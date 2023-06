„Všichni jsme se na to těšili a jsme rádi, že se to mohlo konat právě tady. Snad jsme pobavili i fanoušky,“ doufá lodivod obhájců poháru.

„Když hrajete proti soupeři, který je na vás výborně připravený, tak je složité se tam dostat. My jsme věděli, že když budeme trpěliví, tak tam pronikneme a šance si připravíme. Pak už to bylo jenom o tom, abychom nějaké proměnili. Tomu jsem však věřil, protože opravdu máme do útoku velkou kvalitu,“ říká trenér Libišan.

„Pocity jsou samozřejmě skvělé, protože nikdo ani nedoufal, že bychom to mohli obhájit. Přece jenom to je daleko těžší než to vyhrát poprvé. Jsme strašně rádi, že se nám to povedlo.“ Trenér Libišan Petr Šmeral se objevil i na hřišti.Zdroj: Petr Hrnčíř

Ukázalo se, že to byl dobrý tah vedení krajského fotbalového svazu, že pohárová finále situovalo do stále ještě novotou zářící arény, neboť takové prostředí pochopitelně posunulo celý fotbalový den ve všech ohledech o několik „levelů“ výše.

Jak se cítíte po obhajobě?

Vrchovatě jsem si to užil. Všichni jsme se na to moc těšili, jelikož jsme věděli, že budeme hrát právě na ligovém stadionu. Dělali jsme všechno pro to, abychom se sem dostali, byť semifinále s Přeloučí bylo až na penalty. To je už ale historie. Ondřej Kraják se jako správný kapitán stal tahounem svého týmu.Zdroj: Petr Hrnčíř

Co říkáte na CFIG Arenu a překvapil vás poměrně velký počet diváků v hledišti?

Je to nový stadion, což tomu odpovídá. Vypadá to krásně. Věděli jsme, že bude hezké počasí. Měli jsme signály z Hradce, Libišan i Žďánice, že by lidi měli přijet. Tak nějak jsem tušil, že pět set lidí by mohlo klapnout a nakonec bylo příjemné překvapení, že tu sešlo téměř sedm stovek diváků.

Na první gól jste nahrával, jak jste tu situaci viděl?

Házeli jsme autové vhazování a trochu u toho zaspala obrana Bohdanče. Kdyby si to pohlídali, nic z toho není. S bráchou si v kombinaci rozumíme a on mi to hezky poslal do lajny, kde jsem z první centroval na nabíhajícího Kubu Vaníčka. Doufal jsem hlavně, že to tam doskáče, protože terén nebyl zas tolik mokrý, ale naštěstí to tam doletělo a Kuba zakončoval s přehledem.

Biath rozhodl finále poháru dvěma výstavními góly. Že se trefí, věděl už ráno

Druhou branku v zápase jste střelil vy. Byla to ligová trefa na ligovém stadionu?

(rozesměje se) Takový počet startů v lize nemám, abych mohl uznat, že to byl ligový gól, ale lépe to trefit asi opravdu nešlo. Tohle se povede jednou za čas, ne-li za život. Že jsem to trefil na takovém krásném stadionu a ve finále poháru, to je velká třešnička na dortu.

Jak hodnotíte celkově sezonu Libišan. Vypadá to, že byste měli skončit na druhém místě a obhájili jste pohár. Je to úspěšný ročník?

Určitě to musíme brát jako obrovský úspěch. Nesmí se zapomínat, že jsme nováček soutěže. Před sezonou byly predikce, že bychom měli hrát na hrotu, což se na podzim potvrdilo a vlastně až na konci této poloviny soutěže nás přeskočily Horní Ředice. Každý čekal, že to na jaře budou dostihy, ale bohužel se tak nestalo. Ředice si držely konstantní formu a my jsme zakolísali. Zaslouženě celou soutěž ovládli. Beru to tedy jako úspěšnou sezonu.

V Libišanech se sešla kvalitní parta fotbalistů a hrajete i s vaším bratrem. Jak si to užíváte v tomto kádru pohárového obhájce?

Mě v té profesionální kariéře přibrzdilo zranění, ale všechno zlé je pro něco dobré. Otevřeli se mi jiná vrátka a v jiných oblastech. vůbec toho nelituji. V Libišanech si to moc užívám, jelikož se tu opravdu sešla parta báječných lidí a kvalitních fotbalistů. Technicky bych si možná věřil i na vyšší soutěž, ale vzhledem k odcházející fyzičce je krajský přebor dostačující a nikam se už v tuhle chvíli neženu. (úsměv)