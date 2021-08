Devět bodů ze tří zápasů. V krasojízdě krajským přeborem pokračují posílené Horní Ředice, které se s Luží moc nepárali. Outsider z Rohovládovy Bělé se statečně držel v utkání s vysokým holickým favoritem.

Krajský přebor

Rohovl. Bělá – Holice 2:6

Jaroslav Novák, trenér Rohovládovy Bělé: „Holice vyhrály zcela zaslouženě, když po celý zápas byly lepším týmem. Poločas skončil přijatelným skóre 1:1. Výsledkově jsme ale stačily držet krok jen do 66. minuty do stavu 2:2. Potom jsem začali vyrábět individuální chyby, spojené s úbytkem sil. No a vysoká prohra byla na světě.“

Jiří Tesař, trenér Holic: „Nastoupili s vědomím, že musíme napravit dvoubodovou ztrátu z domácího zápasu s Moravskou Třebovou. Od úvodu jsme byli aktivní. Nicméně soupeř byl houževnatý a zodpovědně bránil. To se projevovalo na skóre, které nám mírně znervózňovalo. neproměňovali jsme šance, což nás stálo hodně sil. Měli jsme rozhodnout už v prvním půli. Hrálo by se nám více v klidu. Naštěstí Bělé pak docházely síly, takže jsme se snadněji dostávali do koncovky. Vítězství je zasloužené, ale i přes vítězství 6:2 nemůžu hovořit o naší nějaké extrémní převaze.“

Moravany – Litomyšl 0:4

Miroslav Semerád, hrající trenér Moravan: „Začátek utkání jsme sice zvládli lépe než soupeř, ovšem naše převaha byla pouze optická. Nedokázali jsme si vytvořit žádnou brankovou příležitost. Hosty dostal do hry až prví gól. Po něm si vypracovali další dvě šance, z nichž jednu proměnili. Po změně stran jsme více presovali a opět byli více na balonu. Jenže Litomyšl nás trestala z brejků, když dva zužitkovala.“

Chrudim B – Pardubičky 3:0

Luboš Pilař, trenér Pardubiček: „Zápas se mně hodnotí velmi těžko a to proto, že jsme odehráli velmi dobré utkání. Dokonce bych se nebál říct, že jsme byli kombinačně lepší než domácí. Nicméně bohužel výsledek pro nás vypadá hrozivě. Toto remízové utkání rozhodly dvě standardní situace . U té první jsme byli málo důrazní při odkopu. Potom domácí zahrávali roh a při náběhu na přední tyč jsme zaspali a oni skórovali podruhé. Nicméně bych chtě hráčům za předvedenou hru poděkovat.“

Horní Ředice – Luže 4:1

Tomáš Flachs, trenér Horních Ředic: „Do zápasu jsme vstoupili aktivně, vysoko presovali a šli po deseti minutách zaslouženě do vedení. Po dalších pěti minutách už to bylo 2:0. No a na konci první půlhodiny jsme přidali třetí gól . Dá se říct, že bylo po zápase. Do druhé půle jsme šli s vědomím tříbrankového vedení a tomu také odpovídalo tempo hry. Drželi jsme míč, soupeři nic nedovolili a v 60. minutě navýšili stav na 4:0. Zápas se v poklidu dohrával. Mohli jsme přidat klidně další tři góly, místo toho jsme z ojedinělé akce inkasovali.“

Sestava 3. kola podle deníku: Janda (Chrudim B) - Pikovský (Svitavy), F. Holeček (Chrudim), Mocanu (Třemošnice) - Rožek (Holice), Morávek (Horní Ředice), Tomšů (Litomyšl), D. Svoboda (Svitavy) - L. Severa (Litomyšl), F. Ptáček (Lanškroun), T. Jedlička (Holice).

I. A třída

Libišany – V. Mýto B 11:0

Petr Šmeral, hrající trenér Libišan: „Góly jsme si rovnoměrně rozdělili do obou poločasů. Soupeři slouží ke cti, že se snažil hrát fotbal i za vysoce nepříznivého stavu a nic nezabalil. Opět se potvrdilo, že máme silnou lavičku. Střídající hráči byli čerstvým větrem v dusném počasí. Třešničkou na dortu celého utkání bylo excelentní sólo přes půl hřiště střídajícího rychlíka Svatoně, který jedenáctým gólem definitivně zlomil odpor soupeře (smích).“

