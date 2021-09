Pardubicko – Fotbalové soutěže za sebou mají poslední srpnový víkend. Jak hodnotí zápasy zástupci v krajských soutěžích?

KRAJSKÝ PŘEBOR

Horní Ředice – Holice 4:0

Tomáš Flachs, trenér Horních Ředic: „Vstup do utkání se nám povedl a po kombinaci Sytka s Hrdým jsme šli hned v úvodu do vedení gólem Hrdého. Holice následně přidaly, byly více na míči a měly optickou převahu, avšak do konce prvního poločasu si vypracovaly jen jednu vyloženou šanci, kterou Lindr zlikvidoval. Do druhého poločasu jsme vstoupili stejně dobře jako do toho prvního a vypracovali jsme si velkou šanci, kterou jsme však neproměnili. Vzhledem k tomu, že Holice v následující silné desetiminutovce naši branku neohrozily a v 60. minutě hostující brankář doslova daroval gól Machatému, nemuselo nás to až tak mrzet. Tato změna stavu, dle mého názoru, rozhodla celý zápas. Holice sice opět měly více ze hry, ale do vyložené šance se nedostaly, naopak my hrozili z brejků. Do konce utkání jsme přidali další dva góly v 76. minutě Sytkem a v 83. minutě Březinou a zápas jsme si pohlídali. Přesto se domnívám, že výsledek 4:0 je pro Holice krutý a neodpovídá obrazu hry v celém zápase.“

Zdeněk Nývlt, sekretář Holic: „Dosud fotbalově nejkvalitnější derby rozhodly naše individuální chyby na začátku obou poločasů a dva klíčové zákroky domácího gólmana při šanci Václavka a trestném kopu Jedličky v prvním poločase. Domácím gratuluji k zisku plného počtu bodů.“

Moravany – Č. Třebová 0:2

Miroslav Semerád, hrající trenér Moravan: „Utkání bylo velice nervózní. Šance se objevovaly na obou stranách. Bohužel o osudu zápasu rozhodla až sporně nařízená penalta. Nejenom, že jsme z ní inkasovali, ale také nás sudí poslal do deseti. I přesto jsme si vypracovali možnost k vyrovnání. Tu jsme nevyužili a soupeř nás na konci duelu při hře vabank potrestal z brejku.“

M. Třebová – Pardubičky 2:1

Luboš Pilař, trenér Pardubiček: „Věřili jsme, že tento zápas zvládneme, ale bohužel se nám to nepodařilo. V prvním poločase jsme měli hned na začátku gólovku, kterou jsme bohužel neproměnili, a to nás trošku poznamenalo. Zbytek prvního poločasu jsme byli kombinačně lepším týmem, ale bohužel jen po vápno, domácí se více méně soustředili na obranu a rychle protiútoky. Ke konci prvního poločasu jsme inkasovali trošku laciný gól, ale přesto všechno jsem věřil, že jsme schopni zápas ještě otočit. Bohužel se nám to nepovedlo, protože se druhý poločas moc fotbal nehrál. Mrzí mě, že jsme se nechali rozhodit hodně nepřesným hlavním rozhodčím.“

Lanškroun – Roh. Bělá 3:1

Jaroslav Novák, trenér Rohovládovy Bělé: „V Lanškrouně se nehraje soupeřům lehce, ale my jsme tady za poslední roky sehráli s ohledem na soupeřovy ambice přijatelné výsledky. Nebylo tomu jinak ani tentokrát. Přestože jsme prohráli, musím kluky pochválit za předvedený výkon. My jsme v situaci, že nás potěší i přijatelný výsledek. Soupeři gratuluji.“

I. A TŘÍDA

Libišany – Polička 3:1

Petr Šmeral, hrající trenér Libišan: „Náš nejhorší zápas, ve kterém lze vyzdvihnout pouze hattrick střelecky naladěného Lukáše Krajáka. Kvalitou průměrný zápas podtrhl svým výkonem rozhodčí, který působil jako hluchý pes na honu.“

Zámrsk – Přelouč 1:3

Leoš Cirkl, trenér Přelouče: „Hned zkraje utkání jsme inkasovali lacinou branku, ale brzy se podařilo vyrovnat Hejcmanem a naše hra šla nahoru. Vytvářeli jsme si šance, bohužel bez gólového zakončení. Tyč u domácích zvonila dvakrát, nakonec jsme se branky dočkali z dorážky Janeckého. Bohužel naši hru přibrzdilo zbytečné vyloučení. Poté domácí ožili, ale dokázali jsme nebezpečné situace ustát. Nakonec po faulu na Olivu šli domácí taky do deseti, pečeť utkání dal v závěru Ludvíček. Bereme důležité tři body. Pochvala míří pro celý tým.“

Ústí n. O. B – Rosice 5:2

David Haan, vedoucí mužstva Rosic nad Labem: „Začali jsme dobře, úvodní branku vstřelil už v první minutě Fidler. Jenže o chvíli později netrefil míč Prokůpek a domácí srovnali. Na konci poločasu domácí vystřelili ze střední vzdálenosti, následnou dorážku gólman ještě chytil, ale na další už neměl nárok. Ve druhém poločase se hrál vyrovnaný zápas na těžkém terénu, ale v 73. a 74. minutě domácí vstřelili dvě rychlé branky po kombinaci. Pak ještě snížil po rohu Fidler, ale poslední slovo měl domácí tým, kdy po akci středem obrany upravil skóre na 5:2.“

L. Bohdaneč – D. Újezd 4:1

Tomáš Jupa, sekretář SK Lázně Bohdaneč: „Doteď nám náš způsob vedení zápasů vycházel na výbornou, tak proč něco měnit. Vstoupili jsme do utkání aktivně, vytvořili si tlak a počítali gólové šance. Soupeře jsme v podstatě do ničeho nepustili. Z několika šancí jsme do půle dvě využili a tak jsme šli do kabin s pohodlným náskokem. Ve druhé půli jsme nepolevili a navyšovali skóre. Škoda, že jsme za stavu 4:0 vypadli z tempa a dovolili hostům čestný úspěch. Potom už jsme průběh zápasu kontrolovali.“

I. B TŘÍDA

Prosetín – Chvojenec 1:0

Tomáš Burkovič, sekretář Chvojence: „Velmi těžký zápas na půdě lídra tabulky. Chtěl bych pochválit celý tým za nasazení od první do poslední minuty a plnění taktických pokynů. I přes porážku jsme odehráli vyrovnaný zápas a to je pro nás velmi cenné. Jako nováček dokážeme hrát i s nejsilnějšími týmy soutěže. Musím pogratulovat domácímu Prosetínu k zisku tří bodů.“

Přelovice – Kameničky 7:1

Miloslav Petrlík, trenér Přelovic: „Do zápasu jsme vstoupili dobře, v krátké době se ujali vedení, ale opět dlouho neudrželi. Vyrovnávací branka nás nepoložila a začali jsme si vytvářet další brankové příležitosti, které jsme dokázali tentokrát proměnit. Podali jsem kolektivní výkon a zápas dohráli v klidu do konce.“

Choltice – Stolany 4:1

Luboš Vorlíček, trenér Choltic: „Nebylo to jednoduché utkání. Soupeř byl dvacet minut lepší, nastřelil břevno, vyhrával souboje. Přežili jsme bez gólové újmy. Potom se hra vyrovnala, my jsme dali z takové pološance vedoucí branku. Zkraje druhé půle jsme přežili nápor hostů, kdy byli silovější a udeřili jsme podruhé. Pak přidali třetí trefu a bylo po nich.“

Řečany – Nasavrky 3:4

Ladislav Chára, trenér Řečan nad Labem: „Do zápasu jsme vstoupili skvěle, předváděli rychlý kombinační fotbal a vytvářeli si jednu šanci za druhou, z čehož až ta třetí byla gólová. Pokračovali jsem v nastavené hře a soupeře nepouštěli ani za půlku. Paradoxně jsem inkasovali z našeho rohu, když jsem nedokázali zastavit protiútok soupeře. I přesto jsme dál soupeře přehrávali a vytvářeli si další šance. Nabádal jsem kluky, aby nepolevili a pokračovali ve skvělém výkonu. Vypadalo to, že mě poslechli a z kraje druhé půle jsme přidali branku z rohu. Tak a tady všechno skončilo! To, co se událo potom, bych nazval jako „totální kolaps týmu.“ Nejspíš si kluci mysleli, že se nemůže nic stát. A stalo se! Vyklidili jsme úplně útočnou fázi a z obrany nedokázali kloudně odkopnout, natož si přihrát. Soupeři jsme umožnili svými chybami úplně všechno, tedy i otočení zápasu ve svůj prospěch. Tohle mě opravdu mrzí.“

Horní Jelení – Slatiňany 2:0

Rostislav Kchop, trenér Horního Jelení: „Přivítali jsme mladý tým ze Slatiňan, který se prezentoval nápaditým, kombinačním a rychlým fotbalem. Za mě je v tomto týmu obrovský potenciál. My jsme chtěli za každou cenu doma vyhrát a jsme rádi, že se to podařilo. Hrozili jsme zejména ze standardních situací, ale mrštný hostující gólman byl proti anebo jsme zakončovali vedle. Na tři body jsme se nadřeli víc než dost, zejména druhý poločas nebyl okulahodící, ale soupeř hrál až do konce a nebyla to jednoduchá práce. Celý mančaft si zaslouží pochvalu, jsme rádi, že se prosadili i oba útočníci – Cach s Dědičem.“