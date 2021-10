Suverénní Horní Ředice a další kvarteto ve spodní polovině tabulky. Tak jsou rozloženy síly po desátém dějství krajského přeboru fotbalistů.

Souboj týmů z Pardubicka vyzněl pro Ředice, o jejich výhře nad celkem Moravan rozhodl jediný gól Jakuba Švece.

„Do utkání jsme šli s tím, že potvrdíme výhru v Chrudimi a Moravanům utneme šňůru tří výher v řadě. Soupeř byl od začátku zatažený v hlubokém bloku a my tak celý zápas hráli do plné obrany. Dobře jsme kombinovali a byli aktivní na míči,“ řekl Tomáš Flachs, trenér Horních Ředic.

Klíčový okamžik? „Ve 40. minutě konečně udeřilo. Sytko centroval, balon propadl celým vápnem a Švec ho na zadní tyči uklidil do brány. Celý zápas jsme byli dominantní a vytvořili si několik brankových příležitostí. Mrzí mě, že jsme zápas nerozhodli dříve. Bylo z toho zbytečné drama až do konce“ dodal Flachs.

Deváté Holice hrály nerozhodně s Českou Třebovou (1:1). Stejně jako Moravany nebodovaly ani Pardubičky a Rohovládova Bělá.

„Prvních dvacet minut nám hra celkem vycházela. Vytvořili jsme si i dvě slibné příležitosti, jenže poté, jako když lusknete prsty, se naše hra zbortila jako domeček z karet. Najednou nám všechny míče odskakovali, všude jsme byli druzí, i ty nejjednodušší přihrávky nám nevycházely,“ ohlížel se za duelem v Chocni Tomáš Mrázek, kouč Pardubiček.

Hosté už pouze korigovali na konečných 3:1 pro Choceň. „O přestávce jsme věřili, že se kluci nastartují stejně jako v předchozím týdnu, kdy jsme Českou Třebovou ve druhé půli prakticky převálcovali, jenže tentokrát jsme v kabině spíše umřeli. Vybrali jsme si prostě den blbec, který musíme hodit za hlavu a za týden doma zase zvítězit,“ řekl Mrázek.

Hned jedenáct branek pak padlo v duelu Rohovládovy Bělé, která na Dolíčku podlehla Moravské Třebové 3:8. Stav po prvním poločase? 1:6!

„Hostům tam napadalo úplně vše, dokonce i těsně před pauzou střela z vlastní půlky. Máme neustálé problémy na postu brankáře, tentokrát se k tomu přidal naivní výkon zbytku týmu a především nedůraz v osobních soubojích. Kdo si tentokrát zaslouží pochvalu, jsou všichni tři rozhodčí,“ uvedl Jaroslav Novák, trenér Rohovládovy Bělé.

V nižších krajských soutěžích se dařilo Přelouči, která v I. A třídě přehrála Žamberk 3:0. „Důležité domácí utkání jsme zvládli, ale jednoduché to rozhodně nebylo. Úvod utkání patřil hostům, kteří si vypracovali tutovku. Tým Žamberka měl další šanci skórovat, ale náš gólman vytáhl bravurní zákrok a držel naše naděje. Ve 25. minutě přišla naše chvíle, kdy V. Voženílek krásnou přihrávkou vybídl Hejcmana a ten se nemýlil. Druhý poločas byl z naší strany lepší a míč byl častěji na našich kopačkách. Bohužel pojistka v podobě druhého gólu nepřicházela. Až v 69. minutě se po chybě hostující obrany prosadil důsledný Vančura. Poté hosté hru více otevírali a přicházely brejkové situace. Hezkou akci ještě zakončil Vančura. Po týmovém výkonu chválím všechny hráče," poznamenal Leoš Cirkl, trenér Přelouče.

Po prohře v Poličce (1:2) pak spadly na poslední místo Rosice nad Labem. „Do utkání jsme vstoupili dobře a hned ve 2. minutě se ujali vedení, když zblízka zakončil Šenkýř. Domácí vyrovnali po čtvrthodině, kdy po upozornění asistenta rozhodčího získali standardní situaci. Hrál se bojovný a ne příliš pohledný zápas, který rozhodla branka Poličky v 60. minutě, kdy se po sporné situaci dostal do zakončení Boháček. Děkuji všem hráčům, kteří na zápas dorazili a odmakali to až do konce," řekl rosický kouč Jiří Tesař.

V I. B třídě získalo Horní Jelení tři výhry během anglického týdne. V neděli doma zdolalo Řečany 1:0. „Završili jsme anglický týden třetí výhrou v řadě, co se týče výsledků jsme spokojeni. U hry je nutno přiznat, že tentokrát opravdu bolely oči. Ale tak to někdy je, svoji roli už také zřejmě hrála i únava, neboť všechny tři zápasy jsme odehráli v podstatě ve stejné sestavě bez nevelké možnosti střídat. S uplynulým týdnem je realizační tým spokojen, ale samozřejmě víme, že je spousta věcí, které je nutné zlepšit," prohlásil Rostislav Kchop, trenér Horního Jelení.

„Prohráli jsme gólem z penalty ze sedmé minuty. Měli jsme dostatek času s výsledkem něco udělat, ale po zranění našeho posledního útočníka už jsme se prakticky nedostali k ničemu. Soupeř zvítězil zaslouženě," dodal Ladislav Chára, řečanský kouč.

Tři body bral ještě Chvojenec, který doma porazil Nasavrky 3:2. „Podařil se nám výborný vstup do utkání, během dvaceti minut jsme měli pět vyložených gólových šancí a vypadalo to na jasný zápas. Bohužel po půl hodině jsme měli herní výpadek a nechali jsme soupeře snížit na rozdíl jednoho gólu. Ve druhé půli jsme chtěli hlavně neinkasovat a pokoušet se o brejkové situace," řekl za Chvojenec Tomáš Burkovič.

Choltice přivezly bod za remízu v Rozhovicích, naopak Přelovice prohrály na hřišti vedoucí Skutče 1:4. „Do Skutče jsme odjížděli v neoptimálním složením. Prvním poločas jsme s domácími drželi krok, po změně stran brzo inkasovali a na tuto branku jsme už nedokázali odpovědět," popisoval Miloslav Petrlík.