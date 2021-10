Kdo dá gól, vyhraje. Stará fotbalová pravda platila v okresním derby vloženého kola krajského přeboru na litomyšlském trávníku. Byli to hosté ze Svitav, kdo našel v jednom případě cestu do sítě soupeře a odvezl si tři body.

Derby vypadalo skutečně jako derby, to znamená, že se bojovalo o každý metr hrací plochy a převážně ve středu pole. Pořádnou gólovou příležitost si nebyli schopni vypracovat ani hráči Litomyšle, ani svitavští soupeři. Často přerušované a hodně rozkouskované střetnutí směřovalo pozvolna k bezbrankové remíze, což by bylo asi logické vyústění obrazu hry. Jenže deset minut před koncem nechali domácí zadáci příliš prostoru Tůmovi, ten si připravil dobrou palebnou pozici a umístěnou střelou z hranice vápna k tyči zápas rozhodl.

„Byl to zejména boj, který moc krásy nepobral, my byli kombinačně malinko lepší, na šance to skončilo 0:1 a na góly také 0:1,“ uvedl spokojený svitavský trenér Radovan Kroulík. „My jsme chtěli navázat na výkon z nedělního vítězného utkání s Horními Ředicemi, ale to se nám nepovedlo. I kvůli tomu, že soupeř přijel s podobnou taktikou, s jakou jsme se chtěli prezentovat sami, tedy zajištěnou obranou s rychlými protiútoky, z toho byla spíše holomajzna. Za druhý poločas si ale hosté výhru zasloužili,“ poznamenal litomyšlský lodivod Roman Pražák.

Lídr z Horních Ředic ztratil podruhé v řadě body, v České Třebové panovalo střelecké sucho po celých devadesát minut a domácí ukořistili cenný zisk. Na druhou pozici se vrátila chrudimská rezerva, které stačila jediná přesná trefa kapitána Žaluda k vítězství v Moravské Třebové. Rivalové z chvostu tabulky se utkali v Proseči a z dělby bodů nemohl být nikdo nadšen, protože takový počin ani jednomu celku nijak výrazně pomoci nemůže. Ke druhé výhře v sezoně byli blíže domácí po vedoucí brance Hromádky, ale dvě minuty před závěrečným hvizdem srovnal z pokutového kopu Veis.

Lanškroun se do akce vrátil po dvou vynechaných kolech vinou karantény a ukázalo se, že výpadek na jeho fotbalistech chtě nechtě zanechal stopy. To ale nesnižuje dobrou práci Pardubiček, půltucet se takovému soupeři každý den nesází. „Anglický“ týden zatím báječně vychází Holicím, které si vůbec nic nedělaly z toho, že podruhé za sebou hrály venku, a po Chrudimi vyplenily rovněž Moravany.

15. KOLO: Choceň – Rohovládova Bělá 5:1 (4:0). Branky: 14. a 30. Novotný, 11. Štanglica, 27. Laky, 64. Benda – 81. Kárský. Proseč – Luže 1:1 (1:0). Branky: 77. Hromádka – 88. Veis z pen. Litomyšl – Svitavy 0:1 (0:0). Branka: 81. Tůma. Moravany – Holice 0:3 (0:2). Branky: 6. Lát, 31. Václavek, 49. T. Jedlička. Moravská Třebová – Chrudim B 0:1 (0:0). Branka: 54. Žalud. Pardubičky – Lanškroun 6:0 (1:0). Branky: 30. a 85. Froš, 61. a 73. Havelka, 56. Valenta, 67. Tuťálek. Česká Třebová – Horní Ředice 0:0 (0:0).

Utkání Heřmanův Městec – Třemošnice bylo odloženo (karanténní opatření v domácím týmu).

