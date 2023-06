Návrat domů. Opatovice nad Labem vlétly do I. B třídy jako čerstvý vítr. Hned v první…

Moravany - Přelouč 1:3 (0:3)

Tomáš Fischer (trenér Moravan): doplníme

Leoš Cirkl (trenér Přelouče): "Zvládli jsme důležitý zápas v Moravanech. Rozhodl první poločas, kdy jsme vedli 3:0. Náš tým předvedl výborný kolektivní výkon a ukázal směr, jakým to může jít. I proto chválím celý tým. Máme ale před sebou ještě tři důležité zápasy, které potřebujeme zvládnout."

Lázně Bohdaneč - Svitavy 0:4 (0:2)

Tomáš Jupa (vedoucí týmu Lázní Bohdaneč): "Tohle se těžko hodnotí. Tenhle zápas se prostě nepovedl. Byli jsme pomalí, nepřesní, nedůrazní. Sice jsme měli první loženou šanci, ale nedokázali jsme ji využít, kdežto soupeř z naprosto stejné situace na druhé straně nekompromisně udeřil. Celý zápas jsme tahali za kratší konec a nedařilo se nám hrát naši hru."

Moravská Třebová - Holice 1:2 (0:1)

Zdeněk Nývlt (vedoucí týmu Holic): "Z Moravské Třebové vezeme zaslouženě tři body za výhru v zápase, který byl dle očekávání plný soubojů po nakopávaných míčích domácích fotbalistů."

Horní Ředice - Heřmanův Městec 8:1 (5:1)

Petr Rydval (trenér Horních Ředic): "„Od první minuty jsme potvrzovali, proč jsme vyhráli krajský přebor. Chválím celé mužstvo za přístup. Ukázali jsme vekou kvalitu a charakter."

Pardubičky - Libišany 3:3 (2:1)

Luboš Pilař (trenér Pardubiček): "Do zápasu jsme vstoupili dobře a ujali se vedení, celý první poločas si myslím že jsme byli pohyblivější a byli lepším týmem, je velká škoda, že jsme toho nevyužili více. Do druhého poločasu jsme chtěli být aktivnější ale bohužel jsme se moc báli o výsledek a měli spoustu zbytečných ztrát, čehož využili hosté a v druhé půli byli nebezpečnějším týmem oni. Nakonec je remiza asi spravedlivá."

Petr Šmeral (trenér Libišan): "Remíza je pro nás ztrátou, ale vzhledem k tragickému prvnímu poločasu nakonec bod bereme. Musíme zmobilizovat poslední zbytky sil a dohrát co nejlépe konec sezony."

I. B třída

Opatovice nad Labem - Chvojenec 8:0 (7:0)

Jiří Vondřejc (trenér Opatovic nad Labem): "Zápas s Chvojencem se od prvních minut vyvíjel v náš prospěch především produktivitou v zakončení. Dlouho jsem nezažil takovou efektivitu střelby. Soupeř po první půli byl téměř na ručník. Druhá půle se odehrávala v poklidnějším tempu a hlad po gólech již nebyl takový, jako v začátku utkání. Myslím, že soupeř svou snahou nepředstavoval tým hrající o důležité body."

Choltice - Rosice nad Labem 5:1 (1:0)

Luboš Vorlíček (trenér Choltic): "Tohle utkání se nám opravdu povedlo, byli jsme jasně lepší. Sice nám opět vypadli nějací hráči, ale díry jsme dokázali zalepit. K samotnému utkání nemám co říkat. Od úvodních minut jsme dominovali a soupeře jsme téměř do ničeho nepouštěli. Rosice nás moc nenapadaly a měli jsme dostatek času na tvoření hry. Výhra je zasloužená."

Jiří Tesař (trenér Rosic nad Labem): "Těžko se mi to hodnotí. Jeli jsme tam rozlámaný s velkou marodkou. Vůbec se nám to nepovedlo. Soupeř byl produktivní, a byť jsme měli nějaké šance, tak jsme je absolutně nedokázali proměnit. Především mě mrzí, že když jde borec sám na bránu, tak to nedá. Soupeř si výhru zasloužil."

Moravany B - Horní Jelení 0:1 (0:0)

Lukáš Kaňkovský (trenér Horního Jelení): "Do Moravan jsme přijeli odčinit domácí ztrátu. To se nám povedlo, ikdyž zápas to moc pohledný nebyl, měli jsme více příležitostí a proto si zaslouženě vezeme všechny body. Kluky chválím za bojovnost."

Přelovice - Slatiňany 1:4 (1:1)

Miloslav Petrlík (trenér Přelovic): "Vstup do utkání se nám sice povedl, ale soupeř do konce první půle srovnal. Ve druhé části jsme brzy dostali dvě hloupé branky a kvalitní Slatiňany si to už pohlídaly."

Nasavrky - Řečany nad Labem 4:5 (1:3)

Ladislav Chára (trenér Řečan nad Labem): "Chtěli jsme navázat na zlepšený výkon a nepodcenit soupeře, což se nám povedlo, když jsme se brzy ujali vedení, zanedlouho jsme si sice dali vlastní, ale do poločasu jsme si vytvořili dvoubrankové vedení. Ve druhém poločase jsme navýšili vedení už o tří branky, ale pak jsme zbytečně zalezli a čekali, že to ubráníme. Naštěstí jsme ještě jednu branku přidali a ta byla nakonec vítězná, protože soupeř po našich chybách skóre dotáhl až na rozdíl jedné branky. Z jasného zápasu jsme udělali drama až do konce. Každopádně vítězství se počítá a budeme chtít nadále pokračovat v nasazení a chuti zvítězit."