Pavel Němeček (trenér Pardubic): "Po našem domácím prohraném utkání je tato výhra velmi cenná a důležitá. Po celé utkání jsme velmi dobře bránili a následně byla i herní kvalita po zisku míče. Jednoznačně nám vyšli oba dva vstupy do poločasů. Dokázali jsme brzy vstřelit branky a hráli jsme, co jsme potřebovali. Za tímto vítězstvím stojí skvělý týmový výkon."

Krajský přebor

Libišany - Česká Třebová 4:2

Jiří Kaufman (trenér Libišan): "Doplníme"

Holice - Prosetín 1:3

Petr Kopa (trenér Holic): "Přestože jsme dali brzy vedoucí gól, tak náš výkon po zbytek zápasu byl žalostný. Hrubou chybou jsme nechali hosty vyrovnat, a když jsme na začátku druhé půle inkasovali druhy gól, neměli jsme už žádnou odpověď. Mrzí mě, že někteří naši hráči si jdou, podle výkonu v zápase, jen zahrát a né se o body porvat. Takhle se bohužel Krajský přebor hrát opravdu nedá."

Přelouč - Třemošnice 1:1

Leoš Cirkl (trenér Přelouče): "Doma jsme samozřejmě chtěli vyhrát, ale to se nám nepovedlo. V osmé minutě vstřelil branku Čada a vše vypadalo nadějně. Ještě v prvním poločase jsme měli šanci přidat pojišťovací druhou a utkání rozhodnout. Oliva však ve skluzu mířil jen do tyče. Hosté ale hrozili také. Druhá půle byla z naší strany horší, možná i tím, že jsme se strachovali o výsledek. Třemošnice chtěla vyrovnat, a to se jim povedlo, když se ve vápně hezky uvolnil Forman. Nakonec se jednalo asi o zaslouženou remízu. Musím pochválit Chaloupského a Voženílka, kteří hráli solidně."

Moravany - Horní Ředice 0:9

Milan Bakeš (trenér Moravan): "Pred pěknou diváckou kulisou jsme dostali fotbalovou lekci od kvalitního soupeře. V současné době nejsme v takovém rozpoložení, aby jsme mohli odehrát vyrovnanou partii s takovým to soupeřem."

Jiří Janoušek (trenér Horních Ředic): "Od začátku jsme byli aktivnějším týmem a šli si za "povinnými" třemi body. Hned v páté minutě jsme šli do vedení Morávkem a náš tlak se nadále stupňoval a vyústil v další tři pěkné góly do poločasu. Druhý poločas se vedl ve stejném duchu a přidaly se další branky. Soupeř si neporadil s úmorným vedrem a naší kombinační hrou a zaslouženě jsme vysoko vyhráli 0:9."

Svitavy - Lázně Bohdaneč 4:1

Vojtěch Kakrda (trenér Lázní Bohdaneč): "Na hřišti Svitav jsme odehráli těžké utkání. Zápas byl pro nás náročným soubojem, ve kterém jsme nakonec nezískali žádný bod. Snažili jsme se držet krok, ale nedostatek efektivity v zakončení a defenzivní chyby nám nakonec přinesly porážku. Domácí tým se naopak prezentoval dobrým útokem a slušnou organizací ve hře."

Pardubičky - Lanškroun 0:1

Luboš Pilař (trenér Pardubiček): "Zápas se nám moc nepovedl, bohužel jsme se přizpůsobili soupeři. Místo toho, abychom hráli po zemi, tak jsme jen nakopavali míče a podstupovali spoustu soubojů. Remízový zápas rozhodl pokutový kop v 85. minutě, který byl nařízený za ruku."

I. B třída - skupina A

Stolany - Rosice nad Labem 5:2

Jiří Tesař (trenér Rosic nad Labem): "Jednalo se o poměrně vyrovnaný zápas. Do nějakého stavu 1:3 se nám poměrně dařilo, ale poté padla branka z ofsajdu, což nás položilo. Utkání se pak už pouze dohrávalo."

Rváčov - Opatovice nad Labem 0:1

Jiří Vondřejc (trenér Opatovic nad Labem): "Zápas na horké půdě Rváčova byl pro nás zkouškou z odolnosti a herní disciplíny. Musím říci, že jsme nebyli horším ani lepším týmem a tak zisk tří bodů byl vlastně vyústěním proměněné jedné z našich šancí, což se domácím prostě nepodařilo. Myslím, že pro domácí jsme takovou malou černou můrou, protože v loňském roce si na nás vylámali zuby hned dvakrát. Toto vítězství nám snad dodá potřebné sebevědomí a chuť do dalších zápasů."

Přelovice - Choltice 1:2

Miloslav Petrlík (trenér Přelovic): "Zápas ze kterého nemáme ani bod… Děláme školácké chyby, které soupeř dokáže proměnit, my naopak ne."

Jiří Vašíček (trenér Choltic): "První poločas jsme byli lepší, nastřelili jsme i tyčky. Po změně stran se průběh utkání změnil a naopak Přelovice hrály lépe. Postupem času se hra vyrovnala a ke konci druhé půle jsme dali branku na 2:1, když jsme se po centru ze strany prosadili hlavou."

Luže - Řečany nad Labem 5:2

Ladislav Chára (trenér Řečan nad Labem): "Začali jsme dobře, dostali jsme se do vedení a mohli v první půli i rozdíl zvýšit, bohužel bez efektu. A přišel trest, když soupeř vyrovnal, my jsme ještě odpověděli z brejku a dostali se znovu do vedení, jenže pak přišel horror na scéně a vypadalo to, že už jsme odjeli domů a nechali soupeře pohodlně zápas otočit a ještě si nechat naložit na cestu."

Přelouč B - Horní Jelení 1:1

Ondřej Bendžík (trenér Přelouče B): "Do našeho druhého utkání v I .B třídě jsme nevstoupili dobře a v prvních dvaceti minutách jsme přestáli několik šancí soupeře. Nutno podotknout, že nás podržel golman Sirůček. Postupem času jsme náš výkon zlepšili a vypracovali si také několik přílažitostí, které jsme neproměnili. V závěru první půle utkání jsme pak doslova darovali hostujícímu útočníkovi první branku utkání, a tak se šlo do kabin za stavu 0:1. Ve druhé půli jsme pak po další individuální chybě nabídli soupeři výhodu pokutového kopu, kterou naštěstí pro nás neproměnil. Posléze jsme udělali několik změn v sestavě a střídají Štainer srovnal na konečných 1:1. Vzhledem k vývoji utkání jsme s remízou spokojeni. Mužem utkání byl z našeho pohledu golman Sirůček."

Kamil Pecivál (trenér Horního Jelení): "Utkání nám výsledkově nevyšlo, každopádně jsme první poločas byli lepší a proměnili jen jednu šanci. Na začátku druhé půle jsme nedali penaltu a soupeř využil naši ztrátu a z brejku srovnal. Pak jsme se přizpůsobili soupeři, bohužel s úzkým kádrem nemůžeme hru oživit, ale bod z venku se počítá. Ještě ale musim zmínit výkon pana rozhodčího, náš výkon nebyl dobrý, ale ten jeho byl tragický. Chyby člověk udělá, to se dá pochopit, ale aby se pak arogantně choval a dokazoval si moc, to je fakt hrůza!