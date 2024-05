Tři vstupenky na finálovou jízdu vyprodány. Drží je Studánka, Spořilov, Lukavice

/VIDEO, FOTO/ Z Pardubic až do Hradce. Na mapě nějakých pětadvacet kilometrů a autem se dá cesta urazit do půlhodiny. Pro účastníky krajského kola McDonald's Cupu to však byla daleko delší trasa, která trvala zhruba čtyři hodiny. Nakonec se do finále 25. ročníku tohoto mezi dětmi tolik oblíbeného turnaje prodrali pouze vítězové tří kategorií. V areálu Pod Vinicí se ve starší a mladší věkové skupině radovaly pardubické základní školy. Malotřídky pak ovládly fotbalové naděje z Lukavice na Orlicku.