Lázně Bohdaneč – Žamberk 6:0

Tomáš Jupa, sekretář Lázní Bohdaneč: „Chtěli jsme rozhodně, navázat na dobrý výkon i výsledek z Poličky. A to nám beze zbytku vyšlo. Byli jsme od začátku aktivní a hned ve druhé minutě jsme šli do vedení. V prvním poločase jsme už šance počítali jen my. Podařilo se nám ještě dvě využít a tak jsme do kabin šli s tříbrankovým vedením. Do druhé půle jsme nastoupili stejně. Hráli jsme aktivně, hosty zatlačili na jejich polovinu. Škoda, že jsme neprojevili více klidu v koncovce. I tak jsme přidali ještě tři góly a vybojovali jasné vítězství. Všichni hráči zasluhují absolutorium za odolnost v pekelném vedru…“

Přelouč – Polička 2:1

Leoš Cirkl, trenér Přelouče: „První domácí utkání v této sezoně jsme zvládli vítězně. Za stavu 2:0 to vypadalo dobře a mysleli jsme si, že v klidu zápas dohrajeme. Bohužel v 68. minutě přišla komplikace, kdy hosté vstřelili kontaktní branku. Poté ožili a začali hrozit hlavně ze standardních situací . Nakonec jsme ale duel zvládli a bereme tři body. Pochvala patří celému týmu za bojovnost .“

Svitavy B – Rosice n. L. 3:1

Jiří Tesař, trenér Rosic nad Labem: „Chtěli jsme zodpovědně bránit a vytěžit něco z brejků. V 10. minutě jsme mohli jít do vedení, když Fidler trefil břevno. Potom skórovali domácí, za nás v závěru první půle odpověděl Prokůpek. Soupeř nás pak přehrál. Měl, na rozdíl od nás, na střídání spoustu hráčů, o přestávce čtyřikrát vystřídal. Šance, které jsme měli, se nám nepodařilo využít. Mohli jsme odjíždět s bodem, ale domácí tým nakonec zřejmě zaslouženě vyhrál.“

I. B třída - skupina A

Choltice – Kameničky 3:1

Luboš Vorlíček, trenér Choltic: „Otřes. Jsem spokojen pouze s výhrou. Oproti prvnímu utkání v Přelovicích se to nedá srovnávat. Zápas hodně ovlivnilo vedro. Nikdo nechtěl udělal pohyb na víc, klukům se špatně dýchalo. Do toho někteří byli dva dny po očkování. Soupeř zalezl a betonoval. Vsadil na brejky, ale všechny jsme si pohlídali. Jediný gól do naší sítě padl po krátké malé domů. Respektive penaltě, kterou jsme kiks hasili. To už bylo za našeho vedení 3:0. Nicméně znovu se ukázalo, že neumíme hrát do plných. Naštěstí Kameničkám docházely fyzické síly. Nám se povedly dvě parádní kolmice, které zužitkovali Praus s Kopou. Ale opakuji, nebylo to koukatelné utkání…“

Rozhovice – Chvojenec 2:2

Vítězslav Klouček, trenér Chvojence: „V úmorném vedru byl k vidění zápas dvou rozdílných poločasů. V prvním jsme šli brankou Skutila do vedení a ještě nastřelili Ehlem tyč. Po změně stran byli lepší domácí, kteří dvěma brankami otočili zápas. Nám se podařilo šťastně vyrovnat v 90. minutě, když branku vsítil nestárnoucí Jiří Pavlíček, který se tak trefil po devatenácti letech opět v I. B třídě. Z mého pohledu se jedná o zasloužená remízu a bod za ní bereme.“

Řečany n. L. – Přelovice 2:1

Ladislav Chára, trenér Řečan nad Labem: „Vítězství se nerodilo snadno. I když jsme prohrávali gólem z rohu, dokázali jsme okamžitě reagovat. A to vyrovnávací brankou Banka, který měl během zápasu další čtyři jasné brankové příležitosti. Vedení jsme se ujali gólem z penalty ještě do poločasu. Druhý poločas jsme si stále vytvářeli šance na úkor soupeře, který hru otevřel. Bohužel jsme žádnou nedotáhli až do té pojišťovací branky. O výsledek jsme se tak museli obávat až do konce. Přelovice totiž byly nebezpečné a své šance ke korekci výsledku měly. Z toho pramenila darovaná penalta, kterou naštěstí hosté zahodili. Tím bylo o výsledku rozhodnuto.“

Miloslav Petrlík, trenér Přelovic: „Bohužel odjíždíme bez bodů, i když jsme na ně měli. Propadli jsme ale v koncovce, nedali jsme ani penaltu. Na body si tak musíme počkat do dalšího zápasu…“

Horní Jelení – Svratouch 1:1

Rostislav Kchop, trenér Horního Jelení: „Za herní výkon pro obě mužstva se jedná o spravedlivou remízu. Nám herně nevyšel druhý poločas, přesto mužstvo chválím za obětavost a pracovitost, na tom se dá stavět určitě dál. K odpískaným a neodpískaným penaltám se nemá cenu vyjadřovat. Nicméně takhle mě fotbal fakt nebaví!“