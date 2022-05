Postup už není na kopačkách Horních Ředic. Štafetu přebralo chrudimské béčko. Ve šlágru kola totiž dosavadní lídr tabulky padl s Chrudimí nejtěsnějším možným výsledkem. Zápas rozhodl jedinou brankou Kopecký, kterého po centru z levé strany našel Žalud. Štafeta o postup do divize je tedy zdárně zdramatizovaná. V boji o vítěze krajského přeboru ale nelze opomenout Lanškroun, který zdárně sekunduje těmto dvěma celkům a na první místo ztrácí pouhý jeden bod. Holice v posledních dvou utkáních předvedly, že jim to příliš nepálí. Tentokrát doma prohrály se Svitavami a čelo tabulky se vzdaluje.

Č. Třebová – Pardubičky 3:0

Tomáš Mrázek (sekretář Pardubiček): „Zápas v Třebové tentokrát rozhodla doslova hororová čtyřminutovka, okolo šedesáté minuty. Do té doby se hrálo vyrovnané utkání s minimem šancí. Tomu odpovídal i bezbrankový stav. Poté nás ale domácí na čtyři minuty zamkli. Nedůraz v obranné fázi a špatné obsazení přinesl první gól. Vzápětí prošel domácí hráč Deml obranou jako nůž máslem a překonal našeho brankaře podruhé. Aby toho nebylo málo, tak v šedesáté první minutě zatáhl za záchranou brzdu Martan, který musel předčasně do kabin a z přímého kopu vymetl šibenici Vaňous. Domácí díky druhé půli zaslouženě vyhráli. Nám momentálně chybí střelec, který by tým v takových situacích nakopl a potáhl nás.“

Sestava 24. kola: Janda (Chrudim B) - Kopecký st. (Chrudim B), Tůma (Svitavy), Najman (Roh. Bělá) - Deml (Čes. Třebová), Doležal (Lanškroun), Brůna (Svitavy), Trnka (H. Městec) - Marek (Proseč), Kundera (Litomyšl), Novotný (Mor. Třebová).

Roh. Bělá – Moravany 1:1

Jaroslav Novák (trenér Roh. Bělé): „Zápas, díky mnoha absencím na obou stranách, neměl patřičnou úroveň. Zápas byl festivalem neproměněných šancí hlavně tedy z naší strany. Bod pochopitelně bereme, ale mohly být i tři.“

Miroslav Semerád (hrající trenér Moravan): „Náš výkon byl v tomto zápase bohužel tristní. V minulých utkáních jsme se mohli spolehnout na zlepšené druhé poločasy, ale tentokrát jsme druhou půli absolutně nezvládli. Ztratili jsme vedení a domácí si vytvořili ještě několik dalších příležitostí, které naštěstí pro nás nevyužili. Bod je pro nás tedy zlatý. V příštím zápase máme co napravovat.“

Holice – Svitavy 0:3

Zdeněk Nývlt (vedoucí týmu Holic): „Myslím si, že první poločas byl z naší strany, vzhledem ke kombinované sestavě, vcelku dobrý. Je škoda, že jsme neproměnili jednu ze dvou příležitostí ze začátku. Utkání se tak mohlo odvíjet jinak. Bohužel jsme příležitosti nevyužili a soupeř naše chyby neomylně potrestal. Druhý poločas proti dobře hrajícímu soupeři a nepříjemnému větru byl z naší strany spíše parodií na fotbal. Jediné pozitivum, které jsem našel na celém utkání je, že se po osmi měsíčním zranění vrátil do sestavy Emanuel Rožek.“

H. Ředice – Chrudim B 0:1

Petr Rydval (trenér Horních Ředic): „Zápas přinesl vyrovnaný průběh, kterému by slušela remíza. Chválím za nasazení celý tým.“

I. A třída

Hráči Bohdanče zaváhali, když pouze remizovali na hřišti Tatenic. Tím pustili do trháku Libišany, které si i přes absence poradily se svitavskou rezervou rozdílem dvou gólů a krajský přebor jim je blíž a blíž.

Rosice n. L. – Žamberk 3:1

Jiří Tesař (trenér Rosic nad Labem): „Soupeř od začátku využíval výškové převahy a snažil se nás ohrozit především dlouhými balóny a standardkami. Po jedné z nich jsme bohužel v úvodu inkasovali. My jsme ale kombinovali po zemi a soupeři jsme nedali příliš šance. Díky tomu jsme vstřelili branky a zaslouženě vyhráli.“

Libišany – Svitavy B 3:1

Petr Šmeral (trenér Libišan): „Kvalita zápasu byla poznamenaná vinnou našich absencí a navíc se nám zranil Ottmar. Tento zápas nás stál mnoho sil, ale vítězství si ceníme. Nerodilo se lehce a uznání zaslouží soupeř, který se snažil hrát celý zápas fotbal a nesnažil se proti nám pouze bránit.“

Tatenice – L. Bohdaneč 0:0

Tomáš Jupa (sekretář Lázně Bohdaneč): „Byl to velmi těžký zápas. Bojovali jsme s terénem na náhradním hřišti v Albrechticích, neuvěřitelně výbušnou a nepřátelskou atmosférou domácích fanoušků, ale především s úpornou obranou obětavě hrajících domácích. Svou roli sehrála i naše špatná koncovka. Vypracovali jsme si několik jasných gólových příležitosti, ale chyby v koncovce rozhodly o tom, že domácí vydrželi tlak celých devadesát minut a my tak získali pouze jeden bod.“

Přelouč – Letohrad B 1:0

Leoš Cirkl (trenér Přelouče): „Jednalo se pro nás o další těžké utkání. Bohužel v sestavě nastalo několik změn pro zranění našich hráčů. Utkání rozhodla naše pohledná akce v šestnácté minutě po ose Janecký, Pištora a přesně zakončující Hejcman – 1:0. Měli jsme ještě několik šancí, kdy zvonilo i břevno. Musíme však podotknout, že i soupeř měl dvě dobré šance ke vstřelení branky, ale nás podržel dobře chytající Šutovec. Musím pochválit celý tým za bojovnost. Bereme další tři body a už se musíme zas soustředit na další zápas. Speciální pochvalu si od nás určitě zaslouží Šutovec, Chaloupský a Janecký, ale samozřejmě pochvala patří všem.“

I. B třída - skupina A

V nejnižší krajské soutěži schytaly Přelovice “kanára“ od, v tabulce druhých, Stolan. V tvrdém souboji okresních zástupců mezi Chvojencem a Řečany se lépe zorientovali hosté a ubojovali nejtěsnější možné vítězství.

Chvojenec – Řečany nad Labem 0:1

Petr Ehl (trenér Chvojence): „Důležité utkání, do kterého jsme šli s cílem získat všechny body a odrazit se od hrozivé jarní části. Ovšem jde poznat z našeho herního projevu, že jsme tzv. pod dekou, kdy se nám nic nedaří a nevychází. Musíme doufat, že se chytneme v dalších utkáních, které nás čekají. “

Ladislav Chára (trenér Řečan n. L.): „Další důležité utkání, které se nám podařilo vyhrát. Bylo to utkání, jak z naší, tak i strany soupeře velmi neurovnané a plné soubojů. Nám se však narozdíl od soupeře podařilo vstřelit jednu branku. “

Svratouch – Choltice 3:3

Luboš Vorlíček(trenér Choltic): „Naše hra byla v první poločase neurovnaná a především nepřesná. Ve druhé půli se naše hra o něco zlepšila a díky tomu jsme dokázali vstřelit jedinou branku zápasu. Se štěstím jsme výhru poté udrželi.“

Stolany – Přelovice 6:0

Miroslav Petrlík (trenér Přelovic): „K dalšímu utkání do Stolan jsme odjížděli v hodně zajímavé a kombinované sestavě. Na vině byla nemoc pěti hráčů, která nás zastihla v nejméně vhodný okamžik. Zápas se nám vůbec nepovedl. Mnoho šancí jsme soupeři darovali velmi lacině. Stolany zaslouženě vyhrály a já doufám, že nás to snad do příštích utkání nakopne.“

Další výsledky: Horní Jelení – Hrochův Týnech 1:0