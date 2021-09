Přelovice taky prohrály, a to se Svratouchem 1:3. „První poločas jsme odehráli dobře a ujali se vedení, které jsme nedokázali v nastavení udržet. Taky došlo ke zranění našeho hráče, podle mě po likvidačním zákroku, za který byla udělena jen žlutá karta. Ve druhém poločase jsme měli více ze hry, ale po dvou chybách inkasovali,“ řekl trenér Miloslav Petrlík.

Řečany doma podlehly vedoucí Skutči 0:5. „Výsledek je pro nás až moc krutý, každopádně to bohužel vypovídá o dění na hřišti. Dostali jsme lekci z produktivity, když soupeř využil všechny své šance i pološance, na rozdíl od nás,“ uvedl trenér Ladislav Chára.

Další dva zástupci venku prohrály. Libišany v Ústí nad Orlicí (1:2) a Rosice nebodovaly v Dolním Újezdu (1:4). „Rychle jsme šli do vedení a v první půli drželi se soupeřem krok. Po přestávce domácí dali na 2:1, pak už to bylo v naší situaci složité,“ poznamenal trenér Rosic Jiří Tesař.

„Náš nedoraz okamžitě domácí potrestali. Hráče Bohdanče to samozřejmě uklidnilo a drželi míč častěji. Naše možné brejkové příležitosti bohužel řešíme špatně. Domácí tým byl fotbalovější, ale naši hráči makali až do konce,“ dodal přeloučský trenér Leoš Cirkl.

Jedno derby nabídla I. A třída, když zápas Lázně Bohdaneč – Přelouč skončil výhrou domácího týmu 3:1. „Hrál se fotbal, který se musel líbit. Začali jsme tradičně zostra a šli brzy do vedení. Hosté potom ale srovnali hru a byli nám víc než vyrovnaným soupeřem. Z přemíry jejich snahy o tvrdou hru ale rezultovaly dvě penalty, které nás posadily do sedla,“ řekl sekretář Tomáš Jupa.

Domácí po přestávce přidali. „Ve druhé půli jsme předvedli heroický výkon, dle mého nejlepší v sezoně, a měli jsme utkání dotáhnout do vítězného konce. Chléb se asi lámal za stavu 3:3, kdy nebyla po zákroku na Knyshova odpískána jasná penalta a vzápětí po sporném zákroku na Zahradníka hosté zvýšili na 3:4. Zcela po zásluze pak vyrovnal Štědrý. Před týmem smekám za druhý poločas pomyslný klobouk, protože kluci předvedli výkon na hraně svých možností,“ dodal Mrázek.

„Stejně jako proti Holicím se hrálo velmi atraktivní utkání, především pro diváky. S čistým svědomím můžu říct, že utkání mělo vysokou úroveň a to především ve druhém poločase. V první půli se hosté dostali do čtyř šancí, i po našich chybách, a dokázali tři z toho využít,“ komentoval zápas Tomáš Mrázek, trenér Pardubiček.

„Zápas v Moravanech nám absolutně nevyšel, nepotvrdili jsme výkony z posledních utkání, byl to nejhorší zápas sezony. Nerad některé věci říkám, ale opět náš brankář neměl svůj den a především zkraje prvního poločasu jsme působili ospalým dojmem. Svůj den patrně neměli ani rozhodčí, když ve 42. minutě jsme dali regulérní branku na 2:2, ale ofsajd, i dle údivu domácích diváků, viděl jen pomezní rozhodčí,“ uvedl Jaroslav Novák, trenér Rohovládovy Bělé.

Krajskému přeboru dál vládnou Horní Ředice, které vyhrály nad rezervou Chrudimi 2:1. Do čela I. A třídy se posunuli hráči Lázní Bohdaneč, kteří využili prvního zaváhání Libišan v této sezoně.

