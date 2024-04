Lázně Bohdaneš - Holice 4:0

Tomáš Jupa (vedoucí týmu Lázní Bohdaneč): "Byli jsme od začátku lepším týmem, ale v první půli jsme proměnili jenom jednu šanci. Ve druhé půli jsme už hosty do ničeho nepustili a jen navyšovali skóre. Díky všem za kvalitní výkon a především za nulu vzadu."

Petr Kopa (trenér Holic): "Povedl se nám vstup do zápasu, bohužel však hrajeme jen po vápno a chybí nám kvalitní finální přihrávky. Soupeř, který měl pouze jednu střelu v první půli však skoruje a to je teď rozdíl, na který neumíme odpovědět. Katastrofální vstup do druhé půle ukončil veškeré naše šance. Soupeř zaslouženě díky druhému poločasu vyhrál."

Pardubičky - Přelouč 4:1

Luboš Pilař (trenér Pardubiček): "Jsem rád, že jsme zápas zvládli jak herně, tak i bodově. Celý zápas jsme lépe kombinovali a byli jsme na tom rychlostně lépe než soupeř. Přelouč spoléhala především na důraz, a s tím jsme si dokázali poradit a zaslouženě jsme zápas dovedli do vítězného konce. Chválím celý tým za předvedenou hru."

Leoš Cirkl (trenér Přelouče): "V Pardubičkách jsme chtěli bodovat, bohužel se to nepovedlo. Domácí byli živější a svoje vytvořené šance proměnili. Neříká se to snadno, ale zaslouženě zvítězili."

Moravany - Choceň 1:3

Milan Bakeš (trenér Moravan): "Vzhledem ke zdravotnímu stavu kádru jsme byli rádi, že jsme dali dohromady desítku relativně zdravých kluků. Přesto si myslím, že jsme z utkání mohli vytěžit víc. Rozhodl první poločas, ve kterém jsme neproměnili některé příležitosti a nedostali se do vedení. Inkasovaná první branka ve druhé půli rozhodla. Nalomila psychiku týmu a navíc jsme si nemohli pomoci změnami a očerstvením sestavy."

Horní Ředice - Česká Třebová 0:4

Jiří Obermajer (trenér Horních Ředic): "V domácím utkání s Českou Třebovou jsme po celou jeho dobu byli horším týmem. Nedařil se nám přímočarý pohyb k bráně soupeře. Na začátku utkání jsme měli několik šancí na skórování, bohužel jsme je neproměnili a soupeř nás trestal z jednoduchých průniků za obranu. Musím soupeři pogratulovat, byl lepším týmem. My se naopak musíme rychle ponaučit z chyb."

Lanškroun - Libišany 5:1

Václav Kotal ml. (trenér Libišan): "Na zápas o čelo tabulky jsme přijeli bez dvou klíčových hráčů a s jedním hráčem na lavičce. To je bohužel naše smutná realita. Pětadvacet minut jsme do ničeho soupeře nepouštěli a plnili plán. Navíc jsme sami šli dvakrát na brankáře, bohužel jsme do vedení nešli. Soupeř šel po našich chybách, i díky větší touze, do dvoubrankového vedení. Do druhé půle jsme chtěli zabojovat o další zvrat, ale tropili jsme nesmysly, které domácí trestali. Gratuluji k zaslouženému vítězství. My se musíme sebrat a vážně zraněnému Otovi Vávrovi přejeme brzké uzdravení a hodně sil."

I. B třída

Opatovice nad Labem - Horní Jelení 1:1

Jiří Černohubý (trenér Opatovic nad Labem): "První poločas se nám moc nedařilo kombinovat. Ve druhé půli jsme to zlepšili, ale je škoda, že jsme nedokázali využít naše šance, bylo jich dost. Dalo se na to však koukat, kombinačně to bylo lepší. Mrzí mě vyrovnávací gól v závěru. Špatně jsme rozehráli a Jelení dobře založilo útok nepokrytým středem hřiště. Následně se projevili zkušenosti Tomáše Jedličky, který si s tím poradil a prakticky do prázdné brány zasunul míč. Je to pro nás ponaučení. Musíme dát víc branek."

Kamil Pecivál (trenér Horního Jelení): "Na hřišti dalšího favorita soutěže jsme v oslabené sestavě vybojovali bod,který je podle mě zasloužený. Poločas jsme udrželi čisté konto a druhy poločas nás soupeř přehrával, ale gól jsme dostali až z přísně nařízené penalty, proto jsem rád,že se na konci po individuální akci prosadil Jedlička."

Rosice nad Labem - Řečany nad Labem 1:3

Ladislav Chára (trenér Řečan nad Labem): "Náš záměr byl úplně stejný, jako minulý týden, ale tenkrát jsme v útoku byli produktivní a v obraně téměř bezchybní. A to vedlo k úspěchu. Je těžké někoho v těchto zápasech vypíchnout, když všichni hrají dobře, ale určitě stojí za zmínku A. Vančura a J. Rajnet, kteří tomu přidávají tu správnou přidanou hodnotu."

Choltice - Luže 5:1

Ladislav Vašíček (trenér Choltic): "Začátek se nám vydařil a hráli jsme to, co jsme chtěli. Brzy jsme vedli 1:0. Pak jsme přidali další branku a spoustu šancí neproměnili. Začátek druhé půli byl opět v naší režii. Pak jsme šli do 10 a do konce zápasu jsme dali tři branky. Panuje spokojenost. Chtěl bych pochváilt celý tým za předvedený výkon."

Rozhovice - Přelovice 3:0

Miloslav Petrlík (trenér Přelovic): "Hráli jsme proti kvalitnímu soupeři, který naprosto zaslouženě zvítězil."

Svratouch - Přelouč B 3:0

Odřej Bendžík (trenér Přelouče B): Doplníme