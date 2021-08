Na historický gól se čekalo v Přelovicích pouze deset minut. Z kroniky už nepůjde vymazat jméno Lukáš Born. Míč dopravil do brány po přihrávce Řeháka křížem šestnácky. Euforii však uhasil zbytečný faul ve vápně. Jeřábek si narovnal míč na značku pokutového kopu a nezaváhal. Drtivý úder si nachystaly Choltice mezi třicátou a čtyřicátou minutou. Nejdříve domácí nezachytili rychlý protiútok a ve druhém případě neuhlídali hlavičkujícího hráče po rohovém kopu.

"Vstup do utkání se nám povedl. Ujali jsme se vedení, ovšem pak jsme inkasovali gól ze zbytečné penalty, kterou jsme soupeři de facto darovali. Tím jsme dostali Choltice na koně. Potom jsme udělali několik chyb, z nichž dvě dokázali hosté potrestat," pokrčil rameny přelovický trenér Miloslav Petrlík.

"Jeli jsme do Přelovic s vědomím, že nováček se posílil. Začali jsme opatrně a aktivitu přenechali soupeři. Po jedné chybě jsme inkasovali. Branka v naší síti nás nabudila a domácí jsme přehráli. Ještě do poločasu jsme dali tři góly. A další velkou šanci zahodili," popsal první poločas choltický lodivod Luboš Vorlíček.

Po změně stran už branka nepadla. Druhá půle totiž moc šancí nepřinesla, blíže ke gólu měli domácí.

"Ve druhém poločase jsme pomýšleli na zdramatizování zápasu, ale Blažek odevzdal míč do rukou gólmana a Urbanec z úrovně penalty přestřelil. Soupeř hrál zezadu a vývoj utkání si kontroloval," konstatoval domácí kouč, který se vyjádřil také k přechodu z okresního přeboru do kraje.

"Rozdíly mezi oběma soutěžemi jsou. I. B třída je více soubojová a naopak je méně času na zpracování míče. Musíte být také rychlejší v zakončení. Může to trvat déle, než se s tím naši kluci popasují. Nicméně doufám, že se s tím vyrovnáme a v soutěži budeme pokračovat v pohodě.

"Po přestávce na nás Přelovice vlétly, ale čistou gólovou příležitost si nevytvořily." Rozdíl mezi soutěžemi se projevil," přitakal Vorlíček.

"Byli jsme lepší, což uznali i domácí kluci. Kromě gólu ohrozili naší bránu jednou nebezpečnou střelou z dálky. Pozor jsme si museli také dávat na jejich standardky. Mají v týmu vysoké kluky a vepředu dvě mladé pušky, které jsme pokryli. Každý vstup do soutěže je důležitý, od něj se všechno odvíjí. Jsme velice rádi za tři body," potvrzuje známou pravdu choltický trenér.

Oba celky si nemusí naříkat, že by se jednalo o nudný střet. Každé derby má náboj předem.

"Pro diváky to bylo atraktivní utkání. Pro nás už to taková výhoda nebyla. Oba týmy se dobře znají. Sehráli jsme spolu nějaké přáteláky. Umíme je i porazit, bohužel v mistrovském zápase se to nepodařilo," zalitoval Miloslav Petrlík.

"V Přelovicích to moc dobře znám. Hřiště tam je solidní, přišla i slušná návštěva. Akorát to vyplňování papírů před utkáním, to je síla. Trvalo minimálně dvacet minut, než se vyplnily všechny covidové formuláře: očkování, testy atd. Ale tím si musely projít všechny týmy," dodal smířlivě Luboš Vorlíček.

Přelovice - Choltice 1:3

Fakta - branky: 10. Born - 16. Jeřábek z penalty, 32. Praus, 38. Tiler. Rozhodčí: Škorpík. ŽK: 0:3. Diváci: 140. Poločas: 1:3. Přelovice: Novotný - R. Šimák, Středa, Ferčák (24. Blažek, 81. Šprync), Šprinc - L. Staněk, Khun, Urbanec, Čada, Řehák (60. Klas) - Born. Choltice: Vašíček - Jan Kohoutek, Tiler, Jirásek, Barták - Tomič, Heblík, Jeřábek, Kopa (81. Mlynka) - Kadlec (55. J. Mach), Praus (89. Viselka).