Pardubicko – Fotbalové soutěže o víkendu pokračovaly dalším kolem. Jak hodnotí zápasy zástupci v krajských soutěžích?

KRAJSKÝ PŘEBOR

H. Ředice – Lanškroun 1:0

Tomáš Flachs, trenér Horních Ředic: „V úvodu zápasu jsme byli velmi aktivní, dobře kombinovali a hned ve třetí minutě si vypracovali gólovou šanci, kterou však Sytko neproměnil. V první dvacetiminutovce jsme si několika náběhy vytvořili zajímavé šance, bohužel jsme je kvalitně nedohráli. Postupně se naše aktivita začala vytrácet a iniciativu přebíral soupeř, žádnou vyloženou šanci si však nevytvořil. I druhý poločas jsme začali aktivně, bohužel jen prvních deset minut, poté zápas z obou stran upadl do takového vlažného tempa, které vydrželo až do 73. minuty, kdy krásným míčem za obranu vyzval Janoušek Plašila a ten přeloboval vyběhnuvšího hostujícího gólmana. Od té doby nás začal soupeř lehce tlačit, nicméně výsledek jsme si pohlídali. Odehráli jsme těžký zápas s velice kvalitním soupeřem a jsme rádi, že jsme ho zvládli za tři body.“

Pardubičky – H. Městec 1:1

Tomáš Mrázek, trenér Pardubiček: „Předvedli jsme bohužel asi nejslabší výkon podzimu. V první půli jsme sice měli územní převahu, ale vstřelit jsme dokázali jen jeden gól pohotovým Knyshovem. Ve druhé půli to bylo na velmi těžkém terénu z naší strany obrovské trápení. Nevěděli jsme jak překonat obranný val hostů, ti navíc vyráželi do nebezpečných protiútoků. Nakonec jsme po rohovém kopu zahráli ve vápně rukou a z následné penalty obdrželi gól na konečných 1:1. Je škoda, že jsme po slušných výkonech v předešlých kolech tentokrát zaváhali a navíc na domácím hřišti.“

Choceň – Moravany 6:0

Miroslav Semerád, hrající trenér Moravan: „První poločas jsme přežili bez inkasovaného gólu, i když domácí měli minimálně dvě šance. Chtěli jsme hrát stejně i druhou půlku, z obranného bloku vyrážet do brejku, jenže jsme bohužel hned na začátku dvakrát inkasovali. Tým prakticky rezignoval a bylo po zápase. Tentokrát jsme si nevytvořili ani jednu vyloženou šanci a domácího gólmana jsme neohrozili.“

Holice – Litomyšl 1:3

Zdeněk Nývlt, sekretář Holic: „Do utkání s ambiciózním týmem Litomyšle jsme nastoupili bez osmi hráčů A-týmu, kteří o víkendu hráli v Itálii turnaj v malém fotbalu. Soupisku jsme tak doplnili hráči z béčka a vypůjčeným brankářem z Kostelecké Lhoty B. Na rychlou branku hostů jsme okamžitě odpověděli Václavkem a po celý zápas hráli vyrovnanou partii. Škoda nastřelené tyčky a neproměněné šance v závěru. Díky všem hráčům za odvedený výkon v zápase.“

Roh. Bělá – Svitavy 0:1

Jaroslav Novák, trenér Rohovládovy Bělé: „Dalo se při pohledu na tabulku předpokládat, že Svitavy povzbuzené vysokou výhrou v domácím prostředí v posledním utkání budou pro poslední Bělou těžkým soupeřem. A taky byly, zaslouženě vyhrály, ale jednoduché to neměly a nakonec se radovaly z nejtěsnější výhry. Hosté skórovali po pěkné kombinaci středem hřiště a následně nepovedené šťastné střele, která jen tak tak docestovala za zády našeho brankáře. Škoda, že jsme přišli během první půle o dva klíčové hráče kvůli zranění. Ale tvoříme tým za pochodu, výsledkově i herně se zvedáme. Přestože jsme opět prohráli, chci kluky pochválit.“

I. A TŘÍDA

Libišany – Zámrsk 6:0

Petr Šmeral, hrající trenér Libišan: „I přes problémy se sestavou jsme soupeři dovolili pouze jednu vyloženou šanci. Zato my si jich vytvořili na tři desítky, z nichž jsme bohužel proměnili jenom šest. Perličkou utkání bylo nasazení nově příchozí posily a někdejšího fotbalového reprezentanta Vratislava Lokvence. V dalším přestupním okénku se chystáme oslovit brankářskou legendu Petra Čecha a pro další sezonu Julia Lavického.“

Přelouč – Svitavy B 0:0

Leoš Cirkl, trenér Přelouče: „V dalším domácím zápase jsme chtěli potvrdit tři body ze Zámrsku, ale bohužel to se nepovedlo. První poločas byl naprosto vyrovnaný s minimem šancí na obou stranách. Obrana pracovala spolehlivě. Druhý poločas se vyvíjel pro nás lépe, ale branku se nepodařilo vstřelit ani z naší penalty v závěru utkání. Pochvala patří za bojovnost celému týmu.“

I. B TŘÍDA

Chvojenec – Choltice 0:3

Tomáš Burkovič, sekretář Chvojence: „V prvním poločase jsme nedokázali využít několik slibných šancí a soupeř nás po zásluze potrestal. Druhá část zápasu už byla jen o snaze probít se k brance soupeře. Bohužel, když už se to podařilo, tak jsme selhali v koncovce.“

Nasavrky – Přelovice 1:2

Miloslav Petrlík, trenér Přelovic: „Utkání v Nasavrkách nebylo jednoduché, šance se vytvářely na jedné i druhé straně. Náš tým byl o jednu proměněnou šanci šťastnější a proto jsme vezli tři body.“

Stolany – Řečany 4:2

Ladislav Chára, trenér Řečan nad Labem: „Bylo to otevřené a vyrovnané utkání s šancemi na obou stranách. Když jsme ve druhém poločase mohli jít znovu do vedení, trefili jsme gólmana a pravidlo se opět potvrdilo, když jsme z brejku inkasovali. Ke konci jsme měli ještě možnost vyrovnat, když si Bank položil gólmana, bohužel netrefil z úhlu prázdnou bránu a opět jsme do minuty inkasovali na konečných 4:2.“

H. Jelení – Rozhovice 1:1

Roman Hendrych, trenér Horního Jelení: „Na Jelení přijel předposlední tým tabulky, ale na hře to nebylo vůbec poznat. Rozhovice hrály aktivně s velmi silným a rychlým přechodem do útoku. Na naše poměry se hrál pohledný zápas z obou stran a dělba bodů je spravedlivá. My jsme neproměnili pár šanci, ale to samé Rozhovice. Takže jsem s bodem a hlavně s předvedenou hrou spokojený.“