeře jsme neměli, ale na druhou stranu se většina z nich uchytila a skončila v síti. Vyhráli jsme zaslouženě a musím pochválit celý tým za tvrdě odpracovaný výkon.“

Dolní Újezd – Lázně Bohdaneč 1:3

Tomáš Jupa (sekretář Lázně Bohdaneč): Proti Újezdu nám vyšel vstup do zápasu na jedničku. Po první střele zápasu jsme dokonce mohli jít do vedení, ale míč skončil pouze na horní konstrukci brány. Těsně potom jsme ale po rohovém kopu šli do vedení. Branka nás nastartovala a soupeře jsme přehrávali. Bohužel jsme dovolili domácím vyrovnat, což jim dodalo novou šťávu. Ve druhém poločase jsme vstřelili dvě branky a zvítězili, což nás velmi těší.“

Přelouč – Zámrsk 2:0

Leoš Cirkl (trenér Přelouče): „Utkání proti Zámrsku se nám hodnotí opravdu těžko. Náš herní výkon nebyl vůbec dobrý, ale s výsledkem jsme samozřejmě spokojení. Musíme se do dalších zápasů zlepšit ve všech aspektech hry, protože příště už vyhrát nemusíme. Proti Zámrsku jsme naštěstí vstoupili do utkání dobře a vítězství poté ubojovali. Za tři body jsme vděční. Rád bych pochválil Šutovce, Nováka a Vančuru.“

Polička – Libišany 1:5

Petr Šmeral (trenér Libišan): „Utkání bylo oboustranně nepřesné. V prvním poločase jsme si nezasloužili vést o dvě branky. K zápasu jsme přistoupili vlažně a nedokázali jsme se dostat do správného herního tempa. Spíše jsme to protrpěli, než abychom si to užili.“

I. B třída - skupina A

Stolany – Choltice 5:2

Luboš Vorlíček (trenér Choltic): „Pro nás opět smolný zápas, který byl z našeho pohledu ovlivněný velikou marodkou. Co se týče utkání, tak jsme obdrželi v prvním poločase tři zbytečné a hloupé branky ze standardních situací. My jsme si sice taktéž vypracovali dobré příležitosti, ale na rozdíl od soupeře jsme je nedokázali využít. V druhé půli jsme sice snížili, ale vzápětí jsme po další chybě dostali čtvrtou a poté i pátou branku. Situace, vzhledem k tomu, že jsme do Stolan odjeli v jedenácti lidech nebyla jednoduchá, ale chci všem poděkovat za jejich výkon a přístup.“

Slatiňany – Hor. Jelení 4:2

Rostislav Kchop (trenér Hor. Jelení): Domácí na nás vlítli ve velikém tempu, což nás velmi překvapilo. S jejich důrazem, přímočarostí a aktivitou jsme si nedokázali poradit a během prvních patnácti minut si vypracovali pět brankových příležitostí. My jsme se spíše bránili, ale domácí zahazovali jednu šancí za druhou, což nám dodávalo sebevědomí. Bohužel však minutu před poločasovou pauzou jsme inkasovali. Ve druhé půli domácí zlepšili produktivitu a přidali druhý gól. My jsme se po ojedinělé šanci dostali na dostřel, ale rázem domácí přidali další trefu a rozdíl byl opět navýšen na dvě branky. Slatiňany nám kvůli jejich chybě dovolily snížit na rozdíl jedné a zápas směřoval k zajímavému konci. Domácí však opět odskočili a s tím jsme si už nedokázali poradit. Mladý a dravý tým Slatiňan nás předčil ve všech aspektech hry, což musíme uznat.“

Chvojenec – Prosetín 1:2

Petr Ehl (trenér Chvojence): „Proti Prosetínu jsme předvedli dobrý výkon, ale produktivita bohužel pokulhávala. To, že jsme nedokázali proměnit dobře vyhlížející šance, nás stálo vítězství. Musíme začít sbírat body v příštích zápasech, které pro nás budou extrémně důležité. My bereme výkon proti Prosetínu jako odrazový můstek do dalších utkání a upřímně věřím, že se začneme i více prosazovat.“

Nasavrky – Řečany n. Labem 2:3

Ladislav Chára (trenér Řečan n. L.): „V Nasavrkách se sehrálo velmi vyrovnané utkání. My jsme tam odjeli v jedenácti statečných, což nevěstilo nic dobrého. Bylo vidět, že oba týmy chtějí vyhrát a na rozhodnutí zápasu bylo dost příležitostí. Hrdinou utkání se ale z našeho pohledu stal Vančura, který se podruhé v zápase trefil z brejku a vykopal pro nás tři důležité body.“

Kameničky – Přelovice 2:3

Miroslav Petrlík (trenér Přelovic): „Zápas v Kameničkách nám vůbec nesedl. Nic se nám nedařilo a jediné s čím můžeme být spokojení je, že jsme získali tři body. Bohužel nemám co chválit a doufám, že příští zápas bude již kvalitnější.“