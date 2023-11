Radime, momentálně hraješ futsal za Chrudim a fotbal dlouhodobě za Libišany. Jak náročné je to skloubit? Stíháš tréninky i zápasy v obou sportech? Tak na prvním místě mám futsal, takže zbytek jde trošku stranou. A tím, že letos přišel nový trenér a věnujeme se úplně novému hernímu systému, tak často máme tréninky i o víkendu, takže letos se mi to skloubit moc nedaří. Jinak pokud je čas, síla a máme i nějaké to volno, tak rád na fotbal jdu skrz partu, kterou tam máme.

A co náročnost po fyzické stránce? Jsi v nejlepších letech, takže únava se stále odbourává rychle?

Řeknu klasické klišé, pokud se vyhrává, tak únava se odbourává rychleji (smích). Jinak já k tomu ještě pracuji a strávím spoustu času za volantem. Je to časově i fyzicky náročné a jsou dny, kdy si říkám, proč to vlastně dělám, ale pak to přejde a jedu dál.

Libišany jsou momentálně druhé za Horní Ředice. Myslíte na boj o první místo či případný posun do divize?

Myslíme samozřejmě o boj o první místo, chtěli bychom krajský přebor vyhrát, ale postup výše by byl zřejmě zbytečný.

Jak bys charakterizoval mužstvo, které teď v Libišanech je? Je tam spoustu známých fotbalových jmen…

Tak v Libišanech máme skvělou partu lidí celkově. Od hráčů a realizačního týmu až k fanoušků. Není tam nikdo kdo by se s nikým nebavil a nebo si někdo z někoho nedělal srandu. Snažíme se hrát, na co máme a bavit diváky.

Na jaké maximální úrovni se dá kombinovat fotbal a futsal v Chrudimi na nejvyšší úrovni v dnešní době? Dříve to šlo dokonce i s druhou ligou…

Já bych řekl, že krajský přebor je ideální soutěž ke kombinaci obou sportů. Co se týče tréninků a zápasů. A mě to takhle vyhovuje.

Jaké jsou tvé osobní fotbalové a futsalové cíle do budoucna?

Ve fotbale asi cíle už dávno nemám. Bavit se fotbalem a nezranit se. Ale pokud bych aspoň něco měl říct, tak asi znova obhájit vítězství v poháru hejtmana a vyhrát krajský přebor. To by bylo hezké. A co se týká futsalu, tak určitě pomoct Chrudimi zpět na trůn a s reprezentací se dostat na nějaký šampionát. K tomu je ale zapotřebí zůstat zdraví, to je nejdůležitější.