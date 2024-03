Černý víkend a vstup do jara naopak zapsali fotbalisté Pardubiček, kteří v Lanškrouně schytali čtyři branky a dosavadní lídr soutěže z Libišan dokonce dostal v České Třebové sedmigólový příděl.

Prosetín - Holice 1:2

Petr Kopa (trenér Holic): "První jarní utkání jsme z mého pohledu zvládli na výbornou. U nováčka z Prosetína jsme věděli, že nás nebude čekat nic jednoduchého, ale zápas jsme měli od začátku pod kontrolou, a i když jsme od dvacáté minuty prohrávali, byli jsme pořad herně lepší a vyhráli jsme zaslouženě. Celý tým zapas poctivě odmakal a především výkon J.Jedličky byl nadstandardní."

Lázně Bohdaneč - Svitavy 2:2

Tomáš Jupa (vedoucí týmu Lázní Bohdaneč): "Hosté začali lépe a těžili z chyb domácí obrany. Potom se domácí chytli a zvýšenou aktivitou do půle srovnali. Ve druhé půli se hrál solidní fotbal ze strany na stranu, domácí byli mírně lepší, ale bez gólového efektu."

Lanškroun - Pardubičky 4:0

Tomáš Mrázek (trenér Pardubiček): "Úvod do jara se nám hrubě nevydařil. Špatný výkon ve všech řadách a především důraznější výkon domácích, přinesl Lanškrounu zcela zasloužené vítězství."

Horní Ředice - Moravany 2:0

Jiří Obermajer (trenér Horních Ředic): "V prvním jarním utkání k nám zavítaly Moravany. Soupeř, který je v tabulce poslední, se u nás prezentoval defenzivní hrou a my jsme v první půli měli problém s přechodem do útoku. Před koncem prvního poločasu jsme se ujali vedení 1:0, kdy se trefil Dan Machatý. Ve druhé půli jsme udělali jiné rozestavení a začali jsme se dostávat více do šancí, ale bohužel v koncovce jsme byli zbrklí. Takže druhý gól přišel až v 77. minutě, kdy se trefil Čenda Pithart. Zaslouženě jsme vyhráli, jenom budeme muset zapracovat na koncovce."

Česká Třebová - Libišany 7:0

Václav Kotal ml. (trenér Libišan): "Byla to bída. Bez tří hlavních opor jsme nastoupili v zápase, který mohl přinést bud překvapení nebo zklamání. Bohužel se ukázala druhá varianta jako pravdivá. Domácí nás předčili úplně ve všem a zaslouženě zvítězili. My se musíme ponaučit z této prohry a uvědomit si, že ke všemu musíme přistupovat zodpovědněji."

Třemošnice - Přelouč 0:0

Leoš Cirkl (trenér Přelouče): "První jarní utkání v Třemošnici nebylo jednoduché. Začátek vyšel lépe domácím, kteří měli na těžkém terénu lepší pohyb s hráči a hráli jednoduchý fotbal. Náš tým se zlepšil ve druhé půli, ale nějaké vyložené šance nepřicházely. Utkání jsme chtěli rozhodnout a chvíli to vypadalo, že se nadechujeme k tlaku. Chaloupský pěknou střelou rozezvučel břevno, ale remíza nakonec asi spravedlivá pro obě mužstva."