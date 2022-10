Duel dvou celků, které v dosavadním průběhu ročníku výkonnostně výrazně odskočily zbylé konkurenci, přinesl famózně odehraný první poločas v ředickém podání. Více než tři stovky přihlížejících se ani nestačily divit, když domácí do rozmezí 19. a 35. minuty vyskládali tři „kousky“a poslali duel směrem, jaký se určitě nečekal. Takovou pozici Libišany na podzim neznaly a jakkoli se snažily s utkáním po přestávce něco udělat, tak tahle říjnová neděla patřila Horním Ředicím! Z dalších víkendových duelů stojí za zmínku například třetí porážka fotbalistů Lanškrouna v souvislé řadě. Dvakrát padli v „anglickém“ týdnu venku a ani doma se jim nevedlo lépe, když podlehli Litomyšli. Ani Jiskra na tom nebyla v uplynulých kolech výsledkově dobře, tohle vystoupení se jí ovšem povedlo nad očekávání. Vycházely jí rychlé brejky, ten rozhodující sehrál v 70. minutě rychlonohý Folta, který utekl po pravém křídle, zamířil si to rovnou do pokutového území a z poměrně ostrého úhlu volil střelu, která si našla cestu na zadní tyč. Domácí se z tohoto úderu nevzpamatovali a jejich snaha o vyrovnání byla marná, naopak v samotném závěru je hosté ještě jednou potrestali výpadem do otevřené obrany.