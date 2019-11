Nováčci doma jako nebe a dudy… Horní Ředice zjistily v průběhu své premiérové podzimní části v krajském přeboru, že si všechny body musí uhrát doma. Z posledního vystoupení před svým publikem vytěžily dva. Nutno podotknout, že hodně cenné dva. Na penalty totiž nezdolaly nikoho jiného než vždy ambiciózní chrudimskou juniorku. V tabulce se prodraly na dvanáctou příčku.

Za to Bělá si znovu srazila sebevědomí. V tradičním azylu Na Dolíčku si nechala nasypat od Svitav sedm branek. V rozmezí třiatřiceti minut! V jediném derby Moravany maximálně využily přesilovku proti Pardubičkám. Vedoucí Holice málem doplatily na jistý experiment.

Krajský přebor

Holice – Polička 3:2

Evžen Kopecký, trenér Holic: „Do utkání jsme vstoupili dobře a brzy jsme se ujali vedení o dvě branky. Když jsme navýšili na 3:0, čekalo se, zda ještě něco z našeho tlaku vytěžíme. Šancí bylo dost, ale koncovka už bídná. Bohužel ve druhé půli jsme z kraje opět něco neproměnili, a když hosté snížili, zbytečně jsme znervózněli. Do konce utkání už to nebylo ono. Je to pro nás zkušenost a především druhý poločas musím vzít také na sebe. Naplánoval jsem jistý záměr, který nesl určitá rizika. A ta se nám trochu vymstila. Na druhou stranu jsem rád, že jsme v nervózním závěru uhájili vedeni a s ním načerpali o hráčích další cenné informace…“

Moravany – Pardubičky 4:1

Miroslav Semerád, hrající trenér Moravan: „Měli jsme skvělý nástup, když jsme po pár minutách vstřelili vedoucí gól. To ale bylo v první půli z naší strany vše. I přes nějaké náznaky šancí, jsme nedokázali dotáhnout slibně se vyvíjející akce do konce. A byl to naopak soupeř, který nám zle zatápěl. Celé utkání rozhodl netaktický faul hostujícího stopera, který za něj uviděl druhou žlutou kartu. Hned poté jsme vsítili druhou branku. Ta nás uklidnila a zápas jsme dotáhli ke třem bodům.“

Tomáš Mrázek, asistent Pardubiček: „V první půli jsme se rozjížděli jako nákladní vlak na nedalekém nádraží. Strašně pomalu a velmi těžko. Nakonec jsme ale nabrali slušné tempo a domácím byli velmi vyrovnaným týmem. Vše rozhodla padesátá minuta, kdy byl po zbytečné druhé žluté vyloučen Čunderle. Navíc soupeř z nařízeného trestného kopu přidal druhý gól. Pak již na hřišti existovalo pouze jediné mužstvo a Moravany zcela po zásluze dovedly zápas do vítězného konce.“

H. Ředice – Chrudim B 2:2 penalty 4:3

Petr Kopa, hrající asistent Horních Ředic: „Parádně jsme do zápasu vstoupili a na konci první čtvrthodiny jsme už vedli o dva góly. Hosté ovšem postupně vyrovnali hru a ve druhém poločase dokázali vyrovnat. V penaltovém rozstřelu nám druhý bod vychytal Skalický, který si dobře postavil brankovou konstrukci. Tým chválím za bojovnost a odmakaný zápas. Zápas proti silnému a mladému soupeři.“

Roh. Bělá – Svitavy 1:7

Jaroslav Novák, trenér Rohovládovy Bělé: „Nechci a vlastně se ani nedá nijak omluvit kolaps mezi 63. a 69. Minutou, kdy jsme dostali čtyři branky. Dvě třetiny zápasu jsme živili naději na pěkný výsledek. Po prvním poločase jsme dokonce vedli a pak následovalo tohle…“

Tečka pod lázeňskou taktovkou

I. B třída - A

Poslední derby. Podzim v nejnižší krajské soutěži je minulostí. Po termínu se o to postarali choltičtí a bohdanečští fotbalisté. Dohrávka vyšla hostům.

Choltice – L. Bohdaneč 0:4

Luboš Vorlíček, trenér Choltic: „V prvním poločase jsme vydrželi držet se soupeřem krok. Oba celky si vypracovaly dvě šance. Do kabin se tak odcházelo za bezbrankového stavu. První branka v naší síti byla nešťastná. Náš gólman zlikvidoval sólo, jenže míč se odrazil k našemu hráči a potom už byla cesta do brány volná. Aby toho nebylo málo, tak za chvíli se proti nám kopala penalta. Navíc jsme museli dvakrát střídat kvůli zranění, takže kvalita na naší trochu ubyla.“

Tomaš Jupa, sekretář Lázní Bohdaneč: „Od začátku utkání jsme diktovali tempo zápasu. I když se nám na těžkém terénu, nedařilo v prvním poločase v koncovce, tak ve druhém jsme nikoho nenechali na pochybách, kdo si zaslouží zvítězit.“