Bohdaneč svůj náskok neudržela

Sváteční odpoledne bylo časem, kdy fotbalová I. A třída došla do poloviny svého programu v soutěžním ročníku 2021/2022. A ejhle, měnilo se pořadí na vedoucích místech. Půlmistrem druhé nejvyšší krajské soutěže jsou Libišany, byť to v souboji Goliáše s Davidem neměly proti posledním Rosicím nad Labem zdaleka tak pohodlné, jak se obecně čekalo. Soupeř je dokázal potrápit, senzace se ovšem nakonec nekonala a favorita po zápase kromě vlastního výsledku potěšila také zpráva z Ústí nad Orlicí. Tamní béčko totiž obralo o body doposud první Lázně Bohdaneč. Zásluhu na tom měl střelec Vošlajer a jeho zásah tři minuty před koncem, jimž dorovnal jednogólový náskok hostů a postaral se o nerozhodné skóre. Kromě Ústí a další remízy v Zámrsku se na všech dalších stadionech radovala domácí mužstva a v tomto směru nelze hovořit o podstatnějším překvapení. Zajímavé bude sledovat předehrávané kolo o nadcházejícím víkendu, protože se v něm střetnou stejné dvojice jako teď, jen na jiných hřištích.

1. KOLO: Vysoké Mýto B – Polička 3:1 (1:1). Branky: 5. a 55. Vařečka, 85. Kopřiva – 29. Stejskal. Svitavy B – FC Jiskra 2008 3:1 (2:0). Branky: 6. a 37. Válek, 47. D. Svoboda – 79. Dvorský. Libišany – Rosice nad Labem 3:1 (2:0). Branky: 27. a 34. L. Kraják, 54. Motyčka – 49. Prokůpek. Letohrad B – Žamberk 2:1 (2:0). Branky: 8. Preclík, 26. Chládek – 62. Molnár. Ústí nad Orlicí B – Lázně Bohdaneč 1:1 (0:0). Branky: 87. Vošlajer – 67. Klátil. Zámrsk – Dolní Újezd 1:1 (1:1). Branky: 15. T. Houžvička – 26. Trnka. Přelouč – Tatenice 2:0 (0:0). Branky: 49. a 90. Hejcman.

I. B TŘÍDA, SKUPINA A – 14. KOLO: Přelovice – Prosetín 5:1 (1:0). Branky: 45. a 64. Šprync, 56. Čada, 68. Klas, 83. Šprinc – 90. F. Šafránek.

I. B TŘÍDA, SKUPINA B – 1. KOLO: Žichlínek – Jablonné nad Orlicí 0:3 (0:1). Branky: 20. Lička, 77. Čada, 90. + 3. Krejsa. ČK: 2:1 (70. Krejčiřík, 90. + 2. Hromek – 73. Kashalupa).

OFS ÚSTÍ NAD ORLICÍ – okresní přebor – 1. kolo: Verměřovice – Brandýs nad Orlicí 3:1 (2:0). Branky: 33. Mach, 37. J. Sklenář, 84. Nastoupil – 88. Hanzl.

OFS SVITAVY – okresní přebor – 10. kolo – dohrávka: Dolní Újezd B – Horní Újezd 3:2 (0:0). Branky: 76. Vrabec, 86. Svoboda, 90. J. Vomáčka – 75. a 81. z pen. Kladiva. ČK: 0:1 (55. V. Lněnička).

OFS PARDUBICE – IV. třída – skupina Holicko – 1. kolo: Veliny – Paramo Pardubice 5:2, Vysoké Chvojno – Popkovice 5:0, Dříteč B – Dolany 0:6, FK Slovany Pardubice – Horní Ředice B 0:4, Starý Mateřov B – Litětiny 4:0. Utkání Opatovice nad Labem B – Mnětice bylo zrušeno. IV. třída – skupina Přeloučsko – 1. kolo: Tetov B – Újezd B 1:3, Staré Čívice – Rybitví 2:0, Semice – Jankovice 9:1, Kojice – Srch B 2:1, Zdechovice – Semín 2:1, Přelovice B – Lipoltice/Přelouč C 2:0, Choltice B – Řečany nad Labem B 2:1.