Krasojízda celku z hranice dvou východočeských krajů pokračuje. Na první derby v sezoně ale nebudou v Přelouči rádi vzpomínat. Lépe řečeno, nejraději by na něj rychle zapomněli.

Libišany načepovaly jedenáctku také domácímu týmu. | Foto: Zdeněk Zasadil

Půjde-li to takhle nadále, stane se z krajské I. A třídy „one team show“. To, co v ní zatím předvádějí hráči Libišan, regionální fotbal nepamatuje. Tři vítězství, skóre 27:0! V Tatenici, kde suverén soutěže vyhrál v úvodním kole o pět gólů, si ještě mohou „gratulovat“, že nedopadli zase tak špatně. Před týdnem Vysoké Mýto a nyní Přelouč, to jsou týmy, které prožily opravdu krušných devadesát minut.