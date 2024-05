Co jste očekával od krajského kola McDonald's Cupu?

Upřímně řečeno, nevím co jsem od toho čekal. Naokonec týmy v naší kategorii byly naprosto vyrovnané. My jsme třeba dali vyrovnávací branku v poslední sekundě v jednom zápase. A ve druhém jsme vyrovnávali půl minuty před koncem. Klidně to mohlo dopadnout v náš neprospěch. Každopádně jsme rádi, že jsme vyhráli. Vždyť snad poprvé v historii školy postupujeme do finále McDonald's Cupu.

Byl jste před turnajem nervózní? Měl jste klidné spaní?

To zase ano. A děti úplně. My se při zápasech nervujeme a ony jsou absolutně v klidu. Pět minut po skončení utkání už snad ani nevědí, že vyhrály (směje se).

Potkala vás při cestě na finálový turnaj do Hradce Králové nějaká krize?

(rozesměje se) Neustálá a permanentní krize. Dvakrát ze tří zápasů jsme bojovali o výsledek až do konce.

Znamená to, že máte v týmu psychicky odolné hráče?

To jste uhodil hřebíček na hlavičku. Kluci bojují až do posledních okamžiků. Góly, které jsme vstřelili v závěrečných vteřinách jen potvrzují, že jsou na tom psychicky velmi dobře.

Hovoříte o chlapcích, v týmu Spořilova nebyla žádná dívka?

Letos jsme dorazili jen s kluky. Ale už jsme měli na soupisce i holky. Teď to zkrátka vyšlo jenom na chlapce.

Předpokládám, že samotná účast na finálovém turnaji je pro vaší školu velkým úspěchem. Co dál?

Přesně tak. Je to sladká odměna. Bude to zážitek hlavně pro kluky. Uvidí se, kdo a jakou bude mít formu. Zkrátka kdo a jak prodá to, co má natrénováno.