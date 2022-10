Petr Šmeral (trenér Libišan): „Naším hlavním úkolem bylo rehabilitovat se před vlastními diváky za lacinou prohru v Ředicích. V týdnu po utkání jsme si vše vyříkali. Jsem rád, že se kluci poučili. Bylo to vidět jak na přístupu, tak na předvedení hře. Od začátku jsme měli zápas plně pod kontrolou. Našim příznivcům jsme nabídli spoustu pohledných akcí. Utkání mohlo skončit dvojciferným rozdílem.“

Přelouč – H. Ředice 2:2

Petr Rydval (trenér Horních Ředic): „Odehráli jsme velice těžký zápas se soupeřem, který hrál na hranici možností. Po průběhu, který se nevyvíjel dobře, musíme být rádi za bod. Musím pochválit mančaft, že bojoval až do konce.“

Litomyšl – Moravany 4:0

Tomáš Fišer (trenér Moravan): „Domácím stačilo cíleně odkopávat a nakopávat míče, a být důrazní . Naše snaha o nějakou kombinaci končila pětadvacet metrů před bránou soupeře. V tak důležitém utkání, bych očekával vyvarovaní se laciných chyb, vyšší nasazení, bojovnost a chuť poprat se o lepší výsledek. Pozitivem je nasazení dalších dorostenců.“

Třemošnice – Lázně Bohdaneč 3:0

Tomáš Jupa (sekretář Lázní Bohdaneč): „K utkání jsme nastoupili v silně slepené sestavě a vůbec se nám nedařilo. Kupili jsme chyby a soupeř toho využil. V týdnu už se někteří hráči zapojí do tréninku, tak snad bude příští zápas lepší.“

Holice – Pardubičky 4:0

Zdeněk Nývlt (sekretář Holic): „Celý zápas jsme měli jednoznačně ve svých rukou. Postupně jsme překonali defenzivní taktiku soupeře, který nás kromě jedné střely na bránu ničím neohrozil.“

Luboš Pilař (trenér Pardubiček): „Domácí vyhráli naprosto zaslouženě. Je nutné ale říct, že jsme jim to ulehčili naším velmi nepovedeným výkonem.“

I. B třída - skupina A

Rosice n. L. – Choltice 0:1

Jiří Tesař (trenér Rosic nad Labem): „Předvedli jsme jeden z fotbalovějších zápasů. Obě strany chtěly útočit, žádná nakopávaná. Nicméně hrálo se převážně od vápna k vápnu. Utkání nenabídlo moc šancí. A když už si jeden či druhý tým gólovku vypracoval, tak ji až neproměnil. první poločas naznačil, že by mohl rozhodnout jediný gól. Čekalo se, kdo bude. Bohužel to byly Choltice.“

Luboš Vorlíček (trenér Choltic): „Velké vítězství. Rosice byly vždy historicky nad Cholticemi. Navíc tabulka je poměrně vyrovnaná. Jedná výhra vystřelí, druha srazí. Před soupeřem jsme měli respekt. K vidění byl pohledný fotbal, ale přehršle střel na bránu se nekonalo. Oba týmy měly špatně seřízená mířidla. Dlouho to vypadalo, že to bude o jedné chybě. Ve smyslu kdo dá gól, ten vyhraje. Také to tak dopadlo. I když v závěrečné desetiminutovce nás domácí zmáčkli. Tlaku jsme odolali, a tak nás kromě tří bodů těší čisté konto. Již třetí v řadě.“

Chvojenec – Opatovice 2:5

Jiří Vondřejc (trenér Opatovic nad Labem): „Tušili, že to nebude žádný snadný zápas. Tým vedený trenérem Standou Šedivkou, byl pro nás hodně nepříjemným soupeřem. Hrál se svižný, tvrdý i technický fotbal, ve kterém jsme nakonec získali tři body, které nás díky skóre vynesly do čela. Tak jako v předešlém zápase byl stěžejním momentem ukázkový gól Jirky Černohubého, kterým jsme se před koncem poločasu ujali vedení 2:1. Po vcelku vyrovnaném první půli jsme ve druhé domácí herně přehráli a dle mého zaslouženě zvítězili.“

Řečany n. L. – Nasavrky 7:0

Ladislav Chára (trenér Řečan nad Labem): „Výsledek odpovídá dění na hřišti, i když to mohlo být skončit dvouciferným rozdíeml. Od začátku jsme byli aktivnější a chtěli zvítězit. Soupeře jsme nepodcenili, přehrávali a vytvořené šance z větší části proměnili. Vynikal Wiesner, který se trefil třikrát a na dva góly nahrál.“

Slatiňany – Přelovice 2:0

Miloslav Petrlík (trenér Přelovic): „Do Slatiňan jsme odjeli bez některých hráčů, které skolila nemoc.Utkání nebylo moc pohledné. Prakticky se jednalo o samé nakopávání míčů. Na špatném terénu působili domácí dravějším dojmem. První branku v naší síti raději nebudu komentovat, nerad bych totiž ublížil našemu klubu.“

H. Jelení – Moravany B 1:0

Milan Bakeš (trenér Moravan B): „Na půdě posledního týmu tabulky pokračovalo naše herní trápení. Před solidní diváckou kulisou stačilo domácím potrestat naši nekoncentrovanost na začátku utkání a pak svou bojovností uhájit vedení. Přestože jsme byli doplněni několika kluky z kádru A týmu, nenašel se na hřišti nikdo, kdo by to vzal v daném okamžiku na sebe.“