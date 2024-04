Počasí nepřálo. Krajský fotbal zažil o uplynulém víkendu zřejmě nejlepší představení v sezoně. Především souboj Libišan a Horních Ředic musel bavit, jelikož padlo hned jedenáct branek a domácí otočili stav ve svůj prospěch až v nastaveném čase. Skvělou podivanou mohli diváci vidět i v Holicích, kde se domácí tým střetl v derby s Moravany. Počasí však nepřálo a příliš mnoho diváku si cestu na fotbalové stadiony nenašlo. Ohlasy trenérů, zbylé výsledky i tabulky najdete níže v článku.

ilustrační foto | Foto: Petr Hrnčíř

Třemošnice - Lázně Bohdaneč 0:1

Vojtěch Kakrda (trenér Lázní Bohdaneč): "Začátek zápasu se nám vydařil. Po pěkné individuální akci Kárskeho jsme se ujali vedení. Tato branka nám bohužel ublížila. Chyběla nám větší agresivita, důraz a intenzita. Poušteli jsme domácí zbytečně do pološancí, které naštěstí pro nás nedotáhli do konce. Do poločasu šance na zvýšení našeho vedení byly, ale naší nekvalitou v předfinalní fázi jsme další branku nepřidali. Chválim mužstvo za druhý poločas v obranné fázi, kdy přes snahu o vyrovnání domácích a množství standardních situací, neměli žádnou vážnější šanci. K většímu klidu v konci zápasu nám chyběla druhá branka. Cením si nuly na naší straně."

Holice - Moravany 2:0

Petr Kopa (trenér Holic): "V utkání jsme měli celou dobu jasnou převahu a Moravany jsme nepustili k ničemu. Je jen škoda, že nevyhodnotíme lépe situace před brankou soupeře, protože pak by byl výsledek mnohem vyšší."

Milan Bakeš (trenér Moravan): "Za nepříznivého počasí a bez pořádné divácké kulisy jsme odehráli derby utkání v Holicích. Oba týmy do utkání nastoupily oslabeni o některé hráče. Po nejhorším jarním výkonu jsme domácím umetli cestičku pro tři body."

Choceň - Pardubičky 1:0

Tomáš Mrázek (trenér Pardubiček): "Prohra v Chocni velmi bolí. V deštivém a chladném počasí nám chybělo 7 hráčů sestavy, včetně obou brankářů. I tak jsme ovšem dokázali navázat na předchozí zápasy a troufnu si říct, že jsme byli i v Chocni lepším týmem. Bohužel jsme tentokrát žádnou z pěti šancí nevyužili a domácím tak stačila vlastně jedna jediná střela na branku, když se po zaváhání mladého brankáře Veselého, prosadil do odkryté klece Klenor. Tým ale musíme za utkání pochválit."

Přelouč - Svitavy 2:2

Leoš Cirkl (trenér Přelouče): "Dle očekávání nás čekal další těžký zápas. Hosté potvrdili, že nejsou náhodou v popředí tabulky krajského přeboru. Dvakrát v utkání vedli, ale náš tým dokázal vždy odpovědět. Hráči bojovali do poslední minuty a bod bereme. Možná nám chybí i trošku štěstí, opět se dvakrát rozezvučela tyč soupeřovi branky. Hráče musíme pochválit za předvedený výkon a dobře se připravit na další zápas."

Libišany - Horní Ředice 6:5

Václav Kotal ml. (trenér Libišan): "Tento zápas jsme toužili vyhrát, začátek byl nadějný, ale pak přišla hrůzná patnáctiminutovka a bylo to 0:3. Byli jsme na dně. Neúnavný Hanč však snížil do poločasu. V pauze jsme si řekli, co chceme změnit. Kluci vše skvěle pochopili a ve druhé půli jsme byli jak vyměnění. One man show Lukáše Krajáka a hlavně zlepšená týmová hra vedly k rychlému obratu na 4:3. Bohužel jsme pojištovací branku nedali, a tak se soupeř vrátil do zápasu. Z penalty si vzal vedení zpět. My jsme ale v závěru ukázali neskutečnou touhu a silou vůle i kvality všech hráčů utkání otočili ve svůj prospěch. Konečně jsme zažili pozitivní emoce a doufám, že nám to dodá šťávu do dalších utkání."

Jiří Obermajer (trenér Horních Ředic): "V zápase proti Libišanům jsme byli lepším mužstvem, kdy jsme dominovali hlavně v prvním poločase a šli do kabiny za stavu 3:1 pro nás. Ve druhém poločase to bylo jak na houpačce a soupeř v poslední minutě překlopil vítězství na svou stranu. Klukům děkuji za výborný výkon."

I. B třída

Přelovice - Načešice 3:2

Miloslav Petrlík (trenér Přelovic): "V prvním poločase jsme si vytvořili dost šancí, ale byli to hosté, kteří šli do vedení. Po změně stran jsme se gólově prosadili a zápas dovedli do vítězství. Myslím, že se jednalo o zasloužené tři body."

Luže - Rosice nad Labem 0:4

Pavel Vrba (trenér Rosic nad Labem): "My jsme vyhráli 4:0, což je krásný výsledek. Mohli jsme dát víc branek i soupeř mohl skorovat. Podržel nás ale golman. Soupeř měl nějaký ztráty, které jsme potrestali a už to bylo pak jasné. Soupeř pak rezignoval. Zasloužený vítězství.

Řečany nad Labem - Opatovice nad Labem 1:2

Ladislav Chára (trenér Řečan nad Labem): "Sice další prohra, ale svědomí máme čisté narozdíl od jiných účastníků utkání. Zápas se vyvíjel přesně podle plánu a představ. Soupeř si za celé utkání nevypracoval jedinou příležitost ke skórování a vstřelil dva slepené ušmudlance. My jsme bohužel zase zklamali při řešení sólových úniků, kterých bylo opravdu hodně. Tuhle disciplínu musíme zlepšit, jestli se chceme o setrvání v soutěži ještě poprat."

Jiří Černohubý (trenér Opatovic nad Labem): "Utkání nebylo vůbec jednoduché. Sice jsme nic nepodcenili a drželi míč na kopačkách, ale spousta nepřesností a zbytečných ztrát měly za následek poločasový výsledek 1:0 pro domácí. Do druhé půle jsme udělali změny, hru rozhýbali a zlepšili kombinaci. To mělo za následek, že jsme v 60. minutě po akci Lexmana ml. vyrovnali tak, že předložil míč benjamínkovi Černohubému a ten se z hranice pokutového kopu nemýlil a míč uklidil po zemi k tyči – 1:1. Za zhruba osm minut po ose Černý, Práchenský a Klouček míč skončil v síti podruhé a my vedli 2:1. Tím jsme získali upocené tři body. Musíme do těchto zápasu jít s větší osobní odvahou, prosadit se jeden na jednoho a udělat něco individuálně, protože proti deseti hráčům, kteří urpuntně brání, je to strašně důležité. Pochvala pro beka Jíčinského a hlavně pro hráče z lavičky."

Horní Jelení - Rozhovice 4:1

Kamil Pecivál (trenér Horního Jelení): "Přijel k nám favorit soutěže a tým, který chce hrát fotbal, takže taktika byla jasná. Nenechat jim ani metr, bojovat, a když budeme mít míč, nebát se hrát taky! Kluci to plnili do puntíku, do kabin jsme šli s vedením a přežili jsme tlak na začátku druhé půle a pak po pěkných akcích zvýšili vedení. Myslim, že zápas se musel líbit! Takže panuje spokojenost jak s výhrou,tak hlavně s předvedenou hrou!"