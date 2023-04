Tomu se říká cenný bod. Horní Jelení zajíždělo na hřiště neoblíbených Slatiňan. Průběžně druhý tým tabulky vstoupil do utkání lépe, když ho do vedení poslal Koblasa po rychlém protiútoku. Slatiňany i nadále hrozily především z brejků, ale Jelení zdárně odolávalo těmto nájezdům a brzy začalo na hřišti dominovat. Odměnou svěřencům trenéra Pecivála nakonec byla i vstřelená branka. Tu vsítil po pohotovém objetí brankáře Dědič. Jelení mohlo ve druhé půli přidat i druhou branku, ale ta již nepřišla a tak se týmy rozešly smírně.

Choltice se poprvé představily na nově zrekonstruovaném stadionu. Byť návštěva nebyla tak hojná, jak si pořadatelé plánovali, tak přece jen několik diváků přišlo a mohlo si užít nové klubové zázemí. Radost jim ale rozhodně neudělal výkon jejich oblíbenců. Choltice totiž na domácím hřišti podlehly Stolanům, které se mohly především spolehnout na své kvalitně rozehrané standardní situace a zkušenost.

Zbylé výsledky a ohlasy trenérů níže.

Přelovice - Hrochův Týnec 4:1

Miloslav Petrlík (trenér Přelovic): "Utkání proběhlo celkem v klidu, až na pár komplikací ve druhém poločase, ty jsme ale zvládli. Děkujeme divákům za skvělou atmosféru."

Chvojenec - Rosice nad Labem 1:1

Petr Ehl (hrající sekretář Chvojence): "Zápas byl velmi vyrovnaný. Domácí tým ohrožený v sestupových pásmech potřeboval bodovat a na náladě týmu to bylo znát. Podali lepší výkon, než v prvním zápase, ale chyběla produktivita. Tu zlomil ke konci zápasu hlavou Martin Skutil, ale hostům se o 5 min později podařilo vyrovnat. Hosté na konci zápasu mohli rozhodnout, ale skvělým zákrokem domácímu týmu zajistil bod brankář Jiran."

Jiří Tesař (trenér Rosic nad Labem): "doplníme"

Slatiňany - Horní Jelení 1:1

Kamil Pecivál (trenér Horního Jelení): "Zavítali jsme na hřiště těžkého a pro Jeleňáky neoblibeného soupeře, kde jsme chtěli potvrdit pohodu v týmu a pokusit se vyhrát. Bohužel nám utekl začátek a brzy jsme dostali gól. Kluci to ale nezabalili, víme, že se dostaneme do šance a jak přišla, tak ji Dědič po pasu od Jedličky proměnil. Druhý poločas jsme odmakali, mohli jsme z některé standardky to otočit, ale nakonec bereme bod, který teď musíme potvrdit doma s Řečany. Cely tým to odmakal, na tom to musí být postavené a výsledky přijdou!"

Řečany nad Labem - Opatovice nad Labem 1:4

Ladislav Chára (trenér Řečan nad Labem): "Stále je to ta samá písnička. Trápí nás produktivita, která je žalostná. Co se týče hry a snahy, tak tam to bylo v pořádku."

Jiří Vondřejc (trenér Opatovic nad Labem): "Ačkoliv jsme přijeli do Řečan bez pomlázky, přece jen jsme si odvezli výslužku v podobě vítězství 4:1. Přestože byl první poločas herně naprosto vyrovnaný, vedení 3-1 svědčilo o naši střelecké produktivitě a klidné přípravě na poločas druhý. V něm jsme pak byli výrazně lepší a jen výborný výkon domácího gólmana uchránil domácí od ještě vyšší prohry. Takže spokojenost je na naší straně."

Choltice - Stolany 2:0

Luboš Vorlíček (trenér Choltic): "Abych pravdu řekl, tak opět se nám nedařilo. Herně jsme se sice od posledního utkání zlepšili, ale opět jsme dostali zbytečný gól ze standardní situace a to náš výkon silně ovlivnilo. Ve druhé půli jsme hru otevřeli a vypracovali jsme si několik šancí, ale ty jsme nedokázali proměnit. Bohužel nás koncovka trápí. Hru jsme následně otevřeli a Stolany skórovaly i podruhé a zaslouženě vyhrály. Malým pozitivem je, že jsme odehráli první utkání na nově zrekonstruovaném stadionu."

Nasavrky - Moravany B 3:2

Milan Bakeš (trenér Moravan B): "V utkání velmi slabé úrovně jsme opět udělali řadu individuálních chyb a domácí je za nás trestali. Ve třech utkáních jsme inkasovali deset branek, což je na pováženou. Dokud budeme vystupovat v zápasech lehkovážně a nezodpovědně, tak těžko uspějeme i proti takto slabým soupeřům."