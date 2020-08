Bomber. Touto přezdívkou se mohl chlubit reprezentační útočník Tomáš Skuhravý. Ale i okresní soutěže mají bombera. Jmenuje se TOMÁŠ KOPŘIVA. Hraje za holické béčko a v jedenácti zápasech loňské poloviční sezony devětadvacetkrát rozvlnit sítě za záda gólmanů. Stal nejlepším střelcem ze všech soutěží v celém kraji. „Asi dobrý no,“ okomentoval s úsměvem svůj počin.

Umíte zahrát na všech postech. Na jakém nastupujete v okresních soutěží?

Já hrál celý život stopera. Jak jsme s klukama přihlásili béčko, tak jsem šel na hrot.

A cítíte se pevnější v kramflecích v obraně či v útoku?

Asi v obraně. Nicméně nelze srovnávat krajský přebor a čtvrtou třídu. Teď se ale cítím výborně v útoku (smích).

Jaká je vaše nejsilnější fotbalová zbraň?

Střelba z dálky a hra hlavou před oběma bránami. Při standardních situacích se role v hlavičkových soubojích úplně obrátily.

Jaké bylo vaše nejčastější zakončení v loňské sezoně?

(zamyslí se) Tvrdá střela zpoza vápna.

Kolik vám na devětadvacet zářezů stačilo zápasů?

Do všech jsem určitě nenastoupil. Myslím, že jich bylo jen jedenáct.

To jsou téměř tři góly na utkání. Zaznamenal jste tedy nějaký hattrick?

Hattricků bylo několik. Někdy jsem dal těch gólů pět i šest. To si pamatuji moc dobře, protože jsem za ně platil do týmové kasy.

Už jste naznačil, že z krajského přeboru do IV. třídy je to obrovský skok. Proč jste sestoupil takto dolů?

Řekli jsme si se staršími kluky, co jsme spolu kopali divizi a krajský přebor, že by bylo dobré si ještě spolu zahrát. Tak jsme obnovili holické béčko a logicky jsme museli do nejnižší třídy.

Kam míříte se svým týmem?

Původně jsme pomýšleli na I. B třídy, ale své plány jsme přehodnotili. Stačil by nám okresní přebor.

Necítilo se holické béčko na trávníku jako král. Se svými zkušenostmi jste si museli dělat na hřišti, co jste chtěli.

Je to pravda. Se soupeři jsme si dělali, co jsme chtěli. Ale s tím jsme počítali, že čtvrtou třídu budeme jasně převyšovat. Měla to být taková povinná sezona. Naštěstí v neštěstí byla zkrácena na polovinu a vítěz loňského podzimu se dostal do třetí třídy. Letos se pokusíme znovu postoupit.

Vaše béčko nasypalo soupeřům ve třinácti zápasech 95 branek. To vás bavila takto jednoznačná utkání?

My jsme to brali, tak, že jsme si šli zahrát a také jak se říká, udělat si žízeň.

Oživením pro vás patrně byly střety s okolními obcemi, ale co ty ostatní?

Tam ta motivace nebyla tak velká. Holt se to muselo odehrát. Ale když už jsme někam jeli, tak jsme se snažili dát co nejvíc gólů.

Za slušného střelce jste platil už v krajském přeboru. Nešlo to ve čtyřce samo?

Šlo. Nicméně musím pochválit spoluhráče za dobré nahrávky. Já jsem se moc na góly nenadřel. Naštěstí.

Vědí soupeři, že proti nim hraje Kopřiva, bývalý kapitán holického áčka a další ostřílení borci?

Kluci z okolních vesnicí to určitě vědí. Zpočátku jsme měli strach, jak k zápasům přistoupí. Počítali jsme s tím, že nám technickým fotbalistům budou chtít konkurovat tvrdou hrou. Proto nás překvapilo, že žádný z protivníků nehrál vůbec zákeřně.

Vás nelákalo vyzkoušet si trochu nižší soutěž než byl krajský přebor. V pětatřiceti se dá I. A třída, nebo I. B třída zvládnout, ne?

Nějaké nabídky se objevily. S holickými kluky jsme se ale dohodli na béčku, tak vše padlo. Navíc stavím dům a ty priority, už jsou jinde.

Stejně jako béčko válel i první tým Holic. Co jste říkal na loňskou podzimní jízdu vašeho bývalého mužstva?

Pro mě to nebylo takové překvapení. Stačí se podívat na kluky, kteří tam zůstali a k tomu přičíst ty co se vrátili. Jediné co, nečekal jsem, že projedou podzim se ztrátou pouhých tří bodů.

Po sezoně se v Holicích mluvilo o případném postupu do divize. Vy nejnižší republikovou soutěž pamatujete a pro Holice to nebylo to nejlepší období, viďte?

Divizi jsem si zahrál ve dvou sezonách a v obou případech to nebylo vůbec dobré. Pokud obhájí prvenství a vykopou si postup jen na hřišti, tak si myslím, že divizi vezmou.

Jak vidíte jejich šance v letošní sezoně?

Kádr zůstal stejný. Myslím, že předvedou podobnou jízdu. Divize je lákadlem.

A co béčko. Ve čtyřce jste rolovali soka z sokem. Bude to ve třetí třídě podobné?

Ve většině případů bychom měli mít navrch. Určitě se ale najde jeden dva tři týmy, kteří nám mohou konkurovat. S těmi si to rozdáme o postup. Kdy jsem v této soutěži vedl Roveň, tak tam bylo maximálně pět mančaftů lepších. Zbytek srovnatelný se čtvrtou třídou. Podle mého názoru.

A co když hráč Tomáš Kopřiva postoupí s holickým béčkem do okresního přeboru, kde působí Tomáš Kopřiva jako trenér Rovně?

My spolu hrajeme přáteláky, takže kluci obou týmu už jsou zvyklí. Dobírají si mě z obou stran. A já vlastně mohu být vždy vítěz. Samozřejmě, pokud nebude remíza.

Nehrozí střet zájmů?

Pokud postoupíme do přeboru a s Rovní se zachráníme, tak to asi musím řešit…