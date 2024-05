Emoce. Ke sportu patří jako žhavé magma k činné sopce nebo ledovce ke Grónsku. U dětí to platí dvojnásobně. Ještě nemají v sobě vypěstován pud své pocity mírnit. A tak jim nechávají zcela volný průchod. Jako v případě krajského kola jejich oblíbeného McDonald's Cup. V letošním roce píše již pětadvacáté pokračování a v podobných záchvatech nadšení i zklamání se ocitl nejeden současný prvoligový fotbalista. Patron turnaje za Pardubický kraj, hvězda FK Pardubice, Michal Hlavatý by mohl vyprávět.

Krajské kolo McDonald's Cupu v Pardubicích. Emoce tryskaly proudem. | Foto: se svolením pořadatele/Oldřich Drnec, video Deník/Zdeněk Zamastil

Žáci ale i žákyně základních a mateřských škol to v areálu Pod Vinicí rozbalili s veškerou parádou. Místy to vypadalo, že se chtějí vyrovnat dospělákům a střihli si takové dětské Euro 2024… Slzy dojetí po gólu v posledních vteřinách utkání na jedné straně a slzy zmaru na druhé budiž největším důkazem toho, že pojali krajské kolo McDonald's Cup smrtelně vážně. A určitě ne proto, že by se ulili ze školy. Naopak.

Tři vstupenky na finálovou jízdu vyprodány. Drží je Studánka, Spořilov, Lukavice

Atmosféru podpořili také rodiče a přátelé jednotlivých škol. Přestože na finálové bitvy do sousedního Hradce Králové mohly postoupit pouze nejlepší týmy z jednotlivých kategorií, tak vítězem se stali úplně všichni. Už jen proto, že pohybem porazili lenost…