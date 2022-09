Paradoxně se tak stalo v Litomyšli, který dlouhou dobu nevypadal jako ten, v němž by jejich vítězná série měla skončit. Zejména po situaci z 37. minuty, kdy domácí kapitán M. Hašek podruhé „žlutě“ fauloval, byl vyloučen, navíc z toho byla penalta a L. Kraják ji proměnil. Bylo to 1:2, v nástupu do druhé půle přidal Semelka třetí gól a zdálo se, že Litomyšl nemá v deseti šanci a naopak bude ráda, když se vyhne debaklu. Pravý opak se ovšem ukázal být pravdou, jelikož za dalších deset minut bylo senzačně vyrovnáno! A ve zbylé půlhodině se Libišany snažily strhnout zpět vítězství na svoji stranu, což jim obětavě hrající domácí nedovolili a vydřeli bod, jenž pro ně má ohromnou cenu.

Další šestigólovou přestřelku nabídlo derby mezi Českou Třebovou a Chocní. I tady se vylučovalo, po hodině hry šel ven po druhé žluté za stavu 2:2 domácí Grepl. Přesto byli českotřebovští fotbalisté blíže k plnému zisku, to když čtyři minuty před koncem proměnil nařízený pokutový kop Novotný. Jenže Chocni ještě přece jen chvilka času na vyrovnání zbývala a našla k němu cestu, kapitán Coufal byl tím mužem, který v samotném závěru zachránil svému týmu remízu.

Hrála se rovněž dvě derby Pardubicka. Poločas stačil Holicím na to, aby třemi góly rozhodly zápas s nováčkem z Přelouče, který tak stále čeká na první zisk. Tým z Lázní Bohdaneč zkazil v Pardubičkám oslavy 90 let tamního fotbalu, když po změně stran rázně otočil kormidlem hry a třemi trefami do černého překlopil vývoj na svoji stranu.

Horní Ředice nabídnutou příležitost odskočit na čele tabulky nevyužily. V Třemošnici sice vedly, ale druhá půlka přinesla obrat domácích.

Ve fotbalové „řece“ uplynulo hodně vody, než se týmy ze Skutče a Poličky, druhdy tradiční rivalové, opět střetly o mistrovské body. Stalo se tak o víkendu v rámci dalšího pokračování bojů v krajské I. A třídě a z vyrovnaného souboje vyšel vítězně domácí nováček. Zásluhu na tom měl jediný úspěšný střelec celého utkání Horáček a dobře provedená standardní situace.¨

O něco málo více než dvacet minut stačilo na to, aby byl střet rivalů z horní poloviny tabulky I. B třídy skupiny B ve Slatiňanech prakticky rozhodnut. Domácí totiž za tuto dobu nasypali do rozhovické sítě tři góly a dokráčeli si pro třetí výhru v ročníku. Hned jejích úvodní souvislá útočná akce skončila faulem v šestnáctce a pokutovým kopem, ten proměnil Jakub Slavík a hosté se „vezli“. Na chvojeneckém hřišti šlo oběma rivalům o premiérovou výhru v sezoně. Dosáhli na ni hosté z Choltic, a to ve velkém čtyřgólovém stylu. A ze tří bodů se radoval i nováček z Rváčova, ten si poradil s nedávným účastníkem I. A třídy.

V minulém kole 6:0 doma, nyní 6:0 venku. Aktuální fazóna fotbalistů ze Sloupnice bere dech. Pokud jim vydrží, mají se tedy jejich budoucí soupeři ve skupině B skutečně na co těšit… Hrdinou klání na půdě lanškrounského béčka se stal Ondřej Mikulecký, který nebyl v zakončení vůbec k udržení a postaral se sám o pět ze šesti gólů svého mužstva. Ještě nemilosrdnější byl v klání s Kunčinou Dobříkov.

KRAJSKÝ PŘEBOR

5. KOLO: Pardubičky – Lázně Bohdaneč 1:3 (1:0). Branky: Svoboda – Sadílek, Hundák, Klouda. Litomyšl – Libišany 3:3 (1:2). Branky: Urban, Paclík, Škeřík – Chmelík, L. Kraják z pen., Semelka. ČK: 1:0 (M. Hašek). Holice – Přelouč 3:0 (3:0). Branky: J. Jedlička, T. Jedlička, Václavek. Česká Třebová – Choceň 3:3 (2:1). Branky: Novotný 2 (1 z pen.), Grepl – Fikejz, Kužma, Coufal. ČK: 1:0 (Grepl). Vysoké Mýto B – Moravany 3:3 (1:1). Branky: Hájek 2, Benda – Knotek 2, Kosina. Třemošnice – Horní Ředice 3:2 (1:2). Branky: J. Vančura, P. Šindelář, vlastní (Březina) – Přibyl z pen., Šenkýř. Moravská Třebová – Lanškroun 0:2 (0:1). Branky: J. Ptáček, Pecháček. Svitavy – Heřmanův Městec 0:0 (0:0).

I. A TŘÍDA

5. KOLO: Skuteč – Polička 1:0 (0:0). Branka: Horáček. Svitavy B – Zámrsk 1:1 (1:1). Branky: Kuda – Bezdíček. Letohrad B – Proseč 1:0 (0:0). Branka: Šponar. Ústí nad Orlicí B – Prosetín 0:2 (0:1). Branky: Marek, Filipi. Luže – Jablonné nad Orlicí 0:1 (0:0). Branka: Filip. FC Jiskra 2008 – České Heřmanice 3:3 (0:3). Branky: Šmolík 2, Pasker – Jirsák, Mach z pen., vlastní (Šmolík). Tatenice – Dolní Újezd 1:2 (1:1). Branky: Polička – Štarman, Vanat.

DOHRÁVKA: Ústí nad Orlicí B – České Heřmanice 3:7 (1:4). Branky: Pinkava z pen., Šafránek, Batrla – Jirsák 2, Uher 2, Mach, Pražák, Jeřábek. ČK: 1:0 (Janda).

I. B TŘÍDA SKUPINA A

5. KOLO: Stolany – Hrochův Týnec 1:2 (0:1). Branky: F. Růžička z pen. – Řeháček, Friček. Řečany nad Labem – Horní Jelení 4:0 (2:0). Branky: Vančura 2, Moravec, Bendžík z pen. Rváčov – Rosice nad Labem 4:1 (3:0). Branky: F. Bříza, Cepl, Mareš, Půlpán – Karela. ČK: 0:1 (J. Růžička). Slatiňany – Rozhovice 3:0 (3:0). Branky: J. Slavík z pen., Koblasa, Kolář. Chvojenec – Choltice 0:4 (0:2). Branky: Jirásek 2, Praus, Tichý. Nasavrky – Opatovice nad Labem 0:5 (0:2). Branky: Hanovec 3, Richter, Perůžek. Přelovice – Moravany B 2:0 (1:0). Branky: Ferčák 2.

I. B TŘÍDA SKUPINA B

5. KOLO: Janov – Moravská Třebová B 2:1 (0:1). Branky: Jirásek, O. Bureš – Škrabal. Semanín – Svratouch 1:1 (1:1). Branky: Bednár – Pavlík. ČK: 1:0 (Dvořák). Lanškroun B – Sloupnice 0:6 (0:5). Branky: O. Mikulecký 5, M. Mikulecký. Březová nad Svitavou – Libchavy 5:2 (4:1). Branky: Kutlák 3, Gerischer, Ovad – Hrabovský, Boštík. Pomezí – Jehnědí 3:2 (2:1). Branky: vlastní (Pilař), Červený, Mojdl – Rozlívka, Gregar. ČK: 1:0 (Pořízka). Dobříkov – Kunčina 8:1 (4:0). Branky: Vojtíšek 4, Vaněk 2, Derka, Kopecký – vlastní (Horáček). Žamberk – Jaroměřice 7:4 (4:0). Branky: M. Cvik 3, Lang 2, Jírů, Chládek – Švec 2, vlastní (Trejtnar), J. Valenta.