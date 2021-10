Fotbalový podzim na krajské úrovni pomalu míří ke svému konci. Pořád je tu ovšem dostatek příležitostí, jak rozšířit před zimní pauzou bodové konto. O víkendu v krajském přeboru slavily Pardubičky, Holice a Moravany. Jak se dařilo zástupcům Pardubicka ve víkendových zápasech?

Jiskra Litomyšl vs. FK Horní Ředice. | Foto: Deník/Radek Halva

Litomyšl – Horní Ředice 3:0

Tomáš Flachs, trenér Horních Ředic: Paradoxně jsme herně předvedli jeden z nejlepších výkonů podzimu, bohužel však taky udělali individuální chyby, které soupeř potrestal. Hned v 8. minutě jsme při pokusu založit útok připravili míč na kopačky soupeře a bylo to 1:0. Ve 13. minutě domácí házeli aut, který letěl až do vápna, kde ho po našem nedůrazu jeden z hráčů soupeře doklepl do sítě. Po této brance začal soupeř hrát to, co potřeboval. Zatáhl se na vlastní polovinu a čekal na brejky. Předvedli jsme sice několik pěkných akcí, žádná však neskončila gólem. Ve druhém poločase jsme změnili rozestavení s tím, že nemáme co ztratit a ještě více přidali. Soupeře jsme prakticky nepustili na naší polovinu, bohužel ve finální fázi jsme selhali. V samotném závěru domácí z brejku upravili na 3:0. Výsledek je pro nás krutý. My hráli fotbal a soupeř trestal chyby. Poprvé jsme v sezoně prohráli, přesto kluky chválím za nasazení až do samotného konce zápasu a soupeři gratuluji.