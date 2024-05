ROZHOVOR/Nevídaná podívaná. Opatovice nad Labem se v I. B třídě rvou o postup do druhé…

Strůjcem postupu do finále jsou pochopitelně hráči na zeleném pažitu. Bez řádu by to ale mezi dětmi nešlo, a tak je stejně jako po dobu vyučování kočíruje učitel. Ve studáneckém pedagogickém sboru dostal důvěru Martin Theer.