Fotbalisté Horních Ředic si poradili s dobře připraveným soupeřem a ani ve dvanáctém utkání sezony neprohráli. Tři body získaly i Holice, venku dokázaly vyhrát Pardubičky. Moravany pak vybojovaly bod, který berou.

Jak hodnotí zápasy uplynulého víkendu zástupci regionu v nejvyšší krajské soutěži?

Horní Ředice – Heřmanův Městec 2:0

Tomáš Flachs, trenér Horních Ředic: Odehráli jsme velmi těžký zápas, soupeř na nás byl po všech stránkách dobře připravený. V prvním poločase byl organizovaný a přehrával nás ve všech aspektech hry. Vyloženou šanci si ale vytvořil jen jednu. Ve druhém poločase jsme začali přebírat iniciativu, byli pohyblivější a více na míči. Tento obraz hry se již do konce zápasu nezměnil. V 76. minutě Janoušek zahrával přímý kop a Plašil nás hlavou poslal do vedení. V nastaveném čase, kdy už hosté hráli na riziko a s velkými okénky vzadu, pečetil vítězství Hrdý.

Luže – Pardubičky 0:3

Tomáš Mrázek, trenér Pardubiček: Konečně jsme předvedli výkon, který snesl ta nejpřísnější měřítka. Od první minuty jsme domácí sevřeli a prakticky celé utkání mačkali jako citron. Šancí jsme si vytvořili tak na pět zápasů, ale proměnit jsme dokázali jen tři. I když trefy Krejčího a Svobody by mohly rozhodně bojovat v hitparádě o gól měsíce či sezony. Se vší úctou k Luži, konečný výsledek je k domácím opravdu hodně milosrdný. Pochválit musím všechny hráče za kvalitní podívanou. Doufám, že výkon potvrdíme i za týden doma.

Holice – Choceň 3:1

Zdeněk Nývlt, vedoucí mužstva Holic: Soupeř nás svým důrazem a napadáním v prvních minutách prakticky nepustil z vlastní poloviny. Vysvobozením byl milimetrový pas Jedličky za obranu, po kterém zakončil Václavek do prázdné brány. I poté nás hosté převyšovali v agresivitě a nutili nás k častým ztrátám míče. Proměněnou penaltou v závěru poločasu a využitým rychlým protiútokem na začátku druhé půle jsme utkání rozhodli v náš prospěch. Škoda nevyužití několika dalších šancí a inkasované branky v závěru.

Rohovládova Bělá – Litomyšl 0:3

Jaroslav Novák, trenér Rohovládovy Bělé: Po dvou vysokých porážkách jsme chtěli odehrát důstojnější roli. Hrát ze zabezpečené obrany, brzy neinkasovat a ohrozit soupeře z brejků. Dařilo se nám to až do závěru prvního poločasu, kdy hosté dvěma slepenými góly za vydatného přispění našeho brankáře šli do šaten spokojenější. Ve druhém poločase padl gól opět pouze do naší sítě, ačkoliv šance na korekci výsledku jsme měli. Hosté se na vítězství nijak nenadřeli, opět jsme jim některé góly spíše darovali.

Svitavy – Moravany 0:0

Miroslav Semerád, trenér Moravan: Přijeli jsme do Svitav s pokorou, protože se nám historicky na jejich velkém hřišti příliš nedařilo. Nakonec jsme odjeli s bodem, což asi odpovídá dění na trávníku. I když domácí měli větší tutovky, i my jsme si dokázali vytvořit několik slibných příležitostí. Bod bereme a rádi bychom ho ztrojnásobili doma.