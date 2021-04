A odměnou jim je sportoviště, jaké mohou závidět i daleko větší kluby.

BEZ OBCE BY TO NEŠLO

„První impuls vzešel ze strany obce Pomezí, která měla zájem vybudovat víceúčelový sportovní areál, kde by bylo všechno soustředěné na jednom místě a ne porůznu roztříštěné po celém Pomezí. To byl hlavní hnací motor, bez obce bychom nové hřiště neměli,“ zdůraznil předseda TJ Sokol Zdeněk Stoklásek.

„Staré hřiště nám pomalu přestávalo vyhovovat. Narůstal nám počet hráčů v klubu a těm se zázemí nelíbilo. Navíc hrací plocha byla zčásti na soukromém pozemku, jehož majitel nechtěl svůj kus prodat, ale požadoval stále vyrovnání. Takže výstavba nového areálu se ukázala z řady důvodů optimální,“ netají se Stoklásek.

PŘILOŽILI RUCE K DÍLU

Celková cena se pohybovala okolo 7,5 milionu korun a obec na ni získala dotační prostředky. „Sokol se na výstavbě nepodílel ani tak finančně, byť jsme za svoje peníze vybudovali třeba zábradlí nebo lavičky, ale především množstvím brigádnických hodin,“ připomněl Stoklásek, že fotbalisté se jenom nekoukali, jak jim vyrůstá nový domov.

Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Radek Halva

Výhodou byl vhodný pozemek, na kterém nebyly stavební parcely a měl dostatečnou rozlohu, kam se vešel jak fotbalový pažit, tak tenisové kurty, dětské hřiště, workoutové prvky a budova kabin a zázemí. „Důležité bylo, že jsme v prvních letech využívali staré hřiště jako tréninkové a tím jsme podle pokynů odborné firmy šetřili nově položený trávník,“ říká předseda Sokola. Areál v Pomezí hostil během uplynulé dekády finále krajského fotbalového poháru a několik okresních finálových duelů.

O přínosu nového sportoviště pro činnost klubu není třeba dlouze hovořit. „Musím ještě zmínit, že hřiště se nachází blízko základní školy, která ho rovněž využívá. I díky tomu se nám daří nábory dětí, které jsme dříve na starý stadion nemohli dostat,“ pochlubil se Stoklásek.

PUBLIKUM MÁ PŘEHLED

A co fanoušci z Pomezí? Zvykli si na nové prostředí, kam chodí na fotbal od roku 2010? „Myslím si, že ano. I když je pravda, že staré hřiště mělo svoje kouzlo, bylo uzavřenější, nebylo tam tolik vidět, byl to takový kotel. Ale i nový stadion je z diváckého pohledu vyřešený dobře,“ připomíná předseda Sokola.

Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Radek Halva

Péče o areál je nikdy nekončící úsilí a platí to i pro Pomezí. „Naším plánem teď je vybudování umělé závlahy. S vodou u nás byl vždy problém a v horkých letních měsících trávník hrozně trpí. Nechal jsem si zpracovat dvě nabídky od specializovaných firem, snad se nám to v co nejkratším čase podaří realizovat,“ věří Zdeněk Stoklásek.