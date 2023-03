Horní Ředice, které vévodí tabulce, si poradily s Moravskou Třebovou a nutno říct, že to byla vyrovnaná bitva. Jedinou trefu totiž zaznamenal pouze David Přibyl z pokutového kopu a spíše si tak užívali fanoušci defenzivního fotbalu, jelikož domácí celek se bránil nájezdům ředických hráčů.

V regionálním derby se potkali fotbalisté Pardubiček a Moravan. Druhý jmenovaný celek akutálně bojuje na konci tabulky o přežití a každý bod se tedy počítá. O záchranu nejspíše budou bojovat i v Přelouči. Tamní fotbalisté tentokrát prohráli, když nestačili na Českou Třebovou.

Jako překvapivé vítězství lze označit i výhru Lázní Bohdaneč v Litomyšli, kdy se prosadil nejprve ve 14. minutě Kárský a druhou trefu přidal v závěru Semínko.

Česká Třebová - Přelouč 3:1

Branky: 26., 50. a 73. Grepl - 52. Klas.

Leoš Cirkl (trenér Přelouče): "Chtěli jsme venku bodovat, ale to se tentokrát nepovedlo. Domácí byli efektivní v koncovce, což nás nakonec stálo body. Musím ale říct, že by zápasu slušela remíza. Co se týče samotného vývoje, tak náš tým se snažil za stavu 1:2 vyrovnat a chtěli jsme soupeře zatlačit, ale nedokázali jsme se dostat do finální fáze a k potřebnému zakončení. V 73. minutě přišel zlomový moment, kdy soupeř odskočil na rozdíl dvou branek a my jsme již nedokázali zareagovat. Soupeři gratuluji k vítězství a nám nezbývá nic jiného, než se dobře připravit na příští zápas."

Holice - Libišany 5:1

Branky: 6., 88. a 90. Balog, 56. Chvála, 79. Václavek - 71. Kraják.

Zdeněk Nývlt (vedoucí mužstva Holic): "Narazili jsme na soupeře, kterému jsme měli po podzimu co vracet a myslím, že se nám to povedlo. Kromě patnácti minut, kdy jsme ze zápasu vypadli a hosté nebyli daleko od vyrovnání, jsme byli lepší a zaslouženě zvítězili."

Petr Šmeral (trenér Libišan): "Opět se naplnila kvóta šesti vstřelených branek v našich zápasech. Bohužel v tomto utkání v náš neprospěch. Opět jsme se potýkali s mnoha absencemi a tento výsledek je toho jasným důkazem."

Litomyšl - Lázně Bohdaneč 0:2

Branky: 14. Kárský, 78. Semínko.

Tomáš Jupa (vedoucí mužstva Lázní Bohdaneč): "Sehráli jsme těžké utkání plné tvrdých soubojů a standardních situací. Na UMT v Litomyšli se ani nic jiného nedalo čekat. Hrálo se nahoru dolů a díky dobrému a obětavému výkonu všech jsme dokázali vstřelit dvě branky a zároveň udržet nulu vzadu. Získali jsme tak do tabulky cenné body."

Pardubičky - Moravany 0:0

Tomáš Mrázek (trenér Pardubiček): "V důležitém domácím utkání se nehrál příliš pohledný fotbal. K vidění, kromě dvou našich nastřelených břeven, nebylo vlastně nic. Chyběla přesnost, bojovnost a především plnění taktických pokynů. Každý bod může hrát na konci soutěže pochopitelně důležitou roli, ale my jsme dva body zcela zbytečně ztratili."

Tomáš Fischer (trenér Moravan): "Odehráli jsme bojovné utkání, které ovlivnilo mnoho ztrát na obou stranách. Střídali jsme lepší pasáže s těmi horšími, ale kluci zápas odmakali a při troše štěstí jsme mohli v závěru rozhodnout. Bod z venku se ale počítá a jsme spokojení."

Moravská Třebová - Horní Ředice 0:1

Branky: 27. z pen. Přibyl.

Petr Rydval (trenér Horních Ředic): "V Moravské Třebové jsme poprvé nastoupili na přírodní trávě a na naší jistotě to bylo znát. Domácí celý zápas bránili, a proto byl zápas náročný. Cením si třech bodů. Chválím mužstvo, že utkání zvládlo."