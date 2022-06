Moravanům už ve výsledku o nic nejde, ale proti první Chrudimi se chtěly předvést. To jim v prvním poločase vyšlo, ale hosté si postup nechtěli vzít a ve druhé části zápasu soupeře přehráli a zvítězili.

Č. Třebová – Roh. Bělá 3:1

Jaroslav Novák (trenér Roh. Bělé): „Chtěli jsme odevzdat bojovný výkon s odhodláním prát se o záchranu do posledního kola krajského přeboru. Poločasový nerozhodný výsledek nám vytvářel naději, ale hned v úvodu druhé části zápasu jsme bohužel inkasovali. Následně jsme hru otevřeli a obdrželi i třetí branku. Stále jsme chtěli s nepříznivým výsledkem něco dělat, ale soupeř nám už vstřelit branku neumožnil. Přesto chválím celý tým za bojovnost, kterou po celých devadesát minut předváděli.“

Moravany – Chrudim B 2:4

Miroslav Semerád (hrající trenér Moravan): „Do zápasu proti Chrudimi jsme vstoupili výborně. Vypracovali jsme si několik šancí a z jednu jsme i využili a šli do vedení. Bohužel opět rozhodly naše individuální chyby, z kterých nás soupeř vždy potrestal a dokázal skóre otočit ve svůj prospěch. Pozitivem byl dobrý výkon našich dorostenců. Teď se ještě musíme koncentrovat na poslední zápas sezony.“

Sestava 29. kola: Lindr (Hor. Ředice), Škeřík (Litomyšl), Sršeň (Litomyšl), Fikejz (Choceň), V Holeček (Chrudim B) - Brázda (Svitavy), Rosůlek (Holice), Olejník (Mor. Třebová) - Vaňous (Čes. Třebová), Straka (Heřm. Městec), Válek (Svitavy)

Proseč – Holice 3:5

Zdeněk Nývlt (vedoucí mužstva Holice): „Na tvrdém a vyprahlém hřišti jednoho z outsiderů krajského přeboru jsme splnili povinnost a připsali si tři body do tabulky.“

Pardubičky – H. Ředice 1:1

Tomáš Mrázek (sekretář Pardubiček): „V posledním domácím utkání letošní sezony jsme předvedli poměrně slušný výkon. V derby s Horními Ředicemi jsme byli po celý zápas aktivnější a lepší, jenže jako již poněkolikáté jsme doplatili na neproměňování ani těch nejvyloženějších šancí. Nutno podotknout, že proti nám stál v brance fantastický Lindr, díky kterému berou hosté bod. Utkání jsme však měli zvládnout. I přes to všechno bych chtěl hráčům poděkovat za nasazení.“

Petr Rydval (trenér Horních Ředic): „Vyrovnané utkání, kterému slušela remíza.“

I. A třída

Ve druhé nejvyšší krajské soutěži si fotbalisté Libišan zajistili postup již dříve, ale svoji dominanci potvrzují nadále. Naopak Rosice nad Labem kvůli prohře s rezervou Vysokého Mýta se nachází v nekomfortní situaci a v posledním kole se musí spoléhat nejen na své schopnosti, ale i nutnou dávku pořádného štěstí.

Dolní Újezd – Přelouč 4:1

Leoš Cirkl (trenér Přelouče): „Zápas se nám tentokrát nepovedl. Dělali jsme příliš individuálních chyb a domácí toho využívali. Jejich produktivita byla ukázková. Po prvním poločase jsme chtěli zápas otočit, ale nás zklamala koncovka. Ve vápně soupeře nám chyběl důraz a naše střelba nebyla přesná. V závěru jsme hru otevřeli a domácí nás za tuto snahu trestali. Musíme se poučit z chyb a příště předvést lepší výkon.“

Jiskra 2008 – Libišany 2:9

Petr Šmeral (trenér Libišan): „Soupeř s námi držel výsledkově krok do druhého poločasu. Poté fyzicky odpadl a soustředil se pouze na bránění. My jsme zápas dovedli do pokojného konce..“

Rosice n. L. – V. Mýto B 1:4

Jiří Tesař (trenér Rosic nad Labem): „Jednalo se o velmi kvalitní a fotbalový zápas. Bylo úmorné vedro, ale i přes to se hrál velmi fyzicky náročný fotbal na obě strany., který měl úroveň druhé nejvyšší krajské soutěže. Nám se podařilo vstřelit první branku, ale tento příznivý stav se nám nepodařilo udržet a dostali jsme zbytečný gól do konce první půle, to nás mrzelo. Ve druhé části jsme neproměnili dvě šance, soupeř nás potrestal. Poté jsme hru otevřeli a hosté toho využili, když ještě dvakrát utekli a skórovali. Klukům tentokrát nemůžu nic vytknout. Odmakali celý zápas. a za to jim děkuji.“

L. Bohdaneč – Svitavy B 2:2

Tomáš Jupa (sekretář Lázně Bohdaneč): „Od začátku zápasu jsme naráželi na urputnou obranu obětavě hrajících hostí. V úmorném vedru jsme se těžko dostávali do tempa. Nastartovali nás vždy obdržené branky, darované soupeř po chybách ve středu pole. Naplno se ale projevila naše střelecká nemohoucnost z posledních zápasů. Když už jsme se přes hosty dostali, tak jsme selhali v koncovce. Hosté vytěžili z minima maximum.“

I. B třída - skupina A

V I. B třídě je dohráno. Fotbalisté Chvojence se díky lepší pozici zachránili a příští rok tak opět mohou bojovat v nejnižší krajské soutěži. Ve svém posledním utkání sezony ale doma zakončili jarní část prohrou.

Řečany n. L. – H. Týnec 3:4

Ladislav Chára (trenér Řečan nad Labem): „V posledním zápase jsme se chtěli rozloučit před domácím publikem důstojně a potvrdit výsledky z předchozích utkání. Z poloviny se to povedlo. Když to shrnu, tak pro diváka to bylo otevřené utkání plné zvratů a nespočet šancí na obou stranách, když soupeř využil o jednu více. Dominovali oba brankaři, když se předháněli, kdo chytí větší příležitost soupeře.“

Přelovice – Rozhovice 3:2

Miroslav Petrlík (trenér Přelovic): „Oboustranně pohledné utkání ve kterém o poločase sice vedli hosté. Po přestávce jsme zabrali a dokázali výsledek otočit. Díky tomu jsme dotáhli utkání do vítězného konce.“

Choltice – Prosetín 0:2

Luboš Vorlíček (trenér Choltic): „Bohužel jsme zaspali začátek utkání a dostali jsme dvě rychlé branky.. Poté jsme hru otevřeli a snažili se výsledek otočit. Bohužel nás trápilo zakončení a s nadsázkou lze říct, že kdybychom hráli do půlnoci tak branku nevstřelíme. Šance jsme si sice vytvořili, ale když už míč došel skoro až za brankovou čáru, tak to vykopl obránce domácích. Jsme rádi, že už je konec sezony. Kluci se doléčí a příští rok to bude opět lepší.“

Další výsledky: Kameničky – Horní Jelení 1:0, Chvojenec – Slatiňany 0:3.