Holice - Přelouč 0:2

Leoš Cirkl (trenér Přelouče): "Naše zlepšené výkony pokračují a přicházejí i potřebné body k záchraně. Hráči pochopili, že v týmu je obrovská síla . Utkání jsme rozhodli ve druhém poločase a zaslouženě bereme tři body . Pofoukáme bolístky a připravíme se poctivě na další zápas ."

Lázně Bohdaneč - Choceň 5:3

Tomáš Jupa (vedoucí týmu Lázní Bohdaneč): "V první půli jsme počítali šance jen my, a je škoda, že na každý gól potřebujeme tak 3. Ve druhé půli to bylo přesně naopak. Úplně jsme vypadli z tempa a dovolili, po neuvěřitelných chybách, soupeři skóre otočit. Potom se ale naši borci vrátili do zápasu, skóre otočili na naši stranu a góly v samotném závěru zápas rozhodli."

Horní Ředice - Třemošnice 4:1

Jiří Obermajer (trenér Horních Ředic): "V nedělním domácím utkání k nám zavítala Třemošnice. V první půli jsme byli aktivní a po zásluze jsme vedli 2:0 brankami Adama Šenkýře a Davida Přibyla. Ve druhé půli jsme se už poněkolikáté přizpůsobili soupeři a ten z ojedinělé akce snížil na 1:2. V 68. minutě jsme Adamem Korečkem zvýšili na 3:1 a po té krásným gólem Davida Přibyla zvýšili náskok na konečných 4:1. Ještě máme ve hře hodně chyb, ale na jejich odstranění neustále pracujeme v tréninku."

Pardubičky - Libišany 5:0

Luboš Pilař (trenér Pardubiček): "Od začátku zápasu jsme chtěli být aktivní a dostat soupeře pod tlak, co se nám docela dařilo, ale bohužel nám chyběl větší klid v před finální fázi. Naštěstí se nám podařilo před koncem poločasu vstřelit branku. O přestávce jsme si k tomu něco řekli, začali jsme více otáčet hru a tím jsme si začali vytvářet více gólových příležitosti a co je důležité, že jsme je i proměnili a zaslouženě vyhráli. Musím pochválit soupeře, že přes velké problémy, které je potkali, zápas nezabalili a odehráli ho se ctí."

Václav Kotal ml. (trenér Libišan): "Po minulém zápase nám na marodku přibyli další hráči, tudíž jsme ještě v týdnu nevěděli, zda vůbec nastoupíme k utkání. Nakonec se 11 statečných našlo, ale na lavičce jsem opět seděl sám. Do zápasu jsme šli s plánem hlavně pozorně bránit a čekat na brejky. To první se celkem dařilo, v tom druhém nám chyběla kvalita. Bohužel ke konci poločasu se vážně zranil náš srdcař Hanč a zatímco ležel na zemi, soupeř nám vstřelil branku. To znamenalo dohrát zápas v 10 lidech. Konečný výsledek je pouze logickým vyústěním naší další malé katastrofy."

Moravany - Litomyšl 1:4

Vojtěch Novotný (vedoucí týmu Moravan): "Soupeři jsme pomohli do vedení v prvním poločase individuálními chybami v přechodové fázi. Své šance jsme naopak využít nedokázali. I druhý poločas přinesl podobný obrázek. Soupeř opět těžil z našich chyb. Snížení na 1:3 bylo jen labutí písní."

I. B třída

Načešice - Přelouč 1:1

Ondřej Bendžík (trenér Přelouče B): "V úvodu utkání soupeř využil zaváhání našeho brankáře a po brance do prázdné branky se ujal vedení. Následně však brankář Sirůček zamkl naší branku a další branku soupeře již nepřipustil. Naše mužstvo hrálo aktivně, ale jako celou sezónu nás trápilo zakončení. Domácí hrozili z brejků, které vyřešila obrana s brankářem Sirůčkem. Ve druhé půli jsme si šli pro obrat ve skóre. Podařilo se nám vyrovnat dělovkou Bendžíka z hranice pokutového území. Tři body pro naše mužstvo měl v závěru na hlavě Ludvíček, který z hranice malého vápna trefil jen náruč domácího brankáře a tak utkání skončilo nakonec asi zaslouženou remízou."

Rosice nad Labem - Opatovice nad Labem 1:3

Pavel Vrba (trenér Rosic nad Labem): "My jsme zklamaný z prohry. Měli jsme doma vyhrát, když si vezmu ten průběh. V prvním poločase měly Opatovice jen jednu střelu. Měli jsme vést 4:1. Pak jsme z nekoncentrovanosti dostali další gol a od toho se vše odvíjelo. Herně jsme měli jednoznačně vyhrát. Budeme se připravovat na Rozhovice, které přivítáme doma."

Choltice - Horní Jelení 6:0

Kamil Pecivál (trenér Horního Jelení): "​Výsledek vypadá jako debakl a degraduje předchozí výkony,ale bohužel nás dostihlo vložené kolo a zranění . Polovina hráčů nastoupila se zraněním, a tak jsme působili jako sparingpartner. Ale i tak někteří hráli pod svoje možnosti a jen doufám, že se dáme do neděle zdravotně dokupy a předvedem lepší výkon."

Svratouch - Řečany nad Labem 3:1

Ladislav Chára (trenér Řečan nad Labem): "Do Svratouchu jsme přijeli v hodně improvizované sestavě. I tak to byl vyrovnaný zápas, kdy oba soupeři měli své šance. Přičemž domací byli efektivnější."

Přelovice - Rváčov 5:0

Miloslav Petrlík (trenér Přelovic): "Proti Rváčovu jsme odehráli skvělé utkání a ještě se nám podařilo proměnit šance. Myslím, že jsme zaslouženě vyhráli."