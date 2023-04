Lukas se třikrát pověsil do vzduchu a hattrickem rozhodl záchranářský souboj

KANONÝR DENÍKU: Ani Sergio Ramos by se nemusel stydět. Dvaatřicetiletý obránce TJ Sokolu Moravan Jaroslav Lukas má na hřišti v popisu práce čistit nájezdy útočníků, ale v zápase proti Moravské Třebové si změnil roli na ofenzivní eso a rozhodl o výhře 4:2 nad tímto celkem. Třikrát se totiž pověsil do vzduchu a třikrát byl úspěšný! Za takový počin by se nemusel stydět ani jeho fotbalový vzor Sergio Ramos. Celý rozhovor s novým kanonýrem Deníku si přečtěte níže…

Jaroslav Lukas (třetí zleva) | Foto: FB sportovce

Kanonýr Deníku Tomáš Kašpar vstřelil hattrick po čtyřech letech. Stačilo mu sedmnáct minut KANONÝR VÍKENDU - ROZHOVOR/ Dobrý rodák. Tím je Tomáš Kašpar (35), který brankově táhne… Přečíst článek > Sehráli jste velmi důležité utkání v boji o záchranu. Brali jste takto střetnutí s Moravskou Třebovou? Ano. Určitě to byl pro nás velmi důležitý zápas v boji o záchranu. Jeli jsme do Moravské Třebové s tím, že musíme získat tři body i s ohledem na velmi zbytečnou ztrátu z domácího utkání s Vysokým Mýtem B, ve kterém jsme ztratili body v posledních vteřinách. Jak celkově to utkání hodnotíte, měli jste ho pod kontrolou? Z mého pohledu bych zápas rozdělil na dva poločasy, kdy první jsme měli plně pod kontrolou, vše se dařilo, vedli jsme 3:0. Do druhého poločasu jsme vstupovali s tím, že máme zápas pod kontrolou, ale hned od první minuty jsme se dostali pod tlak. I když jsme vstřelili čtvrtý gól, soupeř nás přehrával. Potom jsme dostali dva rychlé góly a nakonec jsme se báli o výsledek zápasu až do poslední minuty. S trenérem přišel nový impulz Pojďme k vám. Vstřelil jste hattrick v nejvyšší krajské soutěži. Jaké byly bezprostřední pocity po třetí brance? Po třetí brance jsem si říkal, že to snad ani není možné. Pocity byly úžasné. Vedli jsme 4:0, v hlavě jsem si říkal, že se nemůže nic stát. Ale nakonec byl ten čtvrtý gól asi ten nejdůležitější, protože soupeř byl druhý poločas výrazně lepší než my. Byli jsme rádi, že jsme nakonec vyhráli. Můžete jednotlivé góly popsat? Všechny tři situace byly prakticky jako přes kopírák. Všechny góly padly po standardních situacích, kdy jsem se dostal k zakončení hlavou. Vyhmátl si vás pokladník po utkání nebo vás jako kapitána nechal být? Před sezonou už máme určený pokutový řád, takže mě jistě nějaká finanční „odměna“ nemine. Klamta jako Lewandowski. Na vstřelení hattricku mu stačilo pouhých osm minut V Moravanech působíte již řadu let. Byl to váš první hattrick nebo už jste nějaký vstřelil? Musel bych asi hodně zapátrat v paměti, ale myslím si, že už se mi to povedlo. Tým přebral před nějakou dobou trenér Tomáš Fišer. Jak se vám pod ním hraje a byla to změna citelná? Trenér Tomáš Fišer nás převzal zhruba po čtvrtém utkání, kdy jsme všechny zápasy prohráli. Předchozí trenér, pan Semerád, u nás působil již dlouhou dobu a jednalo se o nový impulz pro tým. Pro mě se nejednalo o žádnou velkou změnu, hráči v týmu byli pořád stejní, ale občas je potřeba něco změnit, aby se začalo dařit. O cíli pro letošní sezonu se asi nemusíme bavit? Ano, náš cíl je jasný – zachránit se v nejvyšší krajské soutěži. Bude to velmi těžká práce. Tuto soutěž hrajeme již jedenáctým rokem, mladé a nové lidi se nám moc nedaří sehnat. Každý rok je to pro nás čím dál víc obtížnější. Kapitán na hřišti i na STK Můžete čtenářům prozradit na jaké pozici hrajete? Hraji na pozici středního obránce. Máte nějaké oblíbené zakončení? Po tomto víkendu bych asi jednoznačně řekl, že je to zakončení hlavou. Jaké jsou vaše kladné stránky? Svoje kladné stránky bych asi nerad hodnotil, ale myslím si, že jedna z mých předností je čtení hry. Co byste naopak potřeboval zlepšit? Těch věcí ke zlepšení by byla spousta (smích). Těžím ze sobectví v zakončení, byť je to někdy na škodu, říká kanonýr Knotek Máte nějaký fotbalový vzor? Z českého fotbalu jsem od mala obdivoval Tomáše Rosického. Ze zahraničních hráčů, ze své pozice středního obránce, je to Sergio Ramos. Fandíte nějakému konkrétnímu týmu? V české lize fandím Spartě Praha. Můj oblíbený zahraniční tým je Real Madrid. Kde vás lidé krom fotbalových trávníků mohou potkat? Pracuji jako vedoucí STK. Takže asi nejspíš tam (úsměv).

