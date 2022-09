Přelouč – Č. Třebová 0:3

Leoš Cirkl (trenér Přelouče: „Chtěli jsme doma bodovat, ale opět nemáme nic. Nezvládli jsme závěr poločasu a obdrželi jsme branku do šatny, což velmi ovlivnilo další vývoj utkání. Sice jsme otevřeli hru, ale šance moc nepřicházely. Naopak soupeř dokázal využít naše chyby a přidal další dvě branky. Musíme se poučit a připravit se na další zápas.“

Libišany – Holice 6:1

Petr Šmeral (trenér Libišan): „V zápase nám chvílemi chyběl klid ve finální fázi a bylo na můj vkus zbytečně moc nevynucených chyb a ztrát. I přes to jsme zápas dovedli do poklidného vítězství a celé utkání jsme měli v režii. Tým se podařilo vhodně doplnit, čímž se zvedla kvalita celého týmu.“

Kamil Řezníček (trenér Holic): „Tady není moc, co hodnotit. Libišany vyhrály jednoznačně a zaslouženě. My jsme své možnosti ke skórování neproměnili a výsledek je pro nás možná až příliš krutý.“

L. Bohdaneč – Litomyšl 0:1

Tomáš Jupa (sekretář Lázní Bohdaneč): „Těžko se takový zápas hodnotí. Kluci dřeli, makali a v drtivé části zápasu jsme měli jasnou převahu. Jenže co je to platné, když fatálně selháváme v koncovce. Soupeř využil ojedinělou šanci. Poté výsledek už pouze ubránil. Pokud ani z drtivého závěrečného tlaku nejsme schopni vytěžit nic, tak nemůžeme bodovat. Výkon byl dobrý, víme na čem pracovat. Jedeme dál.“

Horní Ředice – Moravská Třebová 3:0

Petr Rydval (trenér Horních Ředic): „Střetli jsme se se zatím nejlepším soupeřem a výsledek se rodil velice těžce. O to víc chválím za charakter celý mančaft, který byl skvěle řízen z brány Jirkou Lindrem.“

Moravany – Pardubičky 1:3

Miroslav Semerád (hrající trenér Moravan): „I přesto, že jsme brzy hráli v eseti, tak jsme podali velmi bojovný výkon a sahali jsme minimálně po bodu. Opět ale rozhodlo rozmezí mezi šedesátou a sedmdesátou minutou, kdy jsme inkasovali.“

Tomáš Mrázek (trenér Pardubiček): „Do utkání jsme vstoupili přesně tak, jak jsme chtěli. Díky aktivnímu přístupu jsme šli velmi rychle do vedení. Jenže poté naše hra začala nepochopitelně upadat s zlomovým bodem se nakonec ukázalo vyloučení domácích. Upustili jsme od aktivity a svými chybami jsme domácím darovali půdu pod nohami. Ti nakonec po zásluze v 54. minutě vyrovnali a následných deset minut udávali tempo hry. My jsme následně vystřídali a hru oživili. Přidali jsme další dvě branky a zápas vyhráli. Tři body bereme a jsme za ně rádi, ale druhá půle byla z naší strany velmi špatná.“

I. B třída - skupina A

Opatovice se vůbec neprezentují jako nováček soutěže a své zkušenější soupeře poráží. Tentokrát jejich formu odskákaly Řečany nad Labem. Především hráč Hanovec se v utkání blýsknul pěti brankami. Druhý z nováčků, Moravany B, taktéž zvítězily a to na domácím hřišti proti Nasavrkům.

Choltice – Stolany 2:2

Luboš Vorlíček (trenér Choltic): „Bylo to hodně ubojované utkání. Od sedmdesáté minuty jsme byli kondičně lepší. Remíza je zasloužená. Oba celky měly takové poloviční šance, ale nikdo vítěznou trefu již v závěru nezaznamenal.“

Opatovice n. L – Řečany 8:1

František Vondrouš (předseda Opatovic nad Labem): „Vstup do utkání se nám povedl a po dvou brankách Hanovce jsme šli do vedení. Následně hosté snížili a o několik minut později byl vyloučen jejich obránce. My jsme přesilovku využili. Do konce poločasu jsme vedení navýšili na 6:1. Ve druhé polovině jsme potvrdili své vysoké vítězství. Poslední branku a svoji pátou trefu v zápase zaznamenal v sedmašedesáté minutě zaznamenal Matěj Hanovec.“

Ladislav Chára (trenér Řečan nad Labem): „Není moc co komentovat. Výsledek odpovídá přístupu hráčů k utkání, což se pojí s neplněním zápasových pokynů.“

Rosice n. L. – Chvojenec 3:2

Jiří Tesař (trenér Rosic nad Labem): „Konečně zasloužené vítězství. I přesto že jsme se na něj pořádně nadřeli. Soupeř přijel s obranou taktikou, a ta jim poměrně vycházela. Museli jsme celé utkání hrát do plných. Nutno říct, že oni šlapali vzadu výborně. Hosté hrozili především z brejků. Sice jsme jim darovali dvě zbytečné branky, ale celkově utkání hodnotím pozitivně. Jsem moc rád, že jsme to dotáhli do vítězného konce.“

H. Týnec – Přelovice 1:4

Miroslav Petrlík (trenér Přelovic): „Vstup do utkání se nám velmi povedl, když jsme po deseti minutách vedli dvoubrankovým rozdílem. Zápas jsme následně už dotáhli do vítězného konce.“

Moravany B – Nasavrky 4:2

Milan Bakeš (trenér Moravan): „I tentokrát se nám podařilo získat tři body, i když cesta k nim nebyla snadná. Soupeř byl houževnatý a dělal nám velké problémy. Paradoxně nám pomohla pauza při ošetřování hráčů. Od toho se utkání překlopilo na naši stranu a výsledkem byly tři vstřelené branky během deseti minut. Pochvala pro všechny mladé střídající hráče.“

Horní Jelení – Slatiňany 1:2

Rostislav Kchop (trenér Horního Jelení): „Po našich dvou chybách padly oba góly hostů. Na rychlou první branku jsme dokázali odpovědět. Na druhou se nám však zareagovat už nepodařilo, byť jsme na to měli celý poločas. Dopředu nám to tentokrát vůbec nešlo. Naopak nás v zápase musel hned několikrát podržet výborně chytající gólman Simon.“