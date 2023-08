Michal Buriánek (hrající sekretář Živanic): "Do utkání jsme vstoupili aktivně a hned v úvodu jsme si vytvořili tři slibné brankové příležitosti. Bohužel však byly bez gólového efektu. Boleslav nám udělila lekci z produktivity a z prvních dvou střel šla do vedení 2:0. Poté byla hra jednoznačně v naší režii, ale z mnoha šancí jsme dokázali pouze srovnat na konečných 2:2. Za týden se pokusíme již získat první výhru v ročníku na půdě rezervy Hradce Králové."

Pavel Němeček (trenér Pardubic B): "Na obou týmech bylo vidět, že v tomto utkání chtějí bodovat. Soupeř v zápase velmi dobře bránil a pro nás bylo složité se do obranného bloku dostat. Měli jsme dobrý vstup do utkání a první poločas jsme byli herně aktivnější. Mrzí mě ale branka ze standardní situace. Ve druhém poločase jsme si šli za tím, že chceme dát branku a to se povedlo. Pak už ten zápas byl o tom, že ani jeden tým nechtěl hlavně inkasovat. Jsem ale velmi rád, že se nám opět povedlo vstřelit gól."

Krajský přebor

Svitavy - Pardubičky 2:0

Tomáš Mrázek (trenér Pardubiček): "Zdá se, že jsme se nakazili od fotbalistů FK Pardubice. Jsme schopni si vytvořit velké šance, ale gól vstřelit nedokážeme. Soupeřům pak stačí minimum k tomu, aby nás potrestali. Je to stále dokola. V defenzivě zbytečné chyby a v ofenzivě zatím bezzubost. K ostatním věcem nemá smysl se vyjadřovat. Fotbalová revoluce, zdá se, zcela vyhasla…"

Lázně Bohdaneč - Česká Třebová 0:1

Tomáš Jupa (vedoucí týmu Lázní Bohdaneč): "Od začátku bylo jasné, že kdo dá gól vyhraje. Hrál se zápas se spoustou chyb na obou stranách. V samotném závěru se štěstí přiklonilo na stranu hostí a naše neštěstí bylo hotovo."

Heřmanův Městec - Libišany 2:4

Jiří Kaufman (trenér Libišan): "Heřmanův Městec není jednoduchá půda, což se především při pouti potvrdilo. Obecně se pro Libišany jedná vždy o prestižní utkání. Měli jsme téměř celý zápas pod kontrolou. Mohli jsme po první půli vést větším rozdílem, ale neproměnili jsme dost příležitostí. Jak už to ve fotbale bývá, tak jsme ve druhém poločase pustili soupeře do hry a on vyrovnal. My jsme si však řekli, že chceme vyhrát a utkání jsme zlomili v náš prospěch. Jednalo se o povedený zápas a zasloužené tři body."

Lanškroun - Moravany 3:0

Milan Bakeš (trenér Moravan): "I když skóre vypadá jednoznačně, tak průběh utkání tomu zas tak moc neodpovídal. Jednalo se spíše o bojovné utkání. Domácí byli nebezpečnějším týmem, ale inkasované branky byly hloupé a laciné."

Vysoké Mýto B - Přelouč 0:0

Leoš Cirkl (trenér Přelouče): "Bod z venku bereme. Měli jsme k soupeři po jejich dvou výhrách respekt. Naši hráči předvedli týmový i bojovný výkon a remíza je asi zasloužená. Musím pochválit celý tým.

Horní Ředice - Holice 4:1

Jiří Janoušek (trenér Horních Ředic): "Derby začalo nervózně a oba týmy se nikam bláznivě nehrnuly. Hned první chybu hostí jsme využili a šli do vedení 1:0, ovšem do poločasu snížil Balog krásnou nechytatelnou střelou. Druhá půle nabídla hodně šancí na obou stranách, ale jen my jsme je dokázali proměnit. Výsledek 4:1 je trochu krutý pro hosty, vyhrála naše nekompromisní produktivita."

Petr Kopa (trenér Holic): "Myslím, že jsme odehráli celkem dobrý zápas a musím pochválit celý tým za bojovnost a nasazení. Bohužel nás srážejí individuální chyby a dostáváme laciné góly. Po poločasové remíze jsme hned v úvodu druhé půle neproměnili stoprocentní šanci a z protiútoku inkasovali druhy gól. Ve snaze po vyrovnání jsme změnili rozestavení, ale domácí si už zbytek zápasu pohlídali a dalšima dvěma góly po našich chybách dotáhli zápas k zasloužené vyhře."

I. B třída

Choltice - Stolany 4:2

Luboš Vašíček (trenér Choltic): "První poločas začal naší zbytečnou chybou, která v sedmé minutě vyústila v branku. Nás to však nakoplo a začali jsme hrát. Od té doby jsme byli jasně lepší a proměňovali jsme i šance. Druhá půle byla téměř identická. Soupeř si mohl vypracovat tlak, ale dostal zbytečnou červenou kartu za nenahlášení střídání. Poté se už zápas pouze v klidu dohrával. Musím pochválit celý tým za předvedenou hru."

Rozhovice - Řečany nad Labem 0:0

Ladislav Chára (trenér Řečan nad Labem): "Čekal nás nelehký úkol. Přijeli jsme v jedenácti lidech k favoritovi soutěže a chtěli jsme odolat co nejdéle to půjde, a nakonec i s notnou dávkou štěstí se nám to povedlo. I když jsme v pětadvacáté minutě přišli vinou zranění o jednoho hráče a ve čtyřicáté po dvou žlutých o dalšího, takže jsme dlouho odolávali neustálému tlaku domácích pouze v devíti hráčích. Smekám před všemi hráči a děkuji jim za neuvěřitelný týmový výkon."

Rosice nad Labem - Rváčov 3:2

Jiří Tesař (trenér Rosic nad Labem): "Abych pravdu řekl, tak první půle nesnesla příliš fotbalové krásy. Soupeř byl aktivnější a šel do vedení. My jsme se navíc nechali v závěru první půle vyloučit. O přestávce jsem ale klukům říkal, že v deseti se někdy hraje paradoxně lépe. Ve druhé části zápasu se to potvrdilo. Kluci neuvěřitelně bojovali a utkání jsme zlomili na naši stranu. Zasloužili jsme si to."

Svratouch - Přelovice 1:3

Miloslav Petrlík (trenér Přelovic): "Utkání nebylo vůbec jednoduché. Hrálo se hodně soubojově a fotbalovost tak šla stranou. Nám se podařilo dát více branež než domácím. Jsou to dobré tři body."

Opatovice nad Labem - Přelouč B 1:0

Jiří Vondřejc (trenér Opatovic nad Labem): "Zápas s Přeloucí byl naprosto vyrovnaným duelem, ve kterém si oba týmy vytvořili přibližně i stejný počet brankovych příležitostí a mohu jen konstatovat, že jsme tak jako před týdnem jednu z nich zužitkovali a opět brankou Jirky Dujsíka zvítězili. Samosebou nás zisk tří bodů potěšil a zároveň povzbudil do dalších zápasů."

Ondřej Bendžík (trenér Přelouče B): "Prvních několik minut patřilo domácímu celku, ale jejich úvodní tlak nepřinesl žádné brankové příležitosti. Od té doby jsme převzali taktovku my. Vypracovali jsme si hněd několik šancí. Byť hned několik z nich volalo po brance, tak se do kabin šlo za vyrovnaného stavu. Druhou půli jsme znovu dominovali, avšak k našemu zklamání to byli domácí, kteří se snad podruhé v utkání dostali do našeho pokutového území a jejich hráč hlavou překonal našeho brankáře Sirůčka. Poté jsme se marně snažili o vyrovnání, když už jsme překonali gólmana hostů, tak nám stála v cestě branková konstrukce. Z Opatovic odjíždíme zklamáni výsledkem. Pozitivem však je, že se naše hra zlepšuje a to se budeme snažit ukázat i v následujícím utkání."

Horní Jelení - Luže 1:2

Kamil Pecivál (trenér Horního Jelení): "Doplníme."