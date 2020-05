Ta prostřední se jmenuje I. A třída. Pardubický okres v ní má tříčlenné zastoupení. A jeden z nich, Libišany, po podzimní části celou soutěž vedly. Deník udělal sondu také do Rosic nad Labem a Přelouče. Jejich čelních představitelů se zeptal, jak se jim žije v koronavirové době. Všichni s rozhodnutím vedení Fotbalové asociace. Respondenti se také shodli na tom, že jim už fotbal chybí. Těší se na to, až otravný virus zmizí a oni se budou moct vrátit na své trávníky.

Všichni funkcionáři dostali stejné otázky, které se týkají aktuální situace po předčasném ukončení sezony 2019/2020.

1. Co říkáte rozhodnutí FAČR o předčasném ukončení sezony? Pokud nesouhlasíte, jakým způsobem se mělo podle vás postupovat?

2. Jak se pandemie koronaviru dotkla vašeho klubu, především týmu dospělých?

3. Sportovci v kolektivních odvětvích se stále nesmí scházet. Jak u vás řešíte komunikaci: vedení – trenér, trenér – hráči, vedení – hráči, klub – fanoušci a podobně?

4. Pokud se uvolní vládní opatření, jakým způsobem se chystáte obnovit závodní činnost klubu (tzv. Okresní pohár, turnaje, přátelská utkání, tréninky)?

Situaci hodlají využít k rekonstrukci kabin

FC LIBIŠANY, 1. místo, Petr Kuric, předseda

1. S rozhodnutím vedení FAČR jednoznačně souhlasíme, poněvadž zdraví nás všech je na prvním místě.

2. Dané situace chceme využít pro rekonstrukci kabin. Snad se nám to s Obecním úřadem podaří do začátku nové sezony.

3. V této chvíli jsme všichni z klubu v kontaktu jen přes sociální skupinu.

4. Pokud to pandemie dovolí, tak bychom rádi začali opět v rámci možností trénovat. No a samozřejmě se budeme snažit odehrát co nejvíce přípravných utkání před následující sezonou. Doufám, že se brzy vše vrátí do normálního stavu.

Oživují historii klubu

TJ SOKOL ROSICE N. L., 8. místo, Tomáš Rais, sekretář

1. Vzhledem k současné situaci a omezením kvůli pandemii koronaviru to považujeme za rozumné řešení. Na amatérské úrovni by nebylo možné sezonu dohrát.

2. Zastavila se veškerá sportovní činnost, to je samozřejmě velký zásah. Těšili jsme se na jarní část sezony, ve které měl tým dospělých navíc odehrát osm domácích zápasů. I kvůli divákům nás mrzí, že jsme o to přišli. To samé platí i o činnosti mládežnických týmů.

3. Nepotkáváme se na hřišti, ale v kontaktu jsme. A to obvyklým způsobem, ať už po telefonu nebo prostřednictvím sociálních sítí. Hráči A-týmu měli po dohodě s trenérem Jiřím Tesařem individuální program, o kterém ho informovali. S fanoušky se snažíme udržet v kontaktu třeba prostřednictvím našeho facebooku, kde nyní zveřejňujeme příspěvky o historii klubu.

4. Jakmile to bude možné, tak obnovíme tréninkový proces ve všech kategoriích. Na ten samozřejmě navazují i zápasy, proto bychom následně řešili případné přípravné zápasy nebo i účast v okresním poháru.

Fyzickou kondici jim udržuje běhání u Labe

FK PŘELOUČ, 9. místo, Václav Sůra, trenér

1. Vyplynulo to ze situace. Všechno bylo v pořádku. Vzhledem k tomu jak chaoticky se chovala vláda, jiné řešení nepřipadalo v úvahu. My ho respektujeme, vlastně jsme jiné rozuzlení nečekali.

2. Pozastavili jsme veškerou sportovní činnost. Co se týče prvního týmu, v zimní přípravě jsme tvrdě pracovali, abychom na jaře pronikli do horní poloviny tabulky. Angažovali jsme kondičního trenéra. V mužstvu se vytvořila konkurence. Je mi líto kluků, kteří chodili poctivě trénovat. Už jsem měl v plánu je zařadit do základní sestavy místo těch, co si myslí, že mají místo jisté. V krajském přeboru staršího dorostu jsme si po dlouhé době vedli slušně. Škoda, že kluci, kteří přecházejí do mužů, se nemohli rozloučit na trávníku. V neposlední řadě musíme oželet Celostátní žákovský turnaj. Uvažovali jsme o přeložení z června na srpen, ovšem nesehnali bychom dostatečné ubytovací kapacity.

3. Komunikaci řešíme přes sociální sítě. Hráči už jsou dospělí, tak musí vědět, jak se připravovat. Co mám informace minimálně polovina kádru chodí běhat k Labi.

4. Těšíme se na obnovení činnosti. Nepohrdneme žádnou výzvou. Záležet ale bude na tom, kolik se nás vrátí. Třeba někdo zjistí, že může bez fotbalu žít. Otázkou také je, jak do toho zasáhnou povinnosti v zaměstnání.