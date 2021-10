Okresní zástupci v krajském přeboru tentokrát posbírali dvě vítězství. O jedno z nich se postarali fotbalisté Pardubiček, kteří v domácím prostředí přehráli Proseč 3:0.

„Do zápasu jsme vstoupili aktivně a prvních dvacet minut jsme hostům prakticky nic nedovolili. Navíc se nám podařilo vstřelit důležitý první gól, pak se hra trošku srovnala,“ uvedl Luboš Pilař, trenér Pardubiček.

Hosté se snažili o vyrovnání. „Nevzdali se a prvních deset minut ve druhém poločase nás hodně potrápili. Po prostřídání se nám podařilo vstřelit druhý gól, a to se ukázalo jako rozhodující. Třetí trefou jsme potvrdili pro nás důležité tři body,“ doplnil Pilař.

Plný počet bodů získaly i Horní Ředice. Před pětistovkou diváků v Moravské Třebové rozhodl jediný gól hostů v 79. minutě. „Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. Ten první snesl nejpřísnější měřítko. Oba týmy hrály velmi pěkný fotbal ve vysokém tempu, i když jenom s náznaky šancí na obou stranách. Hra musela diváky bavit,“ popisoval Tomáš Flachs, trenér Horních Ředic.

Ve druhé půli přibylo faulů, hrálo se převážně mezi vápny. Od 62. minuty navíc Ředičtí hráli přesilovku a využili ji.

„Březina zahrával rohový kop, míč propadl celým pokutovým územím, kde si ho na zadní tyči našel Plašil. Po zbytek zápasu domácí dohrávali ve velkých emocích. Z toho vyplynula další červená karta, my tak dohrávali závěr proti devíti. Bodů si vážíme, kluci se nenechali rozhodit. Zápas zvládli fyzicky i mentálně a zaslouží pochvalu,“ prohlásil kouč Flachs.

S nulou na kontě bodů, ale i vstřelených gólů odehrál své zápasy zbývající trojlístek. Holice prohrály v Třemošnici 0:1, Moravany podlehly Lanškrounu 0:2. Osm gólů pak inkasovala Rohovládova Bělá v Heřmanově Městci.

„Utrpěli jsme podruhé v řadě vysokou porážku. Už se zdálo, že po nevydařeném začátku sezony se dostaneme díky některým povedeným utkáním do pohody, ovšem vše se vrátilo zase na začátek,“ řekl Jaroslav Novák, trenér Rohovládovy Bělé.

I. A TŘÍDA

V I. A třídě přidalo další body na konto vedoucí duo. Druhé Libišany vyhrály v Žamberku 3:1. „Na skvěle připraveném pažitu a za ledového větru jsme odehráli slušné utkání bez větších komplikací. Chválím Semelku a střelce Chmelíka,“ uvedl trenér Petr Šmeral.

První tým Bohdanče doma zdolal Zámrsk 3:1. I když jednoduchá práce to rozhodně nebyla. „Věděli jsme, že po zápase v Libišanech bude pro naše chlapce přechod na úplně jiný typ soupeře a hry těžký, a to se projevilo dokonale. Začátek zápasu jsme vůbec nezachytili, byli jsme všude pozdě, nedařila se kombinace. Obětavě hrající hosté na nás vlétli a rychle šli do vedení,“ ohlížel se sekretář klubu Tomáš Jupa.

Ještě v první půli následovalo bohdanečské vyrovnání. „Druhá půle byla jiná. Po velmi důrazném pohovoru v kabině jsme se vrátili na zem, začali hrát naší hru a dvěma slepenými góly v podstatě rozhodli zápas. I když byl festival zahozených šancí nevídaný, dotáhli jsme utkání k důležitému vítězství,“ dodal Jupa.

Bláznivý zápas Rosice nad Labem – Tatenice skončil remízou 4:4. Když krátce před koncem prvního poločasu Jiří Růžička z poloviny hřiště přeloboval brankáře hostů, vedli rosičtí fotbalisté 3:0. Rosice měly první poločas jasně pod kontrolou, ale domácí hráči další šance nevyužili a zápas k vítěznému konci nedotáhli.

„První poločas byl z naší strany skvělý, ale hosté se po přestávce rychle vrátili do hry. Vedení jsme neudrželi,“ řekl trenér Rosic Jiří Tesař. Ještě v 84. minutě domácí vedli 4:2, jenže hosté v poslední pětiminutovce vstřelili dva góly.

Neúspěch zapsala i Přelouč, která na hřišti Jiskry v Králíkách prohrála 1:2. „Všichni víme, že v našich silách bylo bodovat. Domácí se více jak půl hodiny nedostali vůbec do hry. Náš tým hrál velice dobře, chybělo pouze gólové zakončení,“ popisoval přeloučský kouč Leoš Cirkl.

Jeho tým od 63. minuty na hřišti soupeře vedl. „Bohužel jsme další gól nepřidali. A přišel trest, když domácí vyrovnali na 1:1 z dorážky po standardní situaci. Od této chvíle se mi utkání ani nechce komentovat… Další branku dostáváme v 89. minutě a prohráváme. Chceme poděkovat předsedovi klubu Jiřímu Rokytovi, který nastoupil do tohoto utkání a předvedl dobrý výkon,“ doplnil Cirkl.

I. B TŘÍDA

Jedenácté kolo I. B třídy nabídlo souboj Přelovic a Horního Jelení. Zásadní moment nastal již v 9. minutě, kdy byl Přelovicím vyloučen zkušený Ferčák, jenž zastavil rukou míč směřující do branky. „Do utkání jsme vstoupili špatně, brzo dostali branku a ještě přišli o hráče. Hrát v deseti nebylo jednoduché, i přesto jsme dokázali vstřelit branku. Bod jsme vybojovali, ale před zápasem jsme chtěli více,“ uvedl domácí kouč Miloslav Petrlík.

Hosté šli z penalty do vedení, ale remízu 1:1 zařídil v 57. minutě přelovický Čada. „Do Přelovic jsme jeli s respektem a určitě bychom bod před utkáním brali. Dalších dvacet minut po vstřelení branky jsme se dostali do několika nadějných šancí, ale bez gólového efektu. Tak nějak jsme na lavičce cítili, aby nás to nemrzelo. Proto dostali hráči v kabině kartáč, ale bohužel minulo se to účinkem. Vzhledem k událostem ze začátku zápasu je to pro nás ztráta dvou bodů, ale nutno říct, že domácí si rozhodně za svoji bojovnost bod zasloužili,“ řekl Rostislav Kchop, trenér Horního Jelení.

Sedmou výhru v této sezoně získali fotbalisté Choltic, kteří zdolali Hrochův Týnec 2:1. „Soupeř byl ve všech směrech lepší, ale doplatil na hroznou koncovku. My jsme tři body doslova vydřeli. Vím, že se za týden nikdo nebude ptát, kdo byl lepší a kdo horší, ale Hrochův Týnec se mi moc líbil. Jeden z mála mančaftů, který proti nám hrál fotbal. Gól jsme jim darovali, když se brankář nedomluvil se stoperem. Jak snížili, tak se na naše kopačky vkradla nervozita,“ pochválil soupeře Luboš Vorlíček, trenér Choltic.

Pro další týmy už jedenácté kolo bodový zisk nepřineslo. Třinácté Řečany nad Labem nestačily na Rozhovice a prohrály 0:2. Chvojenec nastoupil ve Stolanech, kde po nerozhodné první půli nakonec prohrál 3:6